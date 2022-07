L’ensemble du service de police de Kenly démissionne dans le cadre d’un différend sur «l’environnement de travail créé par le directeur municipal» quittant la ville dans le chaos

Un service de police entier a démissionné au milieu d’allégations d’un environnement de travail hostile.

Cinq flics, dont le chef, ont quitté la police de Kenly en Caroline du Nord le 20 juillet, plongeant la ville dans le chaos.

Le chef de la police de Kenly, Josh Gibson, fait partie des cinq officiers qui ont démissionné Crédit : Facebook

Christy Thomas a affirmé que l’environnement de travail est hostile Crédit : Facebook

Dans sa lettre de démission, qui a été vue par The Sun, le chef de la police Josh Gibson a déclaré à la directrice Justine Jones : “Au cours de mes 21 années au département de police de Kenly, nous avons vu des hauts et des bas.

« Mais, surtout au cours des trois dernières années, nous avons fait des progrès substantiels que nous espérions poursuivre.

“Cependant, en raison de l’environnement de travail hostile actuellement présent dans la ville de Kenly, je ne pense pas que des progrès soient possibles.”

Il a posté sur Facebook : « Je ne sais pas quelle est la prochaine étape pour moi. Je laisse le Seigneur montrer la voie.

« J’ai adoré cette communauté. C’est devenu une famille et l’un de mes plus grands honneurs à servir.

Gibson a affirmé que le service de police manquait de personnel et a déclaré à ABC11 que cela ajoutait au stress des policiers.

Il a déclaré: «C’était juste beaucoup de stress pour beaucoup d’entre nous essayant de maintenir et de maintenir la couverture.

“C’est déchirant. La communauté nous a toujours énormément soutenus. »

L’officier de patrouille GW Strong a affirmé dans sa lettre de démission qu’il estimait que des décisions étaient prises qui pourraient « compromettre » sa sécurité.

Christy Thomas, qui travaillait comme commis aux services publics, a affirmé que l’environnement de travail était hostile.

Et la greffière municipale Sharon Evans a déclaré: «Je démissionnerai plus tôt que prévu.

« C’est mon préavis de deux semaines à compter d’aujourd’hui. Je ne peux plus travailler sous le stress.

Darren K Pate a déclaré: “J’ai apprécié mon temps de travail au département de police de Kenly et j’avais pleinement l’intention de rester employé par la ville, mais malheureusement des décisions sont prises qui me font me demander ce que l’avenir réservera à tous les employés de la ville.”

Et, Jason Tedder a déclaré qu’il attendait avec impatience une “année fructueuse”, mais a affirmé, “en raison de l’environnement de travail hostile actuellement présent dans la ville de Kenly, je pense que des progrès sont hautement improbables”.

Austin Hills a déclaré qu’il démissionnerait également de son rôle d’officier de patrouille.

Les flics du comté de Johnston aideront le service de police de Kenly après les démissions.

Le shérif Steve Bizzell a déclaré: “Je peux vous assurer que nous serons là pour les habitants de Kenly.”

Jones occupe son poste de directrice municipale depuis un mois.

Elle a dit à WRAL qu’elle n’était « pas libre de parler à cause d’une affaire personnelle ».

Le service de police s’est retrouvé avec trois agents à temps partiel.

Le Sun a approché la ville de Kenly pour un commentaire.