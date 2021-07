L’ensemble du personnel de Burger King démissionne

Le marché du travail aux États-Unis est confronté à une nouvelle forme de crise après que les employés de quelques entreprises aient volontairement démissionné en raison d’un manque de protection sociale adéquate. Les employés de la succursale de Burger King à Lincoln Nebraska ont collectivement quitté leur emploi et laissé un message à leur employeur sur l’enseigne à l’extérieur du restaurant. Ancienne directrice générale de la succursale de Burger King à Lincoln, Rachael Flores a partagé une publication sur Facebook la semaine dernière qui était accompagnée d’une photo de l’enseigne qui disait: « Nous avons tous arrêté, désolé pour le dérangement. » S’adressant à KLKN, Flores a déclaré qu’elle et huit de ses collègues avaient donné leur préavis de deux semaines avant de quitter la semaine dernière.Flores travaillait au restaurant en tant que directeur général depuis janvier.

Décrivant les conditions de travail difficiles qui ont conduit à la démission des employés, Flores a informé que le personnel de la cuisine était sans climatisation pendant des semaines et qu’à un moment donné, la température dans la cuisine a atteint plus de 32 degrés Celsius. En raison d’une déshydratation sévère, Flores a fini par se plaindre à son patron. Au lieu de recevoir une réponse humaine, son employé lui a dit qu’elle était un « bébé ».

Le collègue de Flores, Kylee Johnson, s’est également entretenu avec la publication d’information américaine et a déclaré que le restaurant était en sous-effectif et qu’ils attendaient que la direction embauche plus de personnes, mais cela ne s’est pas produit. Le rapport mentionne que selon les deux employés, la cuisine manquait de personnel et comptait souvent trois à quatre personnes travaillant pendant l’heure du déjeuner. Flores mentionne qu’elle travaillait 50 à 60 heures par semaine.

Ainsi, lorsqu’ils ont décidé de démissionner, les employés de Burger King ont voulu mettre une pancarte pour envoyer un message à la haute direction de l’entreprise américaine de restauration rapide. Le message partagé par Flores la semaine dernière a été largement diffusé sur Facebook et a également été vu par la direction de Burger King qui lui a demandé de retirer le panneau.

