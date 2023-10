Le gouvernement de l’Alberta a licencié l’ensemble du conseil d’administration du Banff Centre for Arts and Creativity et l’a remplacé par un administrateur temporaire.

Le centre situé dans la ville montagneuse de Banff, à l’ouest de Calgary, développe et promeut le travail créatif dans les domaines des arts, des sciences, des affaires et de l’environnement.

Le gouvernement a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il soutenait le centre alors qu’il se concentrait sur son mandat tout en « renforçant sa compétitivité et sa durabilité futures ».

Il indique que l’administrateur temporaire, Paul Baay, examinera les processus et politiques internes du Banff Centre au cours des six à neuf prochains mois et assumera les responsabilités du conseil des gouverneurs jusqu’à ce qu’un nouveau président et un nouveau conseil puissent être nommés.

Baay, président et chef de la direction de Touchstone Exploration Inc., a travaillé pour diverses sociétés pétrolières et gazières au cours des 25 dernières années.

Il a également siégé à de nombreux conseils d’administration et est l’actuel président de l’Alberta Foundation for the Arts.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 27 octobre 2023.