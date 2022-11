L’ensemble du conseil d’administration de la Juventus démissionne au milieu d’un examen financier

Le géant de la Serie A a été accusé d’avoir falsifié ses affaires financières

L’ensemble du conseil d’administration des géants de la Serie A Juventus, y compris le président du club Andrea Agnelli, a démissionné avec effet immédiat dans le cadre d’une enquête en cours menée par les procureurs et les régulateurs financiers sur des allégations de fausse comptabilité et de manipulation du marché.

Le club et ses propriétaires ont nié tout acte répréhensible.

Agnelli et le vice-président du club Pavel Nedved, le footballeur tchèque qui a représenté la Juventus entre 2001 et 2009, font actuellement l’objet d’une enquête après que la Juventus a enregistré une perte de plus de 263 millions de dollars (220 millions de livres sterling) pour la saison dernière, la perte financière la plus élevée. dans l’histoire du club.

“Le conseil d’administration, compte tenu de l’orientation et de la pertinence des questions juridiques et technico-comptables en suspens, a jugé qu’il était dans le meilleur intérêt de recommander à la Juventus d’adopter un nouveau conseil d’administration pour traiter ces questions.“, a annoncé le club dans un communiqué.

La nouvelle de l’abattage dans la salle de conférence de la Juve a entraîné une baisse de 5% du prix du marché du club lors de l’ouverture des marchés mardi matin et a laissé les géants italiens avec sa valorisation la plus basse en cinq ans.

Andrea Agnelli est un descendant de Giovanni Agnelli, l’un des fondateurs de Fiat qui allait devenir le plus grand producteur d’automobiles en Italie, et il dirige le club depuis 2010.

Il était l’une des principales figures derrière la proposition malheureuse de Super League européenne de l’année dernière – avec la Juventus, ainsi que le Real Madrid et Barcelone, restant toujours attachés au projet malgré le retrait de plusieurs autres grands clubs de football européens en raison de la réaction extrême des fans.

Sous la direction d’Andrea Agnelli, la Juventus a dominé le football italien et a remporté neuf titres de champion d’affilée jusqu’à la fin de sa course lors de la campagne 2019-2020.

Il a également été confirmé mardi que Gianluca Ferrero, né à Turin, remplacera Agnelli à la Juve, le club ajoutant dans un communiqué qu’il “possède une solide expérience et les compétences techniques nécessaires, ainsi qu’une véritable passion pour la Juventus, qui font de lui la personne la plus apte à occuper le poste.”

Il reste à voir quelles mesures – le cas échéant – seront prises contre le club s’il s’avère qu’il a enfreint les règles financières.

La Juventus avait déjà été impliquée dans un scandale distinct après la saison 2005-06, dans lequel le club avait agi de manière inappropriée en demandant que des arbitres favorables arbitrent leurs matchs. Ils ont ensuite été dépouillés d’un titre de Serie A et relégués au deuxième niveau du football italien en guise de punition.