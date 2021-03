L’ensemble des cadres supérieurs des écoles de San Francisco a dénoncé les tweets d’un membre du conseil scolaire noir affirmant que les Américains d’origine asiatique utilisaient la « pensée suprémaciste blanche » pour aller de l’avant.

Dimanche, 19 hauts administrateurs du bureau central du district ont condamné les tweets de 2016 de la vice-présidente du conseil, Alison Collins, selon le San Francisco Chronicle.

Les responsables ont déclaré que les tweets « perpétuent des stéréotypes grossiers et nuisibles et ne laissent aucune place à des nuances ou à un malentendu potentiel ».

Leur déclaration concernait les tweets de Collins qu’elle a partagés le 4 décembre 2016.

Dans le fil, Collins a déclaré qu’elle cherchait à « lutter contre le racisme anti-noir dans la communauté asiatique » et dans l’école principalement asiatique américaine de sa fille.

Collins a déclaré que les Américains d’origine asiatique avaient utilisé «la pensée suprémaciste blanche pour s’assimiler et« aller de l’avant ».

Elle a également inclus une référence comparant les Américains d’origine asiatique aux «n *** ers de maison».

« Où sont les Asiatiques vocaux qui se prononcent contre Trump? Les Américains d’origine asiatique ne savent-ils pas qu’ils figurent également sur sa liste? Pensent-ils qu’ils ne seront pas expulsés? profilé? battu? Être un n **** r de maison, c’est encore être un **** r. Vous êtes toujours considérée comme «l’aide» », avait-elle tweeté à l’époque.

Collins n’a pas démissionné de son poste. Au lieu de cela, elle a dirigé les gens vers un éditorial qu’elle a écrit et qui a été publié sur Medium dans lequel elle affirmait que ses déclarations passées avaient été prises « hors de leur contexte ».

Un certain nombre de tweets et de publications sur les réseaux sociaux que j’ai publiés en 2016 ont récemment été mis en évidence. Ils ont été sortis de leur contexte, à la fois de ce moment spécifique et de la nuance de la conversation qui a eu lieu », a tweeté Collins samedi avec un lien vers son article.

Dans l’article Medium, Collins a écrit: « En tant que femme noire, mère, éducatrice et féroce défenseur de l’équité dans nos écoles, j’utilise mes plateformes de médias sociaux pour dénoncer la race et le racisme. Même lorsque ces conversations sont difficiles dans notre société très divisée.

Collins a noté que le président de l’époque, Donald Trump, venait de remporter une élection lorsqu’elle a fait ces remarques.

«Pendant ce temps, une de mes filles avait récemment vécu un incident dans son école au cours duquel ses camarades d’origine asiatique se moquaient de son camarade de classe Latinx à propos du« renvoi des enfants au Mexique »et au KKK. C’était une période de traitement, de peur parmi de nombreuses communautés, sans savoir comment les quatre prochaines années se dérouleraient », a écrit Collins.

Mais que mes tweets soient sortis de leur contexte ou non, une seule chose compte pour le moment. Et c’est la douleur que vivent nos frères et sœurs et frères et sœurs d’origine asiatique. Les mots ont un sens et un impact.

« Trump nous l’a clairement montré en semant la haine et en opposant les communautés de couleur les unes aux autres à des fins politiques. Je reconnais qu’à l’heure actuelle, en ce moment, mes paroles prises hors de leur contexte peuvent causer plus de douleur à ceux qui souffrent déjà. Pour la douleur que mes paroles ont pu causer, je suis désolé et je m’excuse sans réserve.

«Ce qui compte plus que tout, c’est de se présenter et de soutenir les communautés américano-asiatiques et les victimes de crimes haineux. Soyons clairs: je soutiens la communauté asiatique américaine contre les actes de violence. J’ai parlé avec des dirigeants de la communauté américano-asiatique au cours des dernières 24 heures et je reconnais la douleur qu’ils ressentent », a-t-elle ajouté.

Les tweets de Collins ont refait surface quelques jours à peine après que huit personnes, pour la plupart des femmes asiatiques, aient été abattues à Atlanta, en Géorgie.

La police d’Atlanta enquête toujours sur les motivations du tireur présumé Robert Aaron Long en relation avec la fusillade de mardi. Le Federal Bureau of Investigation participe à l’enquête.

Les huit victimes décédées ont été officiellement identifiées comme étant: Delaina Ashley Yaun, 33 ans; Paul Andre Michels, 54 ans; Xiaojie Tan, 49 ans; Daoyou Feng, 44 ans; Bientôt C. Park, 44 ans; Hyun J. Grant, 51 ans; Suncha Kim, 69 ans, et Yong Yue, 63 ans.

La police d’Atlanta enquête toujours sur les motifs liés à la fusillade mortelle de huit personnes, dont six femmes asiatiques, mardi. Les gens s’embrassent devant un mémorial de fortune à l’extérieur du Gold Spa après les fusillades meurtrières à Atlanta

Robert Aaron Long (photo), un habitant de la région d’Atlanta âgé de 21 ans, a déclaré à la police que la frustration sexuelle l’avait amené à commettre la violence.

Les fusillades ont attisé les craintes parmi les membres de la communauté des îles du Pacifique asiatiques-américaines, qui a signalé une augmentation des crimes haineux depuis mars 2020, lorsque Trump a commencé à qualifier COVID-19 de « virus chinois ».

Long, un habitant de la région d’Atlanta âgé de 21 ans et qui est blanc, a déclaré à la police que la frustration sexuelle l’avait amené à commettre la violence.

Le capitaine du bureau du shérif du comté de Cherokee, Jay Baker, qui a déclaré aux médias lors d’une conférence de presse qu’une dépendance sexuelle avait peut-être alimenté le crime et a déclaré que Long avait eu « une très mauvaise journée », a depuis été critiqué par les dirigeants politiques et les défenseurs des droits civils pour avoir fait des commentaires insensibles, notant de telles remarques, ne font qu’alimenter les stigmates concernant la race, le sexe et le travail du sexe.

Le bureau du shérif a reconnu plus tard que les remarques avaient suscité de la colère, mais a déclaré que Baker n’avait jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit. Baker ne sert plus de porte-parole de l’affaire.

L’incidence des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique a augmenté de 149% en 2020 dans 16 grandes villes par rapport à 2019, selon le Center for the Study of Hate and Extremism.

Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris se sont rendus vendredi à Atlanta pour offrir leur soutien aux Américains d’origine asiatique et rencontrer les dirigeants de la communauté.

Dimanche, Biden a également souligné la nécessité de prévenir la violence sexiste et d’assurer la sécurité des femmes.

«Au cours des dernières semaines, nous avons vu trop d’exemples d’agressions horribles et brutales contre des femmes, y compris les meurtres tragiques en Géorgie. Et nous avons vu les dommages plus larges que le fait de vivre sous le spectre quotidien de la violence sexiste fait aux femmes partout dans le monde. Cela nous fait tous mal, et nous devons tous faire plus pour créer des sociétés où les femmes peuvent vivre leur vie sans violence », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministère de la Justice a précédemment déclaré qu’il intensifierait les enquêtes sur les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique.