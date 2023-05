L’ensemble de stylos magnétiques stabilise l’écriture pour les patients atteints de la maladie de Parkinson

Chan a déclaré que SteadyScrib prévoyait d’ajouter une fonctionnalité supplémentaire pour rétracter la pointe du stylo afin d’empêcher l’encre de sécher. SteadyScrib s’efforce également d’adapter le stylo aux symptômes de Parkinson de ses utilisateurs.

Par exemple, les patients tombent dans un éventail de symptômes de la maladie de Parkinson résultant de tremblements d’autres défis neurologiques. Mokotoff a déclaré que son équipe travaillait à ajuster le stylo en fonction de ces résultats pour un produit plus inclusif et réactif.

« Nous avons conçu notre stylo [based] sur les symptômes inhibiteurs les plus courants », a déclaré Mokotoff. « Mais vous savez, le problème n’est pas une taille unique. »

La maladie de Parkinson est un trouble neurologique qui se traduit par des tremblements dans les mouvements ou des difficultés à marcher et à parler dans les cas graves. Au fur et à mesure que les symptômes progressent, la motricité fine comme l’écriture devient de plus en plus difficile à accomplir. Selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus courante après la maladie d’Alzheimer aux États-Unis.

SteadyScrib est breveté et les co-fondateurs envoient des mises à jour mensuelles sur le développement via un bulletin d’information.