L’ensemble de la gamme Gram de LG dispose désormais d’écrans 16:10 et des dernières puces Intel

Le CES 2021 approche à grands pas, mais un certain nombre de marques dévoilent de nouveaux produits avant le grand événement virtuel de Las Vegas.

Parmi eux, LG, avec la société coréenne qui lance sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables Gram à cinq personnes. Les appareils sont disponibles en modèles 14 pouces, 16 pouces et 17 pouces, avec des options convertibles également disponibles dans les deux tailles plus petites.

LG a réduit au minimum les modifications de conception, bien que toute la gamme prenne désormais en charge un rapport hauteur / largeur 16:10 plus élevé. Cet écran légèrement plus grand permet une plus grande surface d’écran, comme cela a été utilisé à bon escient sur le Dell XPS 13. Les deux modèles 14 pouces sont livrés avec des écrans 1920×1200, tandis que les autres appareils atteignent 2560×1600.

Une autre chose que tous les ordinateurs portables Gram partagent avec le XPS 13 sont les derniers processeurs Intel de 11e génération, qui offriraient des améliorations en termes de performances et d’efficacité énergétique. LG n’a pas spécifié le niveau de processeur que chaque ordinateur portable utilisera, mais à en juger par sa gamme 2020, nous nous attendons à ce que les modèles i5 et i7 soient à nouveau disponibles.

Le grand attrait du LG Gram est la possibilité d’intégrer des spécifications haut de gamme dans un corps incroyablement léger, et ce n’est pas différent ici. Pesant moins de 1 kg, le modèle 14 pouces est l’un des ordinateurs portables les plus légers que vous puissiez acheter, tandis que même l’appareil 17 pouces ne pèse que 1,35 kg.







Le nouveau LG Gram 17. Image: LG



La durée de vie de la batterie est un autre domaine dans lequel LG devrait exceller, bien que les capacités soient inchangées par rapport aux modèles 2020. Cela signifie que les deux plus petits modèles sont livrés avec des cellules de 72Wh, tandis que les écrans plus grands méritent une augmentation à 80Wh. LG affirme que ce dernier vous offrira jusqu’à 19,5 heures d’autonomie, et ses solides performances lors de nos tests du Gram 17 2020 ne nous donnent aucune raison de douter de cela.

Les fonctionnalités supplémentaires des 2-en-1 14 pouces et 16 pouces se présentent sous la forme d’une charnière à 360 degrés et d’un stylet pour des fonctionnalités supplémentaires.

Tout cela signifie que la gamme complète Gram 2021 est incluse dans la plate-forme Evo d’Intel, conçue pour mettre en valeur les appareils haut de gamme offrant d’excellentes performances, une autonomie de batterie et une connectivité. Cela suggère qu’ils commanderont un prix demandé élevé, bien que cela reste à confirmer. Nous ne savons pas non plus quand les appareils arriveront au Royaume-Uni, mais nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.

Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle gamme Gram lors de la conférence de presse LG CES 2021, prévue le 11 janvier. Voici comment regarder l’événement en direct.