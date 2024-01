L’enseignement supérieur à Gaza peut-il survivre à la guerre d’Israël contre le Hamas ?

PALESTINE

Le 24 janvier, l’administration du Hamas à Gaza a rapporté que les forces israéliennes avaient bombardé l’université Al-Aqsa, le Collège universitaire des sciences appliquées, l’école Khaledia, l’école Al-Mawasi et l’école industrielle de Khan Younis, selon un rapport. Rapport de l’Agence Anadolu.

Les attaques ont eu lieu quelques jours après vidéolargement diffusé sur les réseaux sociaux, a montré le 18 janvier que les forces israéliennes avaient détruit les principaux bâtiments de l’université Al-Israa, au sud de la ville de Gaza, avec des explosifs dans ce qui semblait être une démolition contrôlée.

Le New York Times signalé le 22 janvier, qu’elle avait vérifié la vidéo et qu’elle montrait le bâtiment principal de l’université Al-Israa en train de exploser. Les images satellite de Planet Labs ont montré que le bâtiment avait été détruit entre le 10 et le 14 janvier.

Les structures abritant les collèges des cycles supérieurs et des premier cycle, ainsi qu’un musée national contenant des milliers d’objets archéologiques rares, ont été démolis, selon le communiqué de l’université. WAFA a signalé.

L’administration de l’Université Al-Israa a déclaré dans un communiqué déclaration le 21 janvier, les forces israéliennes ont occupé le bâtiment de l’université pendant 70 jours, le transformant en base militaire, poste de commandement et site de « détention et d’interrogatoire », ainsi qu’en lieu de stationnement de tireurs d’élite, avant de le démolir.

Sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), Balakrishnan Rajagopal, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à un logement convenable pour la période 2020-26, a posté une vidéo de la détonation de l’université avec le commentaire : « À Gaza, un nouveau crime international – l’éducaricide ou la tuerie du savoir – doit être ajouté à la liste des crimes du droit international, alors que les écoles et les universités sont systématiquement détruites, ce qui entraîne des violences générationnelles. dommages aux sociétés.

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor), un groupe indépendant de défense des droits de l’homme présidé par Richard Falk, professeur émérite de l’Université de Princeton, basé aux États-Unis, allégué que Israël a « systématiquement détruit toutes les universités de la bande de Gaza, par étapes au cours de cette attaque qui a duré plus de 100 jours, la première étape comprenant le bombardement des universités islamiques et d’Al-Azhar ».

« Les autres universités ont subi des agressions similaires ; certaines, comme l’Université Al-Israa dans le sud de Gaza, ont été totalement détruites après avoir été initialement utilisées comme caserne militaire », a indiqué Euro-Med Monitor.

Le groupe de défense des droits a souligné que « la destruction des universités et le meurtre des universitaires et des étudiants rendront plus difficile la reprise de la vie universitaire et universitaire une fois le génocide terminé », affirmant que « cela pourrait prendre des années pour reprendre les études dans un environnement qui a été complètement détruit ». ».

Les forces israéliennes ont également fait exploser l’hôpital universitaire d’Al-Israa – le seul hôpital universitaire de la bande de Gaza et l’un des deux seuls dans les territoires palestiniens occupés – ainsi que des bâtiments abritant des laboratoires de médecine et d’ingénierie, des laboratoires de soins infirmiers, des studios de formation aux médias, le la salle d’audience de la faculté de droit et les salles de remise des diplômes, l’université a dit.

Il accuse les forces israéliennes d’« agression barbare » et affirme que le ciblage des établissements d’enseignement est une pratique de longue date et systématique qui persiste depuis le début de la « guerre de génocide » israélienne en cours. Le Centre d’information palestinien a rapporté.

« Les occupants israéliens, à travers ces actions, visent à propager une culture de l’ignorance, en gardant notre peuple à l’écart de la marche du savoir et de la civilisation, et en déplaçant de force les intellectuels hors de Palestine avec l’aide des institutions migratoires occidentales », a déclaré l’université dans le communiqué. , WAFA a signalé.

Selon le New York Timesles Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que la démolition du bâtiment et le processus d’approbation qui y a conduit étaient « en cours d’examen ».

Le temps d’Israël signalé le 21 janvier, en réponse à une question à ce sujet, les FDI avaient accepté d’enquêter sur « l’effondrement du bâtiment et la procédure d’approbation de l’explosion ».

Il a indiqué que les conclusions de son enquête seraient présentées au chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, dans les « prochains jours ».

Selon l’enquête initiale de l’armée, le bâtiment de l’université et ses environs avaient été utilisés par le Hamas « pour des activités militaires contre nos forces », a ajouté l’armée israélienne.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré que même s’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour commenter davantage, il a noté que le Hamas utilisait régulièrement des infrastructures civiles à des fins militaires. Le temps d’Israël signalé.

Lorsqu’Israël a attaqué et détruit l’Université islamique de Gaza le 11 octobre, comme le rapporte Nouvelles du monde universitaire (un rapport cité dans l’affaire de l’Afrique du Sud contre Israël sur le génocide devant la Cour internationale de Justice), l’armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir « frappé un important centre opérationnel, politique et militaire du Hamas à Gaza – l’Université islamique ».

Dans un entretien auprès de la plateforme d’information américaine indépendante NPR, Ahmed Alhussaina, vice-président de l’Université Al-Israa, qui a récemment quitté Gaza pour le Caire, a déclaré que la vision de l’université, depuis sa création en 2014, est que la pauvreté ne fera pas obstacle à quiconque veut faire ses études universitaires.

« Soixante-cinq pour cent des étudiants étaient là, des filles. Nous venons presque d’en finir avec un hôpital universitaire. Il a été construit et à côté – a également été détruit. C’est le premier hôpital universitaire qui sera ouvert à Gaza. Et tout cela aussi avait disparu.

« Et nous avions un musée là-bas. Vous savez, nous avions près de 3 000 objets provenant de tout Gaza. Certains d’entre eux retournent à [the] Empire romain. Et tout cela avait disparu.

Son quartier d’habitation à Gaza a été bombardé, tuant de nombreux membres de sa famille et au total, il a perdu 102 membres de sa famille.

“Gaza n’est plus vivable”

“Nous ne savons plus quoi penser, quoi faire”, a déclaré Alhussaina. « Gaza n’est plus vivable.

« Par exemple, 70 % des bâtiments sont tous des décombres. Les rues sont en décombres.

« Quand je marchais du nord au sud, il y avait des corps décomposés dans la rue. Les destructions massives sont si énormes qu’on ne peut même pas l’imaginer », a-t-il déclaré à NPR.

«Nous sommes désespérés.»

Suite à la démolition de l’Université Al-Israa, le Hamas a déclaré que la destruction des bâtiments scolaires et universitaires dans la bande de Gaza « est un crime de guerre et un comportement criminel visant à détruire toutes les composantes de la vie humaine… ». Il a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative de « saper le système éducatif et d’effacer l’identité nationale profondément enracinée de notre peuple palestinien ». ABNA a rapporté.

Une « politique de destruction de l’éducation » ?

Le ministère palestinien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a condamné le bombardement de l’université Al-Israa dans la bande de Gaza, déclarant dans un communiqué du 19 janvier déclaration cela « s’inscrit dans le prolongement de la scène destructrice visant les établissements d’enseignement supérieur ».

“Cette destruction constitue une violation flagrante de toutes les lois, chartes et normes internationales qui garantissent la protection des établissements d’enseignement et préservent leur caractère sacré”, a déclaré le ministère.

Le ministère a souligné la nécessité pour les institutions internationales humanitaires et de défense des droits de l’homme d’assumer leurs responsabilités et de faire pression pour mettre fin à l’occupation, qui cible le peuple palestinien en général et « poursuit une politique de destruction des établissements d’enseignement ».

L’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté que les 12 établissements d’enseignement supérieur de Gaza ont été endommagés ou détruits, perturbant complètement l’enseignement universitaire, Al Jazeera signalé le 24 janvier.

Selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza, au cours des 100 premiers jours de l’attaque militaire israélienne sur Gaza, les FDI détruit « 95 écoles et universités au complet et 295 écoles et universités partiellement ».

Des images de soldats israéliens applaudissant alors que des établissements d’enseignement explosaient sont devenues virales sur les réseaux sociaux, notamment une montrant la démolition complète d’une école bleue distinctive de l’ONU dans le nord de Gaza, a rapporté la BBC. signalénotant que de tels incidents ont conduit à des accusations de « punition collective » mises en œuvre en représailles aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

L’Afrique du Sud a déposé une plainte pour génocide contre Israël devant la Cour mondiale le 29 décembre 2023 et a exhorté la plus haute juridiction de l’ONU, la Cour internationale de Justice (CIJ), à mettre fin à la guerre à Gaza, en présentant l’affaire le 11 janvier 2024.

Plusieurs communautés universitaires du monde entier ont exprimé leur soutien au cas de l’Afrique du Sud dans un communiqué. communiqué publié le 8 janvier.

L’objectif principal du Cas sud-africain portait sur le grave impact de l’assaut militaire terrestre, maritime et aérien, y compris l’une des « campagnes de bombardements conventionnels les plus intenses » de l’histoire de la guerre moderne, sur la population civile et les cibles civiles à Gaza, ainsi que sur le risque de catastrophe humanitaire.

En vertu du droit international, pour gagner le procès, l’Afrique du Sud devrait convaincre les juges qu’il existe une intention claire – nécessitant généralement la preuve d’un plan – de la part d’Israël d’éliminer les Palestiniens en tant que groupe national, racial ou ethnique.

Parmi les preuves présentées de l’impact sur l’éducation, le document dit à la page 55 : « Israël a laissé la principale bibliothèque publique de la ville de Gaza en ruines. Il a endommagé ou détruit d’innombrables librairies, maisons d’édition, bibliothèques et des centaines d’établissements d’enseignement.

« Israël a ciblé chacune des quatre zones de Gaza [sic] des universités – dont l’Université islamique de Gaza, le plus ancien établissement d’enseignement supérieur du territoire, qui a formé des générations de médecins et d’ingénieurs, entre autres – détruisent des campus destinés à l’éducation des futures générations de Palestiniens à Gaza.

« Aux côtés de tant d’autres, Israël a tué d’éminents universitaires palestiniens. »

Ceux-ci comprenaient :

• Professeur Sufian Tayeh, président de l’Université islamique de Gaza – physicien primé et titulaire de la chaire UNESCO d’astronomie, d’astrophysique et de sciences spatiales en Palestine – décédé,…