L’enseignement humain doit être au « cœur des écoles » au milieu des inquiétudes suscitées par l’intelligence artificielle (IA) « désordonnée et dangereuse », a déclaré un directeur.

Sir Anthony Seldon, directeur de l’Epsom College, a mis en garde contre les risques de plagiat et de deepfakes, qui pourraient causer des « dommages moraux » aux jeunes.

Cela vient après une lettre envoyée au Times plus tôt cette semaine, signée par plus de 60 personnalités de l’éducation, a déclaré que les écoles sont « déconcertées » par le taux de changement de l’IA et pensent qu’il évolue « beaucoup trop vite ».

Le Premier ministre Rishi Sunak avait précédemment déclaré que des « garde-fous » devaient être mis en place pour maximiser les avantages de l'IA tout en minimisant les risques pour la société.





Nous devons le prendre en main, écoles, pour faire en sorte que l’intelligence humaine soit au cœur même des écoles, l’intelligence artificielle ne prendra jamais le relais de l’humain tant que nous mettrons l’intelligence humaine au premier plan Sir Anthony Seldon, directeur de l’université d’Epsom

Sir Anthony a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: «Il est extrêmement odieux et dangereux de manipuler la technologie, car elle comprendra, lorsque nous achèterons, lorsque nous regarderons sur Internet, la personnalisation du matériel qui vient à nous deviendrons beaucoup plus sophistiqués.

« Les jeunes sont jeunes, ils ne peuvent pas très bien négocier le monde, et donc l’opportunité pour eux d’être manipulés, intimidés, amenés dans des pratiques, des drogues, tout le reste, est très inquiétant pour les parents, très inquiétant pour les écoles .

« Donc, ce que nous disons, c’est que les entreprises technologiques ont beaucoup de motivation pour le profit, elles gagnent d’énormes sommes d’argent grâce à la technologie, que nous ne pouvons pas les faire disparaître.

«Nous devons nous assurer que nous fournissons aux parents, aux écoles, aux enseignants, de très bonnes informations sur ce qui est sain, stimulant, bon AI et ce dont les gens devraient être conscients parce que le gouvernement a vraiment rattrapé son retard au cours des derniers mois, mais ils sont toujours en retard et ils ne comprennent jamais vraiment ce qui se passe dans les écoles.

« Le Parlement fait du bon travail mais ils mettent beaucoup de temps à sortir leurs statuts et leurs recommandations, nous devons le prendre en main, les écoles, pour faire en sorte que l’intelligence humaine soit au cœur même des écoles, l’intelligence artificielle ne prendra jamais le relais des humains tant que nous accorderons la priorité à l’intelligence humaine.

M. Sunak a précédemment défendu les avantages de la technologie pour la sécurité nationale et l’économie, mais il y a des inquiétudes concernant le bot ChatGPT – qui a passé des examens et peut composer de la prose.

Sir Anthony a déclaré que certaines technologies peuvent faire du « travail lourd » pour les enseignants, y compris la notation et les évaluations, pour leur permettre de passer plus de temps avec les élèves, malgré l’avertissement des « risques très réels ».

La lettre des chefs d’établissement disait: «Les écoles sont déconcertées par le rythme très rapide de changement de l’IA et recherchent des conseils et des conseils sûrs sur la meilleure voie à suivre. Mais à qui pouvons-nous faire confiance ?

« Nous n’avons aucune confiance dans la capacité des grandes entreprises du numérique à s’autoréguler dans l’intérêt des élèves, du personnel et des écoles.

« Ni dans le passé, le gouvernement ne s’est montré capable ou disposé à le faire.

Les chefs se sont dits ravis que le gouvernement «saisisse maintenant l’ortie», mais ont ajouté: «La vérité est que l’IA évolue beaucoup trop rapidement pour que le gouvernement ou le Parlement seuls puissent fournir les conseils en temps réel dont les écoles ont besoin.

« Nous annonçons aujourd’hui notre propre organisme intersectoriel composé d’enseignants de premier plan dans nos écoles, guidés par un panel d’experts indépendants du numérique et de l’IA, pour conseiller les écoles sur les développements de l’IA susceptibles d’être bénéfiques et ceux qui sont préjudiciables. »