L’enseignement gratuit et l’éducation préscolaire élargie sont-ils un « poids lourd » ? Les législateurs de banlieue réagissent à l’inauguration de Pritzker – Shaw Local

Le gouverneur JB Pritkzer a salué la banlieue lundi tout en prononçant un discours inaugural appelant à élargir l’accès à l’éducation préscolaire et à la gratuité des frais de scolarité pour les familles de la classe ouvrière.

Une grande partie du premier mandat du gouverneur démocrate a été dominée par le COVID-19. Il a parlé des pertes en vies humaines et des difficultés économiques causées par la pandémie, rendant hommage aux Illinois qui ont enduré et pris soin des autres – y compris un contingent du comté de DuPage.

“Lorsque les écoles ont fermé pendant huit semaines en 2020, 300 bénévoles de Lombard, Villa Park et Oakbrook Terrace ont pris place dans une flotte d’autobus scolaires qui ont assuré la livraison en bordure de rue de 32 000 repas à 3 200 enfants à faible revenu qui seraient autrement restés sans repas.”

Le gouverneur a également donné un bref résumé de certaines priorités du second mandat.

« Le préscolaire améliore la réussite scolaire de nos enfants, produit des taux de diplomation plus élevés, augmente le potentiel d’apprentissage tout au long de la vie et permet aux contribuables d’économiser de l’argent. C’est pourquoi je propose que nous mettions tout en œuvre pour nos enfants et que nous rendions l’école maternelle accessible à toutes les familles de l’État.

Et, “c’est aussi notre obligation de rendre l’université plus abordable en supprimant les barrières financières, c’est pourquoi nous devons réduire les coûts de l’enseignement supérieur”, a déclaré Pritzker. “Maintenant, concentrons-nous sur la gratuité des frais de scolarité pour toutes les familles de la classe ouvrière de l’Illinois.”

Les responsables n’ont pas fourni de détails sur le plan, mais plus de détails sont attendus dans le prochain discours du gouverneur sur le budget.

Le chef républicain élu au Sénat, John Curran de Downers Grove, a déclaré qu ‘«en fin de compte, les gens veulent se sentir en sécurité, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et avoir confiance et foi en leur gouvernement. L’allocution d’aujourd’hui n’a pas fait grand-chose pour donner aux gens l’espoir que ces choses arriveront.

“Je crois qu’il y a des domaines dans lesquels nous pouvons trouver un terrain d’entente et accomplir de grandes choses pour les habitants de l’Illinois, comme garantir l’accès et l’abordabilité des services de garde d’enfants et rendre l’éducation préscolaire plus accessible aux familles”, a-t-il déclaré. “J’espère que sur ces questions sur lesquelles nous sommes d’accord, le gouverneur choisit de travailler ensemble en adoptant une approche inclusive.”

La sénatrice Laura Murphy a noté qu’une main-d’œuvre mieux éduquée attirera les employeurs. « Je suis vraiment heureux de le voir faire cet investissement dans l’éducation de la petite enfance ; c’est là que nous pouvons avoir le plus grand impact », a déclaré le démocrate de Des Plaines. Elle a ajouté que l’administration Biden devrait aider à financer l’éducation de la petite enfance.

Mais offrir une préscolaire élargie et des frais de scolarité gratuits combinés « me semble être un poids assez lourd pour moi. Je suis intéressé de voir quel plan il pourrait avoir à payer pour cela », a déclaré Murphy.

“Dans mon district de familles de la classe moyenne qui ont du mal à payer les factures et qui sont l’épine dorsale de la sécurité fiscale de l’État, si nous voulons faire quelque chose, elles devraient certainement être incluses dans cela”, a-t-elle déclaré.

