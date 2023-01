L’enseignement à domicile pourrait revenir le mois prochain alors que les enseignants soutiennent les plans de grève provoquant le chaos pour les parents

L’enseignement à domicile pourrait reprendre le mois prochain après que les enseignants aient soutenu les plans de grève, provoquant le chaos pour les parents.

Les syndicats affirment que les ministres ont refusé de répondre à leurs revendications salariales, ce qui signifie qu’une action revendicative est probable, ce qui pourrait laisser les salles de classe vides.

L’enseignement à domicile pourrait être introduit si les membres du syndicat des enseignants NEU votent pour la grève Crédit : Getty

Les dirigeants du Syndicat national de l’éducation (NEU) devraient annoncer le résultat lundi après avoir voté pour ses 300 000 membres.

Les débrayages nationaux et les grèves régionales commenceraient en février et pourraient durer jusqu’à la mi-mars.

Tous les membres du NEU en Angleterre et au Pays de Galles seraient appelés à faire grève.

Les arrêts de travail de deux ou trois jours suivraient le schéma utilisé par les syndicats ferroviaires.

Les patrons syndicaux disent que des milliers d’écoles seraient fermées.

Le scrutin pour l’action dure six mois.

La co-secrétaire générale du NEU, Mary Bousted, a déclaré vendredi qu’elle était convaincue d’atteindre le seuil pour passer à l’action.

Cette confiance a été reprise par son co-secrétaire général Kevin Courtney.

L’Association nationale des chefs d’établissement (NAHT) devrait également annoncer lundi les résultats de son scrutin de grève.

Les plans d’urgence des chefs d’établissement comprennent un retour à l’enseignement à domicile et des cours en ligne, qui ont été introduits pendant les fermetures de Covid.

Les écoles pourraient également rester ouvertes en doublant les classes et en proposant des activités alternatives, rapporte The Times.

Le NEU appelle les parents à soutenir la grève avec une campagne Save Our Schools qui verra la distribution de tracts soulignant les coupes dans le financement des écoles et la pénurie d’enseignants.

Le syndicat demande une augmentation de salaire de 12 pour cent alors qu’il s’est vu proposer une augmentation de 5 pour cent.

Il indique que les salaires ont baissé d’environ 23 % en termes réels depuis 2010.

Les dirigeants syndicaux, y compris ceux du NEU, doivent rencontrer mercredi la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan pour un deuxième tour de pourparlers dans le but d’éviter une grève.

Elle a affirmé qu’après deux ans d’éducation interrompue, “la grève n’est tout simplement pas une solution raisonnable”.

Bousted a déclaré : « Nous voulons négocier mais. . . il doit y avoir un meilleur accord salarial sur la table.

La semaine dernière, Bousted pensait que le gouvernement était “désespéré de prévenir une grève” qui entraînerait la fermeture d’écoles.

Elle a déclaré: «Une grève de l’éducation est leur pire cauchemar, nous comprenons. Si une école se met en grève, cela a de tels effets d’entraînement.

Bousted a ajouté que les syndicats de l’éducation étaient tout aussi déterminés que les syndicats de la santé et des chemins de fer à mener à bien une grève.

Le syndicat des enseignants NASUWT a déclaré que son scrutin n’avait pas atteint le seuil de participation de 50 pour cent requis par la loi pour une action de grève.

Sous la direction du gouvernement, les chefs d’établissement peuvent décider s’il est prudent de garder une école ouverte pendant une grève. Ils peuvent également décider de déplacer les cours en ligne.

Steve Chalke, fondateur de la fiducie des académies Oasis, qui représente plus de 50 écoles, a déclaré que la fiducie “était aussi prête que possible”.

Il a ajouté cependant que même s’ils visaient à garder les écoles ouvertes, certaines pourraient devoir fermer, ce qui dépendait de la présence de suffisamment de personnel pour fonctionner en toute sécurité.

“Cela dépend du nombre d’adhérents syndicaux dans chaque école”, a-t-il déclaré. « Si des dates de grève sont mises en place, nous nous attendons à ce que tout le monde travaille ensemble pour essayer si possible de garder l’école ouverte ce jour-là avec un programme modifié pour répondre aux besoins des enfants. Vous pouvez regrouper les classes, montrer des films avec de plus grands groupes d’élèves.

« Si nous devions fermer l’école, nous retournerions à l’enseignement à domicile et à l’enseignement en ligne. Nous avons déjà investi dans un iPad pour chaque enfant. Je devrais imaginer que certaines écoles pourraient passer à cela.

Le ministère de l’Éducation a déclaré: «Après deux ans d’éducation perturbée pour les enfants et les jeunes, les familles seront soulagées que les enseignants de NASUWT n’aient pas choisi de faire grève.

« Le secrétaire à l’éducation a organisé d’autres réunions avec les dirigeants syndicaux pour éviter une grève préjudiciable.

“Nous avons déjà répondu à la demande des syndicats de 2 milliards de livres supplémentaires pour les écoles l’année prochaine et l’année suivante dans la déclaration d’automne et avons décerné aux enseignants le prix le plus élevé en 30 ans.”