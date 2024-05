L’enseigne du bar de Morgan Wallen à Nashville refusée par le conseil en raison du comportement « nuisible » du chanteur

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les problèmes passés de Morgan Wallen semblent le rattraper.

Avant l’inauguration de son bar à six étages à Nashville, Tennessee, appelé Morgan Wallen’s This Bar et Tennessee Kitchen ce week-end, le Conseil métropolitain de Nashville a rejeté le projet d’afficher une pancarte de 20 pieds annonçant le bar sur le Strip du centre-ville de Nashville en raison des controverses passées du chanteur, y compris son utilisation passée d’un insultes racistes et aurait jeté une chaise d’un toit de Nashville.

La résolution aurait permis au groupe de propriété du bar d’accrocher une grande enseigne lumineuse au néon à l’extérieur de la salle, semblable aux bars d’autres stars de la country à Nashville, notamment ceux de Luke Bryan, Miranda Lambert et d’autres. Cependant, le conseil a voté par 30 voix contre 3 pour refuser l’installation du panneau.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Je ne veux pas voir un panneau publicitaire avec le nom d’une personne qui jette des chaises du haut des balcons et qui prononce des insultes racistes », a déclaré Delishia Porterfield, membre du Conseil, selon Le Tennessien.

Brenda Gadd, membre du conseil du district 24, a déclaré que Wallen est « quelqu’un qui continue d’avoir une seconde chance », selon le média.

Jordan Huffman, membre du conseil du district 14, a ajouté : « M. Wallen est un compatriote de l’Est du Tennesse. Il nous donne à tous une mauvaise réputation. Ses commentaires sont haineux ; ses actions sont nuisibles. De plus, Antoinette Lee, membre du Conseil, a déclaré que ceux qui s’exprimeraient pourraient « aider les personnes qui commettent ces actions néfastes à réfléchir à deux fois ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un représentant de Wallen n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’ARRESTATION DE MORGAN WALLEN AU BAR DE NASHVILLE POURRAIT LE METTER « EN PRISON JUSQU’À 6 ANS » : EXPERT JURIDIQUE

Le 7 avril, Wallen était accusé de trois chefs d’accusation par le service de police de la région métropolitaine de Nashville après qu’une chaise qu’il aurait jetée du toit du bar Chief de six étages ait atterri à Broadway, à proximité de deux policiers.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le chanteur de « Last Night » « coopérait pleinement » à l’enquête, avait déclaré à l’époque un représentant du musicien à Fox News Digital.

Wallen ne s’est pas présenté à sa première audience au tribunal plus tôt ce mois-ci.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

L’avocat de Wallen, Worrick Robinson, a comparu au nom de Wallen après avoir renoncé à la première comparution de la star de la musique country. Il a expliqué que la date d’audience était un « règlement », dans le cadre duquel l’équipe juridique de Wallen et le bureau du procureur pourraient avoir une conversation sur l’affaire.

« Il s’agit évidemment d’une affaire très compliquée », a déclaré Robinson aux journalistes après l’audience. « Cela ne va pas se résoudre sans assignations à comparaître et sans témoins. »

Robinson a expliqué qu’ils avaient « réinitialisé » le dossier pour le 15 août et que Wallen serait présent à cette date.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Après son arrestation, Wallen, qui a depuis continué ses tournées, s’est rendu chez X pour expier ses actes.

« Je ne me sentais pas bien en public jusqu’à ce que je fasse amende honorable auprès de certaines personnes », a écrit Wallen sur les réseaux sociaux. « J’ai contacté les forces de l’ordre de Nashville, ma famille et les bonnes personnes de Chief’s. Je ne suis pas fier de mon comportement et j’accepte mes responsabilités… J’ai le plus grand respect pour les agents qui travaillent chaque jour pour nous garder tous. sûr. »

Il a également rassuré les fans : « Concernant ma tournée, il n’y aura aucun changement ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

Trois ans auparavant, Wallen avait été filmé en train d’utiliser le mot N. L’incident a conduit le label de Wallen, Big Loud Records, à le suspendre ainsi que des conglomérats, comme iHeartRadio, extrait la musique du jeune de 27 ans depuis leurs gares.

Depuis, il s’est excusé et a admis sa propre ignorance.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

Malgré ce dernier revers concernant l’enseigne du bar, un expert en relations publiques a récemment déclaré à Fox News Digital que l’arrestation de Wallen le mois dernier pourrait en fait aider le chanteur à « générer plus d’affaires ».

« L’image de Wallen est en grande partie liée à celle d’un bon vieux garçon tapageur, qui chante fort et qui boit beaucoup. Une arrestation pour un incident comme celui-ci, qui a probablement eu lieu à la fin d’une nuit de fête, entraînera sans doute encore plus de trafic vers son bar », a déclaré Doug Eldridge, un expert en relations publiques chez Achilles PR, à Fox News Digital.

« Je dis cela en raison de la nature du » marketing des bars « ainsi que de l’environnement général et de l’atmosphère qui règne à Nashville ces jours-ci », a-t-il ajouté. « En revanche, s’il lançait un livre pour enfants ou s’il entreprenait une activité philanthropique tournée vers l’extérieur, sa récente arrestation aurait un effet encore plus accablant. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ted Jenkin, président d’Exit Stage Left Advisors, convient que l’arrestation aura très probablement un impact « positif » sur le succès du bar.

« Morgan Wallen est un artiste extrêmement populaire en ce moment et cette récente arrestation aura en fait un impact positif, à mon avis, en termes de fidèles qui souhaitent venir lui rendre visite et fréquenter l’inauguration », a-t-il déclaré.

Le bâtiment de six étages de Wallen comprendra six bars, un toit et trois scènes de musique live.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lauryn Overhultz et Larry Fink de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.