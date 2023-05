L’enseignante de la maternelle de Woodstock est «juste une pure joie» – Shaw Local

Janet Moritz enseigne le son des lettres, la valeur des nombres et la reconnaissance des formes et des couleurs dans sa classe de maternelle bilingue au Verda Dierzen Early Learning Centre du Woodstock School District 200.

Mais c’est la façon dont elle dirige sa classe qui la distingue, ont déclaré les parents, le personnel, les élèves et les administrateurs.

La mère de deux enfants crée une culture d’amour et un sentiment de famille dès le début de l’année scolaire en prenant le temps d’apprendre les intérêts et les personnalités de ses élèves et en leur apprenant que prendre soin les uns des autres implique d’accepter leurs différences, qu’elles soient culturelles ou physique.

« Ma priorité est ma relation avec mes étudiants », a déclaré Moritz.

Une fois que cela est établi, dit-elle, enseigner aux universitaires devient plus facile, et ensuite c’est juste une pratique constante de la façon d’être un bon remplisseur de seau, qui est une méthode utilisée par toute l’école basée sur un livre pour enfants de l’auteur Carol McLeod.

« Avez-vous rempli un seau aujourd’hui » enseigne aux enfants à remplir les « seaux » les uns des autres avec de bonnes actions et de la gentillesse et à ne pas retirer de ces seaux invisibles un comportement négatif.

Si vous définissez l’attente, ils seront à la hauteur. — Professeur Janet Moritz

Tricia Bogott, directrice de Verda Dierzen, a déclaré qu’il suffit d’entrer dans la classe de Moritz pour voir cela prendre vie, avec des enfants qui s’entraident et s’encouragent mutuellement.

Bogott utilise des mots tels que l’empathie et la collaboration pour décrire l’ambiance de la classe.

De Moritz, Bogott a dit: « Elle est juste une pure joie. »

L’enseignante de maternelle Janet Moritz enseigne sa classe le jeudi 20 avril 2023 au Verda Dierzen Early Learning Centre à Woodstock. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Pour préparer ses enfants à une année réussie, après les avoir rencontrés au cours de ce premier mois d’école, Moritz présente les règles de la classe.

L’une des choses que Moritz préfère faire est de montrer, étape par étape, comment les différentes stations qu’elle a installées tout autour de la classe fonctionnent.

Moritz explique en détail comment faire les choses de base, comme sortir un livre, tourner doucement ses pages et le ranger au poste d’alphabétisation.

Moritz a déclaré que lorsque les enfants connaissent la bonne façon d’utiliser ce qui est disponible, ils peuvent simplement se concentrer sur l’apprentissage.

Le plus gratifiant pour elle, c’est quand la routine a été établie et qu’il y a un flux dans la classe ; elle regarde autour d’elle et voit des élèves travailler seuls ou avec des amis, ce qui lui donne le temps dont elle a besoin pour travailler avec des groupes plus petits.

« Si vous définissez l’attente, ils y répondront », a déclaré Moritz.

Lorsqu’elle décrit sa relation avec Moritz, Michelle Keyfauver peut devenir émotive.

En tant qu’associée de classe, elle travaille aux côtés de Moritz pour répondre à tous les besoins des élèves.

Les deux femmes ont déclaré qu’elles travaillaient bien ensemble et qu’elles avaient été là l’une pour l’autre à travers les moments difficiles de leur vie personnelle.

L’enseignante de maternelle Janet Moritz fait la lecture aux élèves le jeudi 20 avril 2023 au Verda Dierzen Early Learning Centre à Woodstock. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

« Elle est authentique avec son amour et ses soins », a déclaré Keyfauver. « Janet est très gentille. »

Moritz n’a pas non plus peur de devenir maladroit, a déclaré Keyfauver. Elle danse et chante tout le temps avec les enfants, et les deux rigolent souvent des choses idiotes que font et disent les élèves.

L’une des maternelles de Moritz qui la fait souvent sourire est Emelina Kelm.

La fillette de 6 ans a dit qu’elle aimait son professeur pour de nombreuses raisons.

« Elle est amusante, serviable et patiente, et elle est une bonne explication », a déclaré Emelina.

Moritz décrit également Emelina comme quelqu’un qui explique bien les choses. En fait, Moritz pense pouvoir reconnaître de futurs professeurs, et Emelina en fait partie.

Récemment, la petite fille aux cheveux bruns avec quelques dents qui attendait d’entrer a eu un récital de danse et a invité son professeur.

Moritz n’a pas déçu et était là pour encourager Emelina.

Elle ne tient pas pour acquis que ses enfants veulent qu’elle fasse partie de leurs activités, même en dehors de l’école.

« Nous sommes dans leur monde », a déclaré Moritz.

La mère d’Emelina, Mariana Kelm, n’a pas été surprise que Moritz ait assisté à l’événement.

« C’est une enseignante fantastique qui est très présente dans la vie des enfants », a déclaré Kelm.

De sa fille, Kelm entend parler quotidiennement de sa journée d’école et du plaisir que son professeur rend l’apprentissage.

Kelm s’est dite ravie qu’Emelina puisse désormais lire en anglais et en espagnol.

Des interactions percutantes avec ses jeunes étudiants sont ce pour quoi Moritz vit.

Elle sait de première main ce qu’un véritable éloge ou une démonstration d’affection peut faire pour un enfant. Elle avait quelques professeurs qui ont laissé une impression.

De son professeur de première année, Moritz a appris que vous pouvez être gentil et toujours attirer l’attention. Elle a dit qu’elle se souvenait que son professeur avait un moyen d’amener les enfants à suivre les instructions, toujours d’une voix douce et passive.

Moritz se souvient également d’un sentiment spécial qu’elle a ressenti quand, alors qu’elle luttait pour apprendre la soustraction, elle a reçu une carte postale chez elle de ce professeur, lui faisant savoir qu’elle était fière d’elle pour avoir essayé si dur et qu’elle faisait un excellent travail.

Moritz a toujours cette carte postale dans une boîte à souvenirs.