L’enseignant s’excuse de s’être moqué du groupe de K-pop et d’avoir dit “col pakad ke thappad maarte…”

Les membres de BTS Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, V, Suga et RM bénéficient d’un énorme nombre de fans à travers le monde. Cependant, il y a quelques personnes qui les détestent et se moquent des membres du groupe. Récemment, une vidéo est devenue virale dans laquelle on peut entendre un professeur de physique Waala se moquer du groupe de K-pop et menacer une fan.

Il a dit : « Si vous n’avez pas de nourriture chez vous, BTS ne viendra pas cuisiner pour vous. Je viens d’entendre les chansons des gars qui mettent du rouge à lèvres et dansent sur les chansons. Vous devenez tous heureux rien qu’en écoutant leurs chansons. Il a ajouté: «Voyons BTS ARMY aujourd’hui. Il ne sert à rien d’étudier quand on est fan de BTS”, a-t-il déclaré.

« Si tu n’étais pas une fille, je t’aurais attrapé par le col et je t’aurais giflé. Tes joues auraient été tellement enflées que tu ne pourrais pas dire “BTS”… Je t’aurais donné un coup de poing si fort que ton nez se mettrait à saigner”, a-t-il également déclaré dans la vidéo.





Dès que cette vidéo est devenue virale, ARMY a commencé à y réagir. Après une journée, le professeur de physique Waala s’est rendu sur Instagram et s’est excusé. Il a dit: «Nous essayons de garder une atmosphère légère et de nous concentrer pleinement sur votre enseignement. Mais dans cette situation, lorsque vous laissez de tels commentaires, “BTS ARMY”, ou quoi que ce soit d’autre, imaginez ce que les autres enfants pourraient ressentir. Ils affichent peut-être leurs vrais doutes, mais l’enseignant les manque probablement. Donc, à partir de là, gamin, tu avais tort. Ouais, j’avais tort aussi; Je n’aurais pas dû te gronder autant. Pour cela, je reprends mes mots.

Il a ajouté: “Et quand il s’agit de BTS, mec, je respecte la musique. Les BTS sont vraiment bons. Ils ont fait tellement de travail acharné dans leur domaine, dans leur industrie. Donc, je n’ai aucune raison de les diffamer. Et je veux que vous atteigniez tous le même niveau de réussite dans vos propres domaines que BTS. D’accord, les enfants ? »