L’enseignant demande aux élèves de première année de la dessiner ; Vous allez adorer les résultats

Enfant, la créativité est à son comble. Lorsqu’on leur donne la liberté de création, les enfants possèdent la capacité de sculpter les œuvres d’art les plus impressionnantes. Gardant cela à l’esprit et pour nourrir et encourager les talents artistiques des enfants, une enseignante a décidé de confier une tâche simple à ses élèves. Elle a demandé à ses élèves de faire un dessin d’elle. Les résultats, partagés par le professeur Nishat, vous feront rouler de rire par terre.

Sur Twitter, Nishat a écrit : « J’ai demandé aux élèves de première année de faire un dessin de moi. Les résultats étaient hilarants. Voici une photo de référence de mon apparence. L’enseignante a pris le temps de partager certains des dessins hilarants mais exceptionnels de ses élèves de première année dans une série de fils Twitter.

J’ai demandé aux élèves de première année de faire un dessin de moi. Les résultats étaient hilarants. Voici une image de référence de mon apparence : pic.twitter.com/vhC6bwXIf7 — Nishat (@ Nishat64) 15 septembre 2022

Partageant la première œuvre d’art, la maîtresse d’école a écrit: «C’est un début fragile, mais j’adore les cheveux. Le corps me donne une bouteille de vodka. Mais globalement 5/10.

Un début fragile, mais j’adore les cheveux. Le corps me donne une bouteille de vodka. Mais globalement 5/10 pic.twitter.com/AzR5d0Eqbl — Nishat (@ Nishat64) 15 septembre 2022

Le croquis suivant a réussi à impressionner Nishat, en particulier pour la représentation fidèle de ses cheveux. Elle a fait l’éloge de l’enfant en écrivant: «Amélioration massive par rapport au dernier. Les boucles d’oreilles sont tellement sur le point. Les cheveux sont à peu près sur place. Je lui donnerai un 9/10.

Grosse amélioration par rapport au dernier. Les boucles d’oreilles sont tellement sur le point. Les cheveux sont à peu près sur place. Je lui donnerai un 9/10 pic.twitter.com/rHfdVn1KZo — Nishat (@ Nishat64) 15 septembre 2022

Donnant à l’illustration suivante une note de 8 sur 10, l’éducatrice a semblé aimer l’attention portée par l’enfant aux détails en notant : « L’iPhone m’a mis par terre. J’adore à quel point mes yeux ont l’air garce. Il y a beaucoup d’attention aux détails. Je lui donnerai un 8/10.

L’iPhone m’a mis à terre. J’adore à quel point mes yeux ont l’air garce. Il y a beaucoup d’attention aux détails. je lui donnerai un 8/10 pic.twitter.com/x2gBdYnu4H — Nishat (@ Nishat64) 15 septembre 2022

« Des vibrations patriotiques super opposées au vrai Nishat. Les cils sont super sur fleek. Je ne sais pas ce qui se passe avec la robe, mais je lui donnerai un 6,5/10 », a lu le quatrième tweet de Nishat.

Des vibrations patriotiques super opposées au vrai Nishat. Les cils sont super sur fleek. Je ne sais pas ce qui se passe avec la robe mais je lui donnerai un 6,5/10 pic.twitter.com/hZVHZOlp68 — Nishat (@ Nishat64) 15 septembre 2022

Après que des demandes pour plus de photos des enfants super talentueux de l’enseignant ont commencé à faire surface sur Twitter. Nishat a ajouté un dessin final. “En raison d’un nombre élevé de demandes, je partage d’autres œuvres d’art. Celui-ci est assez minimaliste et très moderne. Je lui donnerai donc une note de 6,5/10 », a-t-elle souligné.

En raison du nombre élevé de demandes, je partage d’autres œuvres d’art. Celui-ci est assez minimaliste, très moderne. Je lui donnerai donc une note de 6,5/10 pic.twitter.com/lZKoTRSaB2 — Nishat (@ Nishat64) 16 septembre 2022

L’approche de soutien de l’enseignante envers ses élèves a suscité beaucoup d’appréciation de la part des internautes. « Ces enfants ont fait un travail formidable et méritent tous les éloges. Nishat, vous avez choisi une activité très curieuse pour les tout-petits. Chapeau bas », a salué un Twitterati. “Au moins 3 d’entre eux ont dessiné un sourire sur votre visage même lorsque vous portez un masque”, a écrit un deuxième utilisateur.

Ces enfants ont fait un travail formidable et méritent tous les éloges. Nishat, vous avez relevé une activité très curieuse pour les tout-petits. Chapeau. – Bishamber Singh (@Dogra1099) 19 septembre 2022

Au moins 3 d’entre eux ont dessiné un sourire sur votre visage même lorsque vous portez un masque – Harshit Upadhyay (@ GameChaser782) 16 septembre 2022

Le message de Nishat a jusqu’à présent recueilli plus de 4 000 likes avec 239 retweets et plus.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici