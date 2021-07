L’enseignant de l’école publique de l’Andhra avec une équipe d’agriculteurs biologiques entièrement composée de femmes

Les femmes ne sont pas moins que n’importe quel homme et ce fait a été maintes fois souligné par les femmes performantes dans tous les domaines. Même les domaines qui étaient autrefois considérés comme réservés aux hommes ont connu une forte croissance de la participation des femmes. Du sport à la recherche spatiale, les femmes ont fait leurs preuves dans tous les métiers de ce monde. Une femme de l’Andhra Pradesh travaille avec son équipe pour produire des produits agricoles biologiques. Pulamathi, qui appartient au village de Majjivalsa à Vishakhapatnam, travaille également comme institutrice et son équipe ne comprend que des femmes. Ils travaillent ensemble sur ses 27 acres de terre et ne produisent que des produits agricoles biologiques. Pulamathi a déclaré qu’elle avait décidé de se lancer dans l’agriculture biologique en raison de problèmes de santé, a rapporté l’agence de presse ANI. Elle travaille pour améliorer la fertilité des sols et utilise des moyens naturels de l’agriculture

La motivation de cette idée de travailler avec une équipe entièrement féminine est venue du désir de Pulamathi de briser les stéréotypes. Elle a dit qu’elle voulait prouver qu’une femme n’est pas seulement née pour cuisiner, mais qu’elle peut aussi cultiver, enseigner et faire tout ce qu’elle veut. Pulamathi a ajouté que l’agriculture est un domaine très lucratif qui offre de nombreuses opportunités aux femmes.

« Je veux prouver que les femmes ne sont pas nées que pour cuisiner, elles peuvent cultiver, enseigner et faire tout ce qu’elles veulent. L’agriculture est un domaine lucratif, il y a beaucoup d’opportunités pour les femmes ici », a-t-elle ajouté. (29.07) pic.twitter.com/hv27ouEpmi– ANI (@ANI) 29 juillet 2021

Les gens comme Pulamathi sont des héros de la vie qui travaillent pour apporter des changements dans la société grâce à leurs contributions. Ces histoires servent de guide à des milliers de femmes et de jeunes filles qui cherchent à créer leur propre espace en essayant quelque chose de nouveau. À une époque où les gens migrent loin de l’agriculture, les efforts de Pulamathi en inspireront sûrement d’autres.

