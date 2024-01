L’enseignant, 27 ans, pensait qu’une intoxication alimentaire lui causait des douleurs à l’estomac. C’était un cancer du côlon

En octobre dernier, Tyler Backel ressentait une douleur intense au niveau du côté droit du ventre. La veille au soir, il avait cuisiné du saumon et il craignait de s’être accidentellement rendu malade.

“J’ai commencé à penser que je n’avais pas fait cuire le poisson assez longtemps et je me suis dit : ‘Mec, c’est une très grave intoxication alimentaire'”, raconte le professeur de lycée de 27 ans à TODAY.com. “C’est à ce moment-là que je suis allé à l’hôpital parce que ça commençait vraiment à faire mal.”

Les médecins des urgences ont scanné Backel et ont découvert une masse. Plus tard, il a appris que la masse était un cancer du côlon.

« Mon esprit est devenu vide », dit-il. “C’était un coup de poing dans le ventre.”

Une douleur vive était un signe de cancer

Backel est enseignant de première année dans une classe de soutien émotionnel dans le centre de la Floride.

«J’adore mon lycée», dit-il. «J’aime les enfants avec qui je travaille.»

Un jour de fin octobre, pendant ses deuxièmes règles, il ressentit une vive douleur au côté droit de son abdomen.

À 27 ans, Tyler Backel n’a jamais entendu parler ni rencontré une personne de son âge atteinte d’un cancer du côlon. (Avec l’aimable autorisation de Tyler Backel)

« Je me suis dit : « Wow, c’est bizarre » », se souvient-il. “Je n’ai jamais vraiment eu d’intoxication alimentaire (avant), mais il semble que j’en avais tous les symptômes.”

Il a pris du Pepto Bismol en espérant que la douleur s’atténuerait. Comme ce n’était pas le cas, il s’est rendu compte qu’il avait besoin de soins médicaux.

“C’est devenu vraiment intense au cours des 10 minutes suivantes”, dit-il. “Je savais que quelque chose n’allait vraiment pas.”

Backel a déclaré au bureau de l’école qu’il était malade et s’est dirigé vers les urgences. Les médecins lui ont fait quelques tests et lui ont fait un scanner. Lorsque les médecins lui ont annoncé qu’il y avait une masse, il s’est senti abasourdi.

«Je n’avais aucun symptôme avant cela jusqu’à… ce matin-là. J’ai eu l’impression d’avoir reçu un coup de pied dans le ventre”, raconte-t-il. “C’était juste une douleur intense venue de nulle part.”

Backel ne se rendait pas compte qu’à son âge, il pouvait même avoir un cancer du côlon.

« Je n’avais jamais entendu parler d’une personne de mon âge atteinte de ce type de cancer. Je pensais que c’était quelque chose que les personnes âgées recevaient », dit-il. « À 27 ans, je n’ai jamais rencontré personne atteinte de ce type de cancer ni entendu parler de cela. Je n’en savais rien jusqu’à ce matin-là.

Il a été admis à l’hôpital où les médecins ont effectué d’autres tests et effectué deux biopsies de la masse. Après la seconde, les médecins étaient convaincus qu’il avait un cancer.

«Cela commençait à détruire (mon côlon) à peu près», dit-il.

Pourtant, il était surpris d’avoir un cancer parce qu’il était jeune et en bonne santé.

«Je fais de l’exercice au moins quatre jours par semaine et j’essaie de bien manger», explique Backel. « Personne dans ma famille n’en a jamais eu. C’était donc pour le moins surprenant.

Le plan de traitement de Backel comprend six mois de chimiothérapie, une fois toutes les deux semaines pendant cinq heures dans une clinique. Pendant les deux jours suivants, il porte une pompe qui lui injecte lentement davantage de chimiothérapie.

«Je transporte cette pompe un peu comme un sac à dos et elle me nourrit lentement plus de chimiothérapie alors que je ne suis pas connecté à la machine», explique-t-il.

Au début de son traitement, Tyler Backel se sentait très épuisé et très malade. Heureusement, sa femme a pris soin de lui tout en travaillant comme organisatrice d’événements. Les deux ont célébré leur deuxième anniversaire le soir du Nouvel An 2023. (Avec l’aimable autorisation de Tyler Backel)

Il a récemment subi une TEP afin que les médecins puissent mieux voir sa tumeur. Les médecins n’ont pas encore déterminé le stade de son cancer, mais savaient qu’ils devaient commencer rapidement une chimiothérapie.

« Ils savent où c’est. Ils savent comment le tuer », dit-il. «Ils avaient juste besoin de commencer à le faire.»

Finalement, il devra subir une intervention chirurgicale. Lorsque Backel aura atteint trois mois de chimiothérapie, les médecins examineront la réaction de la tumeur, puis ajusteront le plan de traitement si nécessaire. Si la masse a diminué, Backel sera opéré.

« Ils disaient que c’était comme couper un vieux tuyau dans une maison », explique Backel. “Ils couperont une section, puis la rebrancheront et la reconnecteront et elle repoussera.”

Ensuite, il suivra encore trois mois de chimiothérapie. S’il n’a pas suffisamment diminué, il poursuivra six mois de chimiothérapie, puis subira une intervention chirurgicale.

Cancer du côlon chez les jeunes adultes

Alors que le cancer du côlon touchait autrefois principalement les personnes âgées, il survient plus fréquemment chez les personnes plus jeunes. Un récent rapport de l’American Cancer Society indique que le cancer colorectal est l’une des principales causes de décès par cancer chez les jeunes, selon des études précédentes. Rapport TODAY.com. Il s’agit désormais de la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les hommes de moins de 50 ans et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes de moins de 50 ans.

“La forte augmentation continue du cancer colorectal chez les jeunes Américains est alarmante”, a déclaré le Dr Ahmedin Jemal, auteur principal de l’étude et vice-président principal de la surveillance et de la science de l’équité en santé à l’American Cancer Society, dans un communiqué de presse. « Nous devons arrêter et inverser cette tendance en augmentant le recours au dépistage, notamment en sensibilisant aux analyses de selles non invasives avec des soins de suivi, chez les personnes âgées de 45 à 49 ans. »

Jemal a noté que les patients plus jeunes souffrent souvent d’une maladie génétique qui provoque un cancer précoce. Des conditions telles que Syndrome de Lynchpar exemple, peut amener les personnes à développer plusieurs cancers, notamment le cancer colorectal ou utérin, à un plus jeune âge.

La plupart des experts ne comprennent pas pourquoi les jeunes développent un cancer colorectal.

“La réponse rapide est que nous ne comprenons pas parfaitement pourquoi cela se produit”, a déclaré à TODAY.com l’année dernière le Dr David Liska, directeur du Young-Onset Colorectal Cancer Center de la Cleveland Clinic. “Nous savons que cela se produit, et cela se produit régulièrement depuis au moins deux décennies.”

Même si l’on pense que de mauvaises habitudes alimentaires, un mode de vie sédentaire et des taux d’obésité plus élevés augmentent les taux de cancer colorectal, cela ne peut pas expliquer cette augmentation.

«J’ai beaucoup de patients qui sont jeunes, en bonne santé et en forme et qui peuvent encore souffrir d’un cancer colorectal», explique Liska. “Ce n’est pas toute l’histoire.”

Recourir à des soins médicaux dès l’apparition des symptômes peut aider les médecins à les détecter précocement. Les signes du cancer colorectal peuvent inclure :

« Réveillez-vous chaque jour avec une bonne attitude »

Backel a dû s’absenter de l’école pendant environ un mois et demi pour subir des tests et un traitement précoce. La chimiothérapie le rend épuisé et malade.

« J’ai la nausée presque tous les matins, puis je mange quelque chose et je prends des médicaments et mon corps s’adapte à la journée », dit-il. “Cela m’a rendu extrêmement fatigué.”

Il est retourné à l’école mais sait qu’il devra prendre davantage de jours de congé. Grâce à une publication Facebook de sa mère, d’autres enseignants ont fait don de leurs congés de maladie à Backel. Désormais, lorsqu’il a besoin de prendre une journée supplémentaire, il le peut.

“Les gens ont été très généreux en m’accordant des jours de maladie pour que je puisse manquer un jour ici et là quand je ne me sens pas bien ou quand je suis chimio”, dit-il. “J’ai eu beaucoup de chance et j’ai suffisamment de jours pour m’absenter pour une opération chirurgicale et une rééducation.”

Backel essaie de rester positif et espère que cela l’aidera à poursuivre son traitement.

« J’ai appris à quel point je suis résilient. C’était une terrible nouvelle. Je ne savais pas vraiment comment gérer ça à l’époque », dit-il. “J’essaie juste de me réveiller chaque jour avec une bonne attitude en sachant qu’à un moment donné, cela prendra fin et que je le surmonterai.”

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com