Lens vs. Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 1er janvier 2023

Lens a battu dimanche le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, 3-1, offrant aux champions leur première défaite en championnat de la saison, réduisant l’écart au sommet entre les deux équipes.

Le PSG était privé de Neymar, suspendu après son expulsion contre Strasbourg mercredi, et de Lionel Messi qui poursuit sa convalescence post-Coupe du monde.

Le résultat signifie que l’équipe de Christophe Galtier compte 44 points en 17 matchs, quatre points devant Lens, deuxième.

“J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe. Nous avons manqué de solidarité et nous avons été anéantis au fur et à mesure que le match avançait, leur laissant beaucoup trop de place”, a déclaré Galtier. “En fait, on a fait le contraire de ce qu’on aurait dû. On a lutté contre le pressing de Lens, on aurait dû jouer plus de passes longues pour les faire défendre plus profondément.

“Athlétiquement, nous avons été dominés.”

Les hôtes ont pris une avance rapide après cinq minutes lorsqu’une déviation du gardien du PSG Gianluigi Donnarumma est allée à un Przemyslaw Frankowski non marqué, qui a volé le ballon dans le filet ouvert.

Hugo Ekitike a égalisé pour le PSG trois minutes plus tard lorsque l’attaquant a atteint un centre devant le gardien de Lens Brice Samba et a tapé le ballon.

L’attaquant de Lens Lois Openda a restauré l’avance de son équipe à la 28e minute lorsqu’il a reçu un ballon en profondeur de Seko Fofana et a couru dans la surface, où il a battu le défenseur Marquinhos avant de terminer dans le coin inférieur droit du but.

L’attaquant français Alexis Claude-Maurice en a fait trois pour Lens deux minutes après le début de la seconde période pour sceller la victoire.

“Ce sont deux grands joueurs qui font la différence, mais ce n’est pas une excuse”, a déclaré le capitaine du PSG, Marquinhos. “On a manqué de cohésion, d’efficacité et d’intensité.”

La star du PSG, Kylian Mbappe, est restée silencieuse, le meilleur buteur de la ligue avec 13 buts n’ayant réussi qu’un tir spéculatif à la 60e.