Lens et Marseille sur les talons des tenants du titre après les derniers dérapages du PSG

Pourrait-il réellement y avoir une course au titre en France cette saison ? C’est la question qu’on se pose après que le Paris Saint-Germain s’est effondré sur une deuxième défaite de 2023 dimanche pour donner de l’espoir à ses rivaux à mi-parcours de la campagne.

En début de saison, la question était de savoir si le PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar pouvait rester invaincu toute la campagne en championnat.

Ils sont dûment restés invaincus lors de leurs 16 premiers matchs, mais cette course a pris fin lorsqu’ils se sont heurtés à leurs plus proches challengers, Lens, le jour de l’An.

Alors que Messi prenait toujours une pause après la Coupe du monde, le PSG a été époustouflé dans une atmosphère intimidante dans l’extrême nord de la France et a perdu ce match 3-1.

Dimanche, ils ont subi une deuxième défaite consécutive sur la route, s’inclinant 1-0 face aux poursuivants de la Ligue des champions, Rennes, malgré l’alignement de Messi, Mbappe et Neymar ensemble pour la première fois depuis la Coupe du monde.

Lens et Rennes sont deux des clubs les mieux gérés de France et deux des équipes les plus fortes à domicile, donc perdre contre ces adversaires n’est pas une honte.

Mais c’est la manière dont le PSG a été battu qui inquiète l’entraîneur Christophe Galtier.

Son équipe n’a pas encore retrouvé la forme dont elle jouissait avant la pause de la saison pour la Coupe du monde.

Maintenant, un match nul des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich se profile à l’horizon – le match aller à Paris aura lieu le 14 février.

« Si c’est une question de temps, c’est urgent. On peut trouver mille excuses, nos joueurs ont été éparpillés un peu partout pendant des semaines. Mais la Coupe du monde est terminée maintenant”, a déclaré Galtier après le match de dimanche.

La saison du PSG sera finalement définie par ce qui se passe en Europe, et une autre sortie de la Ligue des champions lors des 16 derniers contre le Bayern – un an après leur sortie au Real Madrid au même stade – pourrait être très coûteuse pour Galtier.

Mais une course profonde en Europe pourrait les rendre plus susceptibles de perdre des points en Ligue 1, comme en 2021 lorsqu’ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions et raté le titre national contre Lille.

Ce n’était que la troisième saison depuis la prise de contrôle qatarie de 2011 au cours de laquelle ils n’ont pas terminé en tant que champions.

Lens et Marseille se donnent la chasse

A mi-parcours de cette campagne, le PSG compte trois points d’avance sur Lens et cinq sur Marseille, qu’il doit encore jouer à l’extérieur.

Lens, dont le seul titre de champion à ce jour remonte à 1998, a été exceptionnel cette saison sous la direction de l’entraîneur Franck Haise et a remporté 10 victoires consécutives dans son stade Bollaert, où les foules bondées de 38 000 personnes sont supérieures à la population de la ville elle-même.

Ancrée dans la tradition ouvrière d’une région houillère, Lens est un monde loin des lumières vives et du glamour de Paris.

Le club a un budget modeste et ils ont été contraints de vendre plusieurs joueurs clés au cours de la dernière saison, mais ils sont un brillant exemple pour les autres équipes françaises de milieu de classement de ce qui peut être réalisé.

Pendant ce temps, Marseille a mis derrière lui une sortie douloureuse de la Ligue des champions début novembre et a remporté les six matches de championnat disputés depuis lors.

Sous la direction de l’entraîneur croate Igor Tudor, ils ont joué avec un niveau d’intensité et d’urgence lors de leur victoire du week-end contre Lorient qui contrastait fortement avec le PSG.

Ils ont déjà plus de points que lorsque la passionnante équipe marseillaise de Marcelo Bielsa a dominé le tableau à mi-parcours de la saison 2014/15 avant de finalement tomber.

“Nous avons 42 points mais nous ne sommes que troisièmes”, a déclaré Tudor.

« Cela signifie que deux autres équipes font un excellent travail. Nous sommes à mi-chemin d’un marathon et nous verrons qui peut continuer.”

