Lens choque Arsenal, alors que Saka sort tôt sur blessure

Arsenal a subi une défaite choc contre Lens mardi en Ligue des Champions. Le club français a pris du retard dès le début mais a réussi à revenir vers une victoire 2-1 devant un public local passionné.

Les Gunners ont commencé la journée en tête du groupe B de la compétition après avoir battu le PSV Eindhoven 4-0 lors de la journée précédente. Quatre buteurs différents ont trouvé le chemin des filets pour Arsenal ce jour-là. Lens, en revanche, a fait match nul contre Séville après avoir perdu dans les 10 premières minutes du match.

Les visiteurs frappent en premier mais perdent leur étoile sur blessure

Le Stade Bollaert-Delelis était en effervescence mardi soir alors que Lens accueillait son premier match de phase de groupes de Ligue des Champions depuis 21 ans. La capacité de l’arène tonitruante est supérieure à celle de la ville actuelle de Lens. Néanmoins, c’est Arsenal qui a marqué le premier du match.

Bukayo Saka a récupéré une passe perdue dans la moitié de terrain adverse à la 14e minute. L’ailier envoie ensuite une passe à Gabriel Jesus qui court vers le but. Jesus a récupéré le ballon et a placé un tir juste à l’intérieur du deuxième poteau pour donner l’avantage aux Gunners. C’était le deuxième but du Brésilien en Ligue des Champions en autant de matches.

Les hôtes ont cependant égalisé le score avec un incroyable but d’équipe à peine 11 minutes plus tard. Le gardien des Gunners, David Raya, a d’abord donné le ballon avec une longue passe lâche. Deiver Machado a récupéré le ballon et a effectué une passe par-dessus vers l’attaquant vedette Elye Wahi. L’attaquant passe ensuite intelligemment à son coéquipier Adrien Thomasson. Le milieu de terrain, en partie fautif pour avoir accordé le but d’Arsenal, a envoyé une belle frappe enroulée par un Raya plongeant.

Malheureusement pour les visiteurs, en raison d’une blessure à la 34e minute. L’ailier vedette avait déjà quitté le terrain en boitant lors de la dernière victoire du club contre Bournemouth. Beaucoup pensaient que le manager Mikel Arteta reposerait Saka pour le voyage à Lens. Néanmoins, le pari du sélectionneur n’a pas été payant. L’Anglais a cependant pu repartir par ses propres moyens tout en se tenant la cuisse et a ensuite été vu sur le banc.

Lens s’impose en seconde période face à Arsenal

Après qu’Arsenal ait gaspillé quelques solides occasions de marquer au début de la seconde période, Wahi a définitivement donné l’avantage aux hôtes à la 69e minute. Przemyslaw Frankowski a adressé un centre parfait vers son coéquipier à l’intérieur de la surface. Wahi n’a pas perdu de temps et a décoché un premier tir au fond des filets. Il s’agissait du deuxième but du club lors de la campagne en cours.

Le but de Wahi a dégonflé les Gunners. Arsenal a encore accumulé beaucoup de possession après la frappe, mais n’a pas pu produire de réelles occasions de marquer dans la soirée. Finalement, Lens a conservé la victoire étriquée.

Avec cette victoire, l’équipe française a devancé les Gunners au sommet du groupe B. Bien qu’il soit encore tôt dans la compétition, les Gunners occupent actuellement la deuxième place du groupe, à un point de leurs plus récents adversaires.

