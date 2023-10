Lens 2-1 Arsenal (3 octobre 2023) Analyse du match

L’attaquant de Lens Elye Wahi a marqué un but et en a inscrit un autre alors que son équipe battait Arsenal 2-1 pour prendre la tête du groupe B de la Ligue des champions alors qu’ils célébraient le retour de la compétition de clubs premium d’Europe sur leur territoire avec un style flamboyant mardi.

Le joueur de 20 ans, arrivé de Montpellier à la fin de la saison, a nourri Adrien Thomasson pour l’égalisation en première mi-temps après l’ouverture du score de Gabriel Jesus, avant de marquer le but vainqueur à la 69e minute pour rendre fou le stade Bollaert-Delelis.

Ce résultat place l’équipe de Ligue 1 à quatre points en deux matches, un devant Arsenal qui a subi sa première défaite en phase de groupes de la compétition en 10 matches.

Séville est deuxième avec deux points, un devant le PSV Eindhoven après le match nul 1-1 aux Pays-Bas.

« Battre Arsenal en Ligue des champions restera sûrement dans nos mémoires », a déclaré l’entraîneur de Lens Franck Haise en conférence de presse.

« Elye est un jeune joueur, il est arrivé il y a seulement un mois et demi, il fait de grands progrès. »

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, qui a dû faire face au remplacement précoce de Bukayo Saka sur blessure, a déclaré : « La différence entre aujourd’hui et le PSV [when his side won 4-0] était dans les cartons.

« Il y a eu des moments en seconde période où nous aurions pu être plus efficaces. Nous avons tiré une grande leçon aujourd’hui. »

Lens célèbre le but vainqueur d’Elye Wahi contre Arsenal. DENIS CHARLET/AFP via Getty Images

Pour le premier match à domicile de Lens en Ligue des Champions depuis 21 ans, la salle était pleine pour la 30e fois consécutive et les 38 000 spectateurs n’ont pas été déçus puisque leur équipe a poursuivi son retour au top de sa forme après un début de saison médiocre.

Lens avait marqué au moins une fois lors de chacun de ses 33 derniers matchs à domicile dans toutes les compétitions européennes, commençant la série contre Arsenal en phase de groupes de la Ligue des champions en 1998-99, et ils ont prolongé la séquence mardi.

Les hôtes ont eu les premières occasions claires dès le début alors que la tentative de Kevin Danso dans le virage passait juste à côté et que la tête de Thomasson était légèrement hors cible. Arsenal, cependant, s’est montré beaucoup plus clinique, punissant Lens pour sa première erreur.

Thomasson a perdu le ballon au milieu de terrain face à Saka, qui a envoyé Jesus à travers et le Brésilien a décoché son tir devant Brice Samba pour donner l’avantage à l’équipe londonienne après 14 minutes.

Les qualités d’arrêt de tir de Samba ont ensuite été mises à l’épreuve par Kai Havertz mais, tout comme Arsenal ressentait un sentiment de contrôle, Thomasson a rattrapé son erreur précédente de manière étonnante.

Wahi s’étirait pour dévier la longue passe de Deiver Machado dans la trajectoire de Thomasson, qui enroulait magnifiquement le ballon dans le coin le plus éloigné pour égaliser après 25 minutes.

Saka, qui a quitté le terrain en boitant lors de la victoire 4-0 d’Arsenal à Bournemouth en Premier League ce week-end, a été remplacé par Fabio Vieira à 11 minutes de la pause.

L’excellent Samba a ensuite été contraint à un arrêt précoce en seconde période pour repousser Leandro Trossard.

Lens a eu une grosse opportunité à la 64e, seulement sur le tir bas de Salis Abdul Samed qui a rasé le poteau gauche de David Raya.

Samba a de nouveau montré sa valeur trois minutes plus tard, réalisant un arrêt spectaculaire du pied pour frustrer Takehiro Tomiyasu.

Wahi était tout aussi efficace à l’autre bout du terrain, reprenant le centre de Przemyslaw Frankowski dans le coin inférieur pour donner l’avantage à Lens.

Arsenal avait une dernière chance grâce à Reiss Nelson mais ce n’était pas leur soirée.