Le module a été récupéré mardi soir et ramené à terre mercredi par un navire de la Garde côtière. Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que le module était toujours fonctionnel et qu’il faudrait entre trois jours et une semaine pour télécharger et lire ses données.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy