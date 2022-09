Comme pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max de la génération précédenteApple limite l’enregistrement vidéo 4K ProRes sur les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max aux modèles avec des configurations de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, laissant de côté le modèle 128 Go qui ne prendra pas en charge 4K ProRes.

Dans les petits caractères de la page Web d’Apple, le fabricant d’iPhone note qu’il existe certaines limites à la qualité de capture ProRes en fonction de la configuration de stockage choisie par l’utilisateur, le modèle de base de 128 Go le plus bas ne prenant pas en charge ProRes – un codec vidéo avancé largement utilisé comme le format de livraison final pour les publicités, les longs métrages et les émissions, afin d’offrir une meilleure fidélité des couleurs et moins de compression.

Apple indique que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max prennent en charge l’enregistrement vidéo ProRes dans l’application Appareil photo à 1080p 30 ips avec l’option de stockage 128 Go, et jusqu’à 4K 30 ips avec les options de stockage 256 Go, 512 Go et 1 To.

