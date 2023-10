L’enregistrement soulève de nouvelles questions sur la réponse de la police à l’accident mortel impliquant l’épouse du sénateur Bob Menendez

Les enregistrements vidéo et audio de la dashcam de la police soulèvent de nouvelles questions sur la façon dont la police locale et les procureurs du comté de Bergen ont géré l’enquête sur l’accident mortel de 2018 impliquant une femme qui a rapidement épousé le sénateur du New Jersey, Robert Menendez.

La vidéo Dashcam de la scène ce soir-là à Bogota, dans le New Jersey, montre Nadine Arslanian Menendez disant qu’elle n’a rien fait de mal. À un moment donné, elle interroge également un policier à propos du piéton qu’elle vient de heurter et de tuer : « Pourquoi ce type était-il au milieu de la rue ?

Plusieurs sources proches du dossier se demandent pourquoi un chef des détectives à la retraite du bureau du procureur du comté de Bergen s’est présenté sur les lieux de l’accident pour apparemment parler à la police et aider Nadine Menendez.

Les sources ont souligné une section de la séquence vidéo du tableau de bord de la police où l’on entend le chef à la retraite, Michael Mordaga, demander à la police ce qui se passe. Un officier répond : « C’est ce que nous rassemblons maintenant… [it’s] sombre… son souffle, tu sais ?

Les rapports de police suggèrent qu’il n’y avait aucun signe que Nadine Arslsanian Menendez conduisait avec les facultés affaiblies au moment de l’accident. Les rapports de police montrent également qu’aucun alcootest ou autre test n’a été effectué sur Menendez cette nuit-là.

« On peut imaginer que la police ordonne à quelqu’un d’effectuer au moins des tests de sobriété sur le terrain uniquement sur la base de ces mots et observations », a déclaré Danny Cevallos, analyste juridique de NBC.

Un policier interroge Nadine Arslanian après un accident de voiture où un piéton a été tué, à Bogota, dans le New Jersey, en 2018. Département de police de Bogota

Les enquêteurs ont déclaré que la victime, Richard Kopp, 49 ans, s’était promenée après avoir bu avec des amis la nuit où Nadine Menendez l’avait frappé avec sa Mercedes.

Comme NBC News l’a rapporté pour la première fois, le procureur général de l’État enquête actuellement pour savoir si la police et les procureurs du comté de Bergen ont géré de manière appropriée la scène de l’accident mortel. Le lien entre Nadine Menendez et la mort de Richard Koop n’a été révélé que cette semaine.

L’avocat de Mme Menendez, David Schertler, a déclaré dans un communiqué : « Il s’agit d’un cas d’accident tragique, mais Nadine Menendez n’était pas en faute, n’a violé aucune loi et n’a donc été accusée d’aucun crime. Schertler a ajouté : « Nous sommes convaincus que toute « réouverture » d’une enquête sur l’accident confirmera cette conclusion. »

Plusieurs sources ont déclaré que les enquêteurs de la division de l’intégrité publique du bureau du procureur général de l’État voulaient savoir qui avait demandé à Mordaga de se rendre sur les lieux de l’accident.

Mordaga n’a pas répondu à plusieurs appels pour commentaires.

Une source proche de Nadine Menendez a déclaré qu’elle ne buvait pas avant l’accident. Mais on ne sait toujours pas qui aurait pu appeler Mordaga sur les lieux.

« L’image d’un ancien chef de la police ou d’un officier à la retraite se rendant sur les lieux d’un accident et intervenant au nom de l’une des personnes impliquées dans l’accident n’est tout simplement pas bonne », a déclaré Cevallos.

Les dossiers du procureur général du New Jersey montrent que l’un des agents de Bogota sur place, Michael LaFerrera, a ensuite été suspendu pendant environ 6 mois pour avoir traité une affaire distincte liée à la conduite en état d’ébriété. LaFerrera, les responsables syndicaux et d’autres représentants de la police de Bogota n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La porte-parole du procureur général de l’État, Matthew Platkin, dont les enquêteurs ont interrogé jeudi le parquet et la police sur la gestion de l’accident, n’a fait aucun commentaire.

Des questions sur la Mercedes accidentée ont été soulevées au milieu de l’accusation de corruption tentaculaire contre Bob Menendez, sa femme et ses trois hommes d’affaires.

Le FBI accuse Bob et Nadine Menendez d’avoir demandé de l’aide à l’homme d’affaires José Uribe pour payer une nouvelle Mercedes. En échange, le sénateur aurait tenté d’intervenir dans une enquête du procureur général de l’État qui préoccupait Uribe. Toutes les personnes inculpées dans l’affaire de corruption nient avoir commis des actes répréhensibles.

L’avocat de Nadine Menendez a nié que l’affaire de corruption puisse être liée à l’accident mortel, affirmant que « le fait de l’accident n’a rien à voir avec les allégations contenues dans l’acte d’accusation actuel contre Mme Menendez ».