L’enregistrement numérique des heures est obligatoire pour les camionneurs. Les experts en surveillance craignent que cela ne s’arrête pas là

Étincelle53:52561 : Nouvelle réflexion sur la société de la surveillance

Selon les experts, la technologie permettant de suivre les camionneurs pendant qu’ils sont sur la route pourrait être un canari dans la mine de charbon pour la surveillance du lieu de travail.

Les dispositifs de consignation électronique (ELD) sont facturés comme un moyen de rendre les routes plus sûres en obligeant les camionneurs à respecter leurs heures de service autorisées. Mais les appareils soulèvent des questions sur les informations que les employeurs collectent sur leurs travailleurs.

“Les gens ont en quelque sorte tendance à considérer le camionneur comme un” autre “”, a déclaré Karen Levy, auteur de Axé sur les données : les camionneurs, la technologie et la nouvelle surveillance du lieu de travail. “Ils disent peut-être … ‘Vous savez, cela a peut-être du sens pour les camionneurs, mais cela n’aurait pas de sens pour moi.'”

“Je pense que les problèmes auxquels les camionneurs sont confrontés sont des problèmes auxquels tout le monde commence à être confrontés – en particulier après la pandémie – à mesure que ces technologies sont utilisées dans le travail à distance.”

Transports Canada commencera à appliquer l’utilisation des ELD pour certains conducteurs de véhicules utilitaires, tels que les camionneurs long-courriers, le 1er janvier 2023. Le règlement, qui est entré en vigueur en juin 2021, vise à suivre les heures de service d’un conducteur. le temps qu’ils peuvent passer au volant un jour donné. Les ELD sont obligatoires aux États-Unis depuis 2017.

En plus d’enregistrer le nombre d’heures pendant lesquelles un conducteur utilise les véhicules, les appareils peuvent suivre des informations telles que l’emplacement et la vitesse du véhicule.

Un conducteur détient un ELD dans son camion. La réglementation de Transports Canada exige que les appareils fassent l’objet d’une certification par une tierce partie et soient conformes aux normes techniques. (Gary Solilak/CBC)

Levy a déclaré que la prolifération des ELD a ouvert les portes à d’autres systèmes de surveillance capables de surveiller les comportements de conduite, comme les freinages brusques ou les embardées, et peuvent inclure des caméras orientées vers le conducteur qui utilisent l’intelligence artificielle pour suivre les mouvements des yeux et vérifier les signes de somnolence.

Les appareils ne traitent pas les facteurs qui, selon elle, entraînent la fatigue chez de nombreux camionneurs, notamment la baisse des salaires au fil des décennies.

“Si vous regardez la façon dont les gens réagissent à ces choses – et je pense que la façon dont chacun d’entre nous réagirait – ce que cela signifie finalement, c’est que les travailleurs ressentent une sorte de manque de dignité dans leur travail, ils ressentent un manque de confiance dans leur travail », a déclaré Levy, professeur adjoint de sciences de l’information à l’Université Cornell de New York.

“Et cela souvent, vous savez, chasse les gens de ces emplois.”

Karen Levy, professeure adjointe en sciences de l’information à l’Université Cornell de New York, affirme que la prolifération des ELD a ouvert les portes à d’autres systèmes de surveillance capables de surveiller les comportements de conduite. (Lindsay France/Université Cornell)

Les ELD ajoutent de la transparence, selon l’association

L’Alliance canadienne du camionnage (ACC), un groupe représentant les associations de camionneurs de tout le pays, affirme qu’elle « appuie à 100 % » le mandat du gouvernement fédéral en matière de DCE.

“Ils ajoutent de la transparence, ils uniformisent les règles du jeu, ils font gagner du temps aux conducteurs et aux entreprises … [and] ils ajoutent de la responsabilité à l’ensemble du processus », a déclaré Geoff Wood, vice-président principal des communications du CTA.

En vertu des règles fédérales sur les heures de service, les conducteurs ne sont pas autorisés à conduire plus de 13 heures par jour.

Le nouveau mandat, dit-il, vise à automatiser le processus d’enregistrement de leurs heures de conduite, ce qu’ils font déjà manuellement. Les chauffeurs remplissaient auparavant des carnets de bord papier.

Cela laisse le système ouvert aux abus de la part de certains conducteurs et entreprises qui manipulent les heures, dit Wood. Estimations de Transports Canada 5 à 10 % des conducteurs dépassent régulièrement les heures de service autorisées . Le suivi numérique contribuera à atténuer cela, affirme le CTA.

Les partisans affirment que les ELD tiendront les camionneurs responsables du temps qu’ils passent à conduire, ce qui rendra finalement les routes plus sûres. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

Wood a déclaré que des systèmes séparés, comme les systèmes de surveillance des conducteurs mentionnés par Levy, vont au-delà du mandat fédéral de l’ELD et seraient une “décision commerciale”.

Mais les ELD signalent une tendance continue de ce que Vass Bednar, directeur exécutif du programme de maîtrise en politiques publiques de l’Université McMaster, appelle la «datafication» du travail, en particulier chez les travailleurs de première ligne.

Elle dit, par exemple, que les temps de passage des travailleurs de la restauration rapide sont surveillés, que les opérateurs des centres d’appels comptent le nombre d’appels qu’ils prennent et que les chauffeurs-livreurs sont suivis en fonction du nombre de colis qu’ils déposent.

L’utilisation des ELD pour améliorer la sécurité des conducteurs et du public peut être précieuse, mais l’utilisation potentielle de ces données pour améliorer l’efficacité pourrait s’avérer problématique, a-t-elle déclaré.

“Lorsque cette surveillance est utilisée pour ‘données’ le travail et suivre le nombre de livraisons que cette personne a effectuées en une journée, et les pousser à couper les virages ou à accélérer à travers les feux rouges, ou obliger les gens à uriner ou déféquer dans des bouteilles dans leur camion parce qu’ils ont peur de prendre du temps pour s’occuper des fonctions corporelles naturelles, alors je pense que nous l’utilisons de manière inappropriée”, a déclaré Bednar.

Dans un communiqué, Transports Canada a déclaré que les ELD doivent se conformer à des normes techniques spécifiques qui protègent la vie privée du conducteur. Par exemple, lorsqu’un véhicule est utilisé pour un usage personnel, la norme limite les données enregistrées à un “strict minimum”, a-t-il déclaré. Le ministère a reconnu, cependant, que certains fournisseurs d’ELD peuvent inclure des fonctionnalités au-delà de la portée de ce qui est requis en vertu de la réglementation fédérale.

Vass Bednar, directeur exécutif du programme de maîtrise en politiques publiques de l’Université McMaster, affirme que l’utilisation des données ELD pour améliorer l’efficacité pourrait s’avérer problématique. (Université McMaster)

Équilibrer les données avec les droits des travailleurs

La surveillance a été vendue comme un moyen de rendre le monde plus sûr et d’améliorer la vie des gens, mais il y a peu de données pour indiquer que c’est vrai, a déclaré Albert Fox Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project.

“Qu’il s’agisse du système de sécurité à domicile qui nous suit lorsque nous entrons et sortons de notre maison, ou qu’il s’agisse de la surveillance d’entreprise au bureau, les gens continuent de voir cela comme un symbole de sécurité”, a déclaré Cahn.

Une étude réalisée en 2021 par des chercheurs de l’Université de l’Arkansas a révélé que si la conformité des conducteurs autour des heures de service s’améliorait, les accidents ont augmenté suite à l’introduction du mandat ELD aux États-Unis

“Étonnamment, le nombre d’accidents pour les transporteurs les plus touchés – les opérateurs auxquels le mandat fédéral était destiné – n’a pas diminué”, a déclaré l’associé de recherche Andrew Balthrop dans un communiqué de presse.

Les ELD, qui suivent les heures de service d’un conducteur, sont obligatoires aux États-Unis depuis 2017. (Damian Dovarganes/Associated Press)

Levy, qui a interviewé des camionneurs aux États-Unis pour son livre récemment publié, a déclaré qu’ils portaient un profond sentiment de fierté pour leur travail – et beaucoup ont accepté ce travail en raison de son autonomie. Dans une cabine de camion, il n’y a pas de patron qui regarde constamment par-dessus votre épaule.

Le mandat ELD, a ajouté Levy, a conduit certains conducteurs expérimentés avec des antécédents de sécurité éprouvés à quitter l’industrie.

“Les gens qui sont, je pense, les moins résistants sont les jeunes, les nouveaux conducteurs”, a-t-elle déclaré. “Vous ne voulez pas nécessairement être à côté d’un tout nouveau jeune de 18 ans avec un tout nouveau [commercial driver’s license].”

Alors que la pandémie pousse la surveillance du lieu de travail dans les emplois de cols blancs, en partie grâce à l’explosion du travail à distance, Bednar dit que des questions émergent sur la façon dont les entreprises utilisent les données des employés.

Ce que cela signifie pour les travailleurs, cependant, n’est pas encore clair.

“Nous sommes dans une période de grande consommation de données. Nous voulons en savoir le plus possible sur notre entreprise afin de pouvoir prendre de bonnes décisions, et c’est vrai”, a-t-elle déclaré.

“Mais équilibrer cela avec la proportionnalité et les droits des travailleurs n’est pas quelque chose que je pense qu’une juridiction a tout à fait compris pour l’instant.”