L’enregistrement du concert du 90e anniversaire de Willie Nelson sortira en salles

Si vous avez manqué les concerts du 90e anniversaire de Willie Nelson le mois dernier à Los Angeles, vous pouvez voir toutes les performances spéciales honorant le 12 fois Gagnant d’un Grammy dans une course théâtrale limitée.

« Long Story Short: Willie Nelson 90 » sera projeté dans les salles le 11 juin, avec une présentation de rappel les 13 et 14 juin. Enregistré au Hollywood Bowl pendant deux nuits en avril, le film de concert comprendra des performances de Nelson, Keith Richards , Neil Young, George Strait, Miranda Lambert, Snoop Dogg et bien d’autres.

WILLIE NELSON À 90 ANS : LA LÉGENDE DU TEXAS PARTAGE UN ANNIVERSAIRE À RETENIR AVEC GEORGE STRAIT, SNOOP DOGG ET D’AUTRES

Nelson, qui a également été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame cette année, connaît une année record en tant que nonagénaire. Il a été honoré d’une dotation éducative à la LBJ School of Public Affairs de l’Université du Texas et aura un nouveau livre sur son écriture intitulé « Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs », qui sortira le 31 octobre par William Morrow.

L’acteur, activiste et auteur-compositeur texan a écrit des tubes comme « Crazy », « Funny How Times Slips Away » et « On the Road Again » au cours de ses sept décennies de carrière, et a cofondé Farm Aid.

Les billets pour le film de concert, présenté par Blackbird Presents, Joe Hand Promotions et le manager de Nelson Mark Rothbaum, sont en vente aujourd’hui sur willienelson90experience.com