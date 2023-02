L’enregistrement du but de Kane brise les espoirs de titre de City

Le record de 267 de Harry Kanee but pour Tottenham Hotspur leur a donné une victoire bien méritée sur Manchester City, champion en titre de la Premier League, dimanche soir.

C’était le 200 de l’attaquant anglaise but en championnat et le résultat voit le club londonien se déplacer à un point d’une place en Ligue des champions.

Conte absent pour les Spurs

Tottenham est entré dans ce match avec son manager Antonio Conte absent sur la touche alors que l’Italien poursuit sa convalescence après une opération de la vésicule biliaire. Christian Stellini a pris les commandes et dès le coup de sifflet, l’approche du jeu des Spurs était claire.

Une forme défensive solide et bien rodée, un milieu de terrain stoïque et le trio de Kane, Dejan Kulusevski et Hueng-min Son à l’avant. Le manager de la ville, Pep Guardiola, a étrangement opté sans le talisman du milieu de terrain Kevin de Bruyne et a commencé avec deux attaquants, Julian Alvarez et Erling Haaland.

L’équipe locale a pris la tête du 15e minute lorsque Pierre Emile Hojberg a arraché le ballon à Rico Lewis, puis l’a poussé à Kane avant de tomber.

L’attaquant ne s’est pas trompé en battant Ederson dans le but de City pour atteindre le moment historique alors qu’il dépassait le record de Jimmy Greaves pour le plus grand nombre de buts pour le club.

La défense de Tottenham ne s’est pas trompée de pied en première mi-temps, en particulier Christian Romero qui a encore une fois brillé en gardant Haaland anonyme.

City a bien fait de retrouver son sang-froid et de prendre de l’élan avec son jeu de passes, mais il a manqué le ballon final aux deux attaquants et a menacé le but d’Hugo Lloris. Riyad Mahrez a frappé la barre avec un effort violent dans le temps d’arrêt de la première mi-temps alors que les Spurs sont entrés à juste titre dans le tunnel avec une avance de 1-0.

Guardiola a fait venir De Bruyne en seconde période, mais le Belge n’a guère créé d’ouvertures nettes car la défense des Spurs a tenu bon.

Romero, cependant, a été expulsé avec 3 minutes à jouer lorsqu’il a reçu un deuxième jaune pour faire tomber Jack Grealish alors que City cherchait à faire compter son avantage numérique.

Les éperons résistent à la pression tardive

Malgré la pression tardive dans laquelle Alvarez a frappé son tir directement à travers les réclamations d’Eric Dier et de City pour une pénalité de dernier recours annulée par l’arbitre Andy Madley, les Spurs ont tenu bon pour une victoire massive.

Le résultat signifie que City n’a pas profité de la erreur d’Arsenal à Everton samedi et traîne toujours les leaders de la ligue de 5 points après avoir joué un match de plus.

Parlant du moment record, Kane a déclaré plus tard: «C’est un jour que je n’oublierai jamais. C’est difficile à mettre en mots; juste un moment magique.

J’espérais aussi le faire avec une victoire et devant les supporters locaux. Il y a eu tellement de discussions à ce sujet au cours des deux dernières semaines et je voulais que ce soit fait le plus tôt possible. Le faire ici contre l’une des meilleures équipes du monde, c’est une sensation particulière.

Crédit photo : IMAGO Kieran Cleeves / Sportimage SPI-2207-0042