L’enregistrement au CRTC des sociétés de podcasts et de diffusion en continu suscite des critiques

L’annonce selon laquelle les streamers et podcasteurs en ligne devront bientôt s’inscrire auprès de l’organisme de réglementation de la radiodiffusion du Canada suscite la confusion et suscite des inquiétudes quant à une réglementation plus stricte.

Vendredi en fin d’après-midi, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a annoncé que les services de diffusion en continu et de podcasting en ligne opérant au Canada, générant 10 millions de dollars ou plus de revenus annuels dans ce pays, devront s’inscrire auprès d’elle avant le 28 novembre.

Inscription consiste à fournir la dénomination sociale d’une entreprise, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse e-mail, ainsi que le type de services qu’elle propose. Dans son décision Publié vendredi, le CRTC a qualifié l’enregistrement de fardeau « très léger ».

Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit d’Internet et du commerce électronique, décrit les informations recueillies comme suit :limité» mais il a ajouté qu’il soupçonnait que le CRTC pourrait faire davantage.

La décision du CRTC exigeant l’enregistrement des podcasts pourrait indiquer qu’une réglementation accrue est à venir, selon Michael Geist, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique à l’Université d’Ottawa. (David Thurton/CBC)

« Je pense que beaucoup de gens regardent cela et ont l’impression que c’est le bord ténu du coin. [and] que davantage de réglementation est en route », a-t-il déclaré dans une entrevue avec CBC News.

C’est un point de vue repris par le podcasteur canadien Jesse Brown, éditeur de Canadaland, qui a déclaré à CBC News que l’annonce faite vendredi par le CRTC le préoccupait.

« Ce qu’ils signalent, c’est : ‘Nous allons réguler l’espace, mais nous ne vous disons pas comment’. Cela rend les choses très difficiles », a-t-il déclaré.

Décision du CRTC liée au projet de loi C-11

Cette décision fait partie de la mise en œuvre de la loi sur le streaming en ligne, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-11, devenue loi en avril. Il a mis à jour la Loi sur la radiodiffusion pour exiger que les services de streaming et en ligne, comme Netflix et Spotify, finissent par contribuer à l’écosystème médiatique national pour soutenir le contenu canadien, y compris la musique et les émissions de télévision.

La Loi ne définit pas ce que devrait être ce contenu ni quel soutien sera requis, et délègue cette tâche au CRTC.

En vertu de la loi sur le streaming en ligne, les médias sociaux et les services en ligne proposant des podcasts devront désormais s’enregistrer auprès du régulateur, ce qui n’est pas le cas des utilisateurs de médias sociaux, y compris ceux qui partagent des podcasts sur des plateformes sociales.

Le CRTC a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les podcasteurs qui hébergent leur contenu sur leurs propres sites Web, ou qui le rendent disponible sur des plateformes d’abonnement, soient tenus de s’inscrire «parce que leurs revenus annuels seraient très probablement inférieurs au seuil d’exonération proposé» de 10 millions de dollars.

Cependant, une entreprise plus grande telle que Spotify devra peut-être s’enregistrer. Spotify a déclaré au CRTC lors d’audiences publiques en juillet, elle souhaitait voir les podcasts exemptés de réglementation, en raison de «la pression économique que connaît actuellement l’industrie du podcasting« .

« Incertitude » pour les podcasteurs

Selon Brown, la décision du CRTC d’inclure les sociétés de podcasting dans la nouvelle réglementation sur la diffusion en continu n’était pas ce à quoi lui – ou son industrie – s’attendait. Il a dit qu’il pensait que le CRTC s’apprêtait à réglementer et à gouverner les « géants du Web » offrant du contenu en streaming, comme Netflix ou Disney, et non les petits producteurs et réseaux de podcasts comme le sien qui n’atteignent pas le seuil de 10 millions de dollars.

« Ce que cela crée à court terme est un poison pour une industrie innovante, c’est l’incertitude », a déclaré Brown. « Personne ne sait comment cela va se dérouler. Personne ne sait quelles seront nos obligations. Personne ne sait si nous allons en bénéficier. »

Jesse Brown est l’éditeur du réseau de podcasts Canadaland ; son entreprise n’est pas encore assujettie aux nouvelles règles d’enregistrement du CRTC. (CBC)

Le CRTC exige également que les services de diffusion en continu en ligne qui atteignent leur seuil lui fournissent des informations sur le contenu qu’ils proposent et sur les abonnés, et leur interdit de restreindre le contenu aux personnes abonnés à des fournisseurs Internet spécifiques.

La commission tiendra également des consultations, à compter de l’hiver, qui pourraient éventuellement redéfinir ce qui constitue un contenu canadien.

Les affirmations sur la « censure » ne sont pas exactes, déclare un professeur de droit

Quant aux diverses affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles la décision du CRTC serait une forme de censure ou une attaque contre la liberté d’expression, Geist affirme catégoriquement que ce n’est pas vrai.

« Je ne pense pas que l’enregistrement soit la même chose qu’un régime de censure », a-t-il déclaré. Cependant, a-t-il ajouté, il n’est pas sans inquiétude.

« L’idée selon laquelle il faudrait potentiellement s’inscrire auprès du gouvernement canadien ou auprès de son agence, le CRTC, pour pouvoir s’engager dans l’expression, parce que l’on atteint un certain seuil de revenus, est, je pense, une véritable incursion dans l’expression. »