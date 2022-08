L’enquêteur qui a lancé la décertification a ensuite reculé

MADISON, Wis. (AP) – L’enquêteur spécial engagé par les républicains du Wisconsin pour examiner les élections de 2020 a déclaré aux législateurs en mars qu’ils devraient envisager de décertifier la victoire du président Joe Biden, mais a déclaré plus tard dans une note privée rendue publique mardi qu’une telle décision serait être une « impossibilité pratique ».

L’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin, Michael Gableman, a été embauché par le président de l’Assemblée républicaine Robin Vos en juin 2021 pour enquêter sur la perte de Donald Trump dans le Wisconsin. Vos a embauché Gableman sous la pression intense de Trump et d’autres qui croient à tort que l’élection a été volée à l’ancien président.

Le rapport intérimaire de Gableman, publié le 1er mars, a déclaré que les législateurs devraient “examiner très attentivement” la décertification de la victoire de Biden en retirant les 10 votes du Wisconsin Electoral College. Vos et d’autres dirigeants républicains, soutenus par un large éventail d’experts juridiques, ont déclaré qu’une telle décision était inconstitutionnelle et ne serait pas poursuivie.

Il s’avère que Gableman lui-même a écrit à Vos deux semaines après avoir publié son rapport pour dire que la décertification était impossible.

« Alors que la décertification de l’élection présidentielle de 2020 est théoriquement possible, elle est sans précédent et soulève de nombreuses questions constitutionnelles substantielles qui seraient difficiles à résoudre. Ainsi, les obstacles juridiques à sa réalisation rendent un tel résultat une impossibilité pratique », a écrit Gableman à Vos le 16 mars.

Gableman a en outre prédit que la question serait « bloquée devant le tribunal pendant des années et paralyserait pratiquement l’Assemblée législative en ce qui concerne toutes les autres affaires et il n’y a aucune possibilité que quoi que ce soit soit réalisé autre qu’un programme de plein emploi de facto pour les avocats en droit électoral. .”

L’e-mail a été obtenu par le groupe de surveillance libéral American Oversight en vertu de la loi sur les enregistrements ouverts du Wisconsin et fourni par le groupe à l’Associated Press. Le Washington Post a d’abord rendu compte de la note de service mardi.

Vos et Gableman n’ont pas renvoyé de messages demandant des commentaires.

Le point de vue de Gableman, tel qu’énoncé dans la note de service, contrastait avec ce qu’il disait publiquement et dans le rapport sur la décertification. Mais son avocat, James Bopp, a adopté une position similaire à celle de Gableman lorsqu’il s’est entretenu avec les législateurs huit jours après la rédaction de la note de service, qualifiant la décertification de “inutile”.

Biden a battu Trump par près de 21 000 voix dans le Wisconsin, un résultat qui a résisté à deux recomptages partiels, à plusieurs poursuites judiciaires, à un audit non partisan et à un examen par un cabinet d’avocats conservateur. Même le propre rapport de Gableman n’a pas fourni de preuves pour annuler la victoire de Biden.

L’examen de Gableman a coûté aux contribuables plus de 1,1 million de dollars. Au cours de la semaine dernière, deux juges différents ont accordé aux avocats d’American Oversight environ 260 000 $ en frais juridiques dans des affaires de dossiers ouverts qu’ils ont intentées et gagnées contre Gableman et Vos.

Vos a suspendu l’examen de Gableman en mai, en attendant l’issue de ces poursuites et d’autres, dont celle déposée par le procureur général démocrate Josh Kaul cherchant à empêcher les responsables électoraux de témoigner en privé à Gableman.

Les discussions sur la décertification n’ont pas disparu dans le Wisconsin, alimentées en grande partie par Trump qui a maintenu sa pression sur Vos pour qu’il le fasse. Vos a répété à plusieurs reprises qu’il ne le ferait pas. Le représentant d’État Tim Ramthun, qui est candidat au poste de gouverneur, fait pression pour la décertification et est soutenu par le représentant d’État Janel Brandtjen, qui préside le comité des élections de l’Assemblée.

Ramthun fait circuler une résolution appelant l’Assemblée législative à retirer les votes électoraux, mais il a retardé son introduction pendant trois semaines après n’avoir obtenu que deux co-sponsors.

Le candidat approuvé par Trump au poste de gouverneur, le copropriétaire de l’entreprise de construction Tim Michels, a été invité lundi soir s’il poursuivrait la décertification. Après avoir précédemment déclaré que ce n’était pas une priorité, Michels a déclaré qu’il examinerait toutes les preuves de ce qui s’est passé lors des élections de 2020 et que “tout sera sur la table”.

L’ancienne lieutenante-gouverneure Rebecca Kleefisch, qui, selon les sondages, se rapproche de Michels, a déclaré qu’elle ne poursuivrait pas la décertification parce que “ce n’est pas constitutionnellement possible”.

Le vainqueur de la primaire affrontera le gouverneur démocrate Tony Evers, qui a opposé son veto à plusieurs mesures du GOP visant à rendre plus difficile le vote par correspondance.

Vos est contesté lors de la primaire du 9 août par Adam Steen, qui soutient la décertification. Trump, qui sera dans le Wisconsin vendredi, a déclaré dimanche qu’il “pensait sérieusement” à approuver Steen dans la course.

Scott Bauer, l’Associated Press