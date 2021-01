Photographie: Khalid Mohammed / AP

La fusillade de masse à Bagdad pour laquelle Donald Trump a gracié quatre mercenaires américains était « un massacre dans le sens de My Lai au Vietnam », a déclaré l’enquêteur principal du FBI dans l’affaire, se déclarant « dégoûté par les actions du président ».

Nicholas Slatten a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard ont été reconnus coupables de tentative d’homicide volontaire et de tentative d’homicide involontaire coupable lors de la fusillade de 2007, qui s’est produite dans un trafic intense à Nisour Square.

Quatorze civils iraquiens non armés, parmi lesquels un enfant de neuf ans, ont été tués lorsque les mercenaires ont ouvert le feu avec des armes, notamment des mitrailleuses et des lance-grenades.

Les quatre hommes travaillaient pour la société de sécurité privée Blackwater, détenue par Erik Prince, frère de la secrétaire à l’éducation de Trump, Betsy DeVos. Ils ont été inclus dans une vague de pardons avant Noël annoncés par la Maison Blanche.

Dans une lettre au New York Times publiée vendredi, John M Patarini a déclaré: «J’étais l’agent chargé du dossier du FBI qui a mené l’enquête sur le massacre de Blackwater à Bagdad.

«À l’origine, nous nous sommes rendus en Irak en pensant que cette fusillade était une forme de civils innocents pris entre les tirs croisés entre les gardes de Blackwater et les insurgés. Après seulement une semaine, nous avons déterminé que cet incident n’était pas tel que présenté par le personnel de Blackwater et leurs laquais du département d’État, mais c’était un massacre dans le sens de My Lai au Vietnam.

Le massacre de My Lai a eu lieu dans un hameau du Sud-Vietnam le 16 mars 1968. Pas moins de 504 enfants, femmes et hommes plus âgés ont été tués par une compagnie d’infanterie américaine, dont les membres ont également violé de nombreuses femmes et filles. Seul William Calley, un lieutenant, a été reconnu coupable d’un crime. Condamné à perpétuité, il a purgé trois jours de prison avant que Richard Nixon ordonne une réduction de sa peine.

En 2009, Calley a déclaré qu’il ressentait «des remords pour les Vietnamiens qui ont été tués, pour leurs familles, pour les soldats américains impliqués et leurs familles. Je suis vraiment désolé. »

Trump, qui quittera ses fonctions le 20 janvier, a accordé des grâces ou des actes de clémence dans les cas où les troupes américaines ont été accusées ou reconnues coupables de crimes de guerre. Les pardons présidentiels ne signifient ni n’impliquent l’innocence.

Patarini a écrit qu’il «n’a pris conscience que récemment de l’effort concerté pour les pardons» des quatre hommes qui ont perpétré le massacre de la place Nisour, «ce qui, je crois, a commencé avec une poussée politique des membres du Congrès.

«Le président Trump aurait dû demander aux membres du personnel d’examiner les preuves du procès qui ont conduit aux condamnations et de lire les opinions et les déclarations de condamnation des juges. Dieu nous en garde, ils auraient pu prendre le téléphone et appeler les enquêteurs qui ont construit l’affaire. Je suis tellement dégoûté des actions du président!

Après que Trump a délivré les grâces, un avocat de l’un des mercenaires a déclaré: «Paul Slough et ses collègues ne méritaient pas de passer une minute en prison. Je suis submergé par l’émotion de cette fantastique nouvelle.

Mais les pardons ont été largement condamnés. Cette semaine, le groupe de travail des Nations Unies sur l’utilisation de mercenaires les a qualifiés d ‘«affront à la justice et aux victimes du massacre de la place Nisour et à leurs familles».

Adil al-Khazali, dont le père, Ali, a été tué, a déclaré au Guardian: «La justice n’existe pas. Je demande au peuple américain de se tenir à nos côtés. J’ai perdu mon père et de nombreuses femmes et enfants innocents sont également morts. Je demande au gouvernement américain de reconsidérer, car par cette décision les tribunaux américains perdent leur réputation. Trump n’a pas le droit de pardonner aux assassins de personnes innocentes.

Patarini a écrit qu’il avait «passé de nombreuses heures avec les victimes irakiennes innocentes qui sont mutilées et estropiées en permanence à cause des actions de ces gardes de Blackwater, et les membres de la famille au cœur brisé des personnes tuées.

«Je suis gêné pour notre pays. Je pense que nous paierons un lourd tribut dans nos relations avec d’autres pays à la suite de ces grâces. »

Patarini a également déclaré qu’il était « heureux que je sois à la retraite et qu’on ne lui demandera plus jamais de risquer ma vie et celle de mes collègues enquêteurs, seulement pour que les tueurs soient graciés pour des raisons purement politiques ».