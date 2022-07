L’enquêteur principal dans l’affaire de la mort de DeBungee à Thunder Bay est reconnu coupable d’inconduite, le 2e officier est innocenté

L’agent de police de Thunder Bay, en Ontario, chargé de mener l’enquête défectueuse sur la mort d’un homme ojibway en 2015 a été reconnu coupable d’accusations disciplinaires, tandis qu’un deuxième agent a été disculpé.

Le sergent d’état-major. Shawn Harrison et le sergent. Shawn Whipple du Service de police de Thunder Bay (SPTB) avait chacun été accusé d’un chef de négligence dans le devoir et d’un chef de conduite déshonorante en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario relativement à l’enquête sur la mort de Stacy DeBungee.

Dans une décision rendue mardi par Greg Walton, un officier qui a présidé l’audience pour inconduite, qui a débuté en mai et s’est déroulée sur trois semaines, Harrison a été reconnu coupable des deux chefs d’accusation tandis que Whipple a été déclaré non coupable.

Harrison était détective au moment de l’enquête, mais a depuis été promu sergent d’état-major. Au début de l’audience, il a plaidé coupable à l’accusation de manquement au devoir.

“Ma famille et moi sommes heureux qu’il y ait enfin une certaine responsabilité pour la façon dont l’enquête de Stacy a été menée”, a déclaré son frère, Brad DeBungee, dans un communiqué publié par des avocats le représentant ainsi que les Premières Nations de Rainy River, la communauté de la famille.

“Nous avons dû combattre le service de police de Thunder Bay à chaque étape du processus pour garantir la responsabilité de Stacy. Il méritait d’avoir une enquête sur la mort en bonne et due forme. Nous méritions de savoir ce qui était arrivé à notre frère.”

Le corps de Stacy DeBungee, 41 ans, un Ojibway des Premières Nations de Rainy River, a été retrouvé dans la rivière McIntyre à Thunder Bay le 19 octobre 2015. (Radio-Canada)

Le corps de DeBungee, 41 ans, a été retrouvé dans la rivière McIntyre le matin du 19 octobre 2015.

Dans les trois heures suivant la découverte du corps de DeBungee, la police avait publié un communiqué de presse indiquant que l’enquête initiale n’indiquait pas que l’affaire était une mort suspecte, même si le corps n’avait pas encore été identifié avec certitude et qu’une autopsie n’avait pas encore été réalisée.

Un deuxième communiqué de presse a été publié le lendemain, qualifiant le décès de “non criminel”.

La famille a engagé un détective privé, qui a découvert que la carte de débit de DeBungee avait été utilisée après sa mort et a interrogé des témoins qui ne faisaient pas partie de l’enquête policière. Les agents ont refusé de rencontrer l’enquêteur.

Une plainte a été déposée auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP), qui a examiné l’enquête initiale de la police de Thunder Bay et a publié un rapport en 2018 décrivant ses lacunes.

“Plus qu’inquiétant”

Au cours de l’audience, l’ancien chef adjoint de la police Andy Hay a déclaré que les enquêteurs auraient dû traiter l’affaire comme un possible homicide au début de l’enquête.

Dans sa décision, Walton a écrit qu’il ne pouvait pas comprendre comment ou pourquoi Harrison avait conclu aussi rapidement que lui que l’alcool avait contribué au décès, autre qu’une dépendance à un préjugé conscient ou inconscient lié au statut autochtone de DeBungee selon lequel il devait avoir été ivre et roulé dans la voie navigable.

Walton, un surintendant à la retraite de la Police provinciale de l’Ontario, s’est également inquiété du fait que cette conclusion n’était pas fondée sur des preuves et que Harrison n’avait pas pris d’autres mesures d’enquête pour déterminer comment DeBungee s’était retrouvé dans la rivière.

“C’est plus qu’inquiétant; il est incompréhensible qu’un enquêteur expérimenté se soit contenté de la simple supposition qu’une mort subite était accidentelle alors qu’il n’y avait absolument aucune preuve pour indiquer comment [Stacy] DeBungee s’est en fait retrouvé dans la rivière”, lit-on dans la décision.

Walton a également déclaré que si Harrison avait traité l’affaire comme un mode de décès inconnu ou indéterminé, l’enquête aurait été plus approfondie.

“Au lieu de cela, l’enquête menée sur la mort subite de [Stacy] DeBungee était bien en deçà du strict minimum attendu par toute norme d’enquête.”

L’agent d’audience a finalement conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer Whipple coupable de conduite déshonorante en raison de son rôle limité dans l’enquête.

Un troisième agent de police de Thunder Bay avait été accusé de négligence dans ses fonctions, mais cette procédure a pris fin lorsque l’agent a pris sa retraite en avril.

La décision intervient près de 7 ans après la mort

Un porte-parole du SPTB a publié mardi soir un communiqué de presse qui comprenait un lien vers la décision et a déclaré que l’audience de décision était prévue pour septembre, mais qu’aucun autre commentaire ne serait fait.

Les audiences ont eu lieu en mai et juin, près de sept ans après la mort de DeBungee, et sont intervenues après des années de querelles juridiques. En vertu de la Loi sur les services policiers, un avis d’audience doit être déposé dans les six mois suivant la plainte initiale, mais dans ce cas, cela ne s’est produit que plus de deux ans plus tard, après la rédaction du rapport du BDIEP en 2018.

Pour que les procédures avancent, la Commission des services policiers de Thunder Bay a dû demander une prolongation d’audience. L’affaire s’est enlisée dans un différend juridique de plusieurs années, qui impliquait la SRC, quant à savoir si cette audience serait ouverte au public.

L’affaire a finalement fait son chemin devant la Cour d’appel de l’Ontario, ce qui a conduit un arbitre à décider que l’audience ne serait pas fermée au public.

L’audience de prolongation a finalement eu lieu en février 2021 et il a été déterminé que les trois officiers feraient face aux audiences disciplinaires.