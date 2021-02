Un expert de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines de Covid dit que son équipe a découvert « des indices importants » sur le rôle d’un marché de fruits de mer de Wuhan dans la pandémie.

Le zoologiste Peter Daszak a révélé que le groupe de 14 membres avait travaillé avec des experts en Chine et visité des points chauds et des centres de recherche clés pour découvrir «de véritables indices sur ce qui s’était passé».

Et l’expert britannique basé aux États-Unis a ajouté que son voyage sur le marché de Huanan dans le centre de Wuhan s’est avéré particulièrement utile et a montré des signes de départ «pressé».

Il a ajouté que des preuves ont été trouvées sur les origines du virus et sont maintenant « reconstituées ».

L’équipe tente de déterminer ce qui a déclenché la pandémie – qui a jusqu’à présent tué plus de deux millions de personnes à travers le monde – et doit rendre compte de ses conclusions plus tard cette semaine.

L’OMS a été sollicitée pour la première fois en mai pour aider à «identifier la source zoonotique du virus et la voie d’introduction dans la population humaine».

Le soi-disant marché humide vendait principalement des fruits de mer et de la viande provenant d’animaux sauvages fraîchement préparés et était à l’honneur au début de l’épidémie, car les travailleurs y seraient parmi les premiers infectés.

«Nous devons vraiment couvrir toute la gamme des principaux axes d’enquête», a déclaré Daszak dit Bloomberg.

«Pour être juste envers nos hôtes ici en Chine, ils font de même depuis quelques mois. Ils ont travaillé dans les coulisses, recherchant les informations, les examinant et les préparant.

La semaine dernière, l’expert a admis que les origines de la pandémie de Covid auraient pu s’échapper d’un laboratoire de Wuhan, bien qu’il ait précédemment rejeté la théorie comme « pure bêtise ».

Les enquêteurs ont également trouvé des «indices importants» sur le rôle du marché, selon Daszak.

Alors que le marché alimentaire a été fermé presque immédiatement après que les premiers cas ont été reconnus, «il est toujours assez intact», a-t-il révélé.

«Les gens sont partis précipitamment et ils ont laissé du matériel, ils ont laissé des ustensiles, ils ont laissé des preuves de ce qui se passait, et c’est ce que nous avons regardé.

Il a ajouté: « Nous sommes toujours en train de rassembler des preuves, donc nous examinons les preuves animales, ce qui a été vendu sur le marché et d’où vient-il, quels types d’animaux sont-ils. »

Daszak a déclaré à CNN que son équipe avait soumis une liste de lieux à visiter et de personnes à qui parler, ne recevant aucune opposition des autorités chinoises.

Il a déclaré: « Nous ne courons pas de voyous ici, nous parlons à nos hôtes. Nous sommes dans un pays étranger, nous sommes des invités de la Chine en ce moment.

«Il s’agit d’une bonne approche scientifique collaborative pour mieux comprendre les origines de Covid.

« Chaque endroit que nous avons demandé à voir, tous ceux que nous voulions rencontrer. … Tellement bien. »

Daszak a déclaré que l’équipe a maintenant achevé ses visites sur place et qu’elle passera les prochains jours à parcourir les données avant de présenter un résumé de leurs conclusions lors d’un point de presse avant leur départ mercredi.

« Je ne peux pas vraiment en dire trop sur ce que nous avons trouvé pour le moment, car nous étions à ce moment précis où les équipes se réunissent pour examiner différentes voies », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les questions comprenaient quels étaient les premiers cas, quel était le lien avec les animaux et quel était, le cas échéant, le rôle de la soi-disant chaîne du froid, la possibilité que le virus soit introduit en Chine sur des emballages à partir d’aliments surgelés importés, une théorie non prouvée. que la Chine propose depuis longtemps.

« Et bien sûr, nous examinions toutes les hypothèses qui existaient et voyaient où les données nous mènent et indiquent-elles une en particulier », a déclaré Daszak.

La visite de l’équipe de l’OMS a mis des mois à négocier après que la Chine ne l’a acceptée que sur fond de pressions internationales massives lors de la réunion de l’Assemblée mondiale de la Santé en mai dernier.

Daszak a déclaré que l’équipe avait également eu un large accès lors de la visite des hôpitaux qui ont traité des patients lors de l’épidémie initiale à la fin de 2019 et au début de 2020.

« Rencontrer les premiers cliniciens qui ont accueilli les premiers patients atteints de COVID, c’est incroyable … que vous puissiez parler à cette personne qui a traité ce premier cas et lui demander ce qu’elle a vu et poser des questions », a-t-il déclaré.

«Le même niveau d’accès a été accordé au marché des fruits de mer de Huanan, qui était lié aux premiers groupes de cas, a-t-il déclaré.

« Cela incluait une rencontre avec les vendeurs et les gestionnaires de marché et une visite du marché avec ceux qui ont fait l’écouvillonnage environnemental original qui a produit des signes du virus même après la fermeture du marché.

« Il s’agit donc d’une compréhension approfondie et approfondie des sites et des personnes impliquées. »

Daszak a déclaré que l’enquête menée par l’équipe, composée d’experts de 10 pays, n’était qu’une étape initiale et qu’il faudrait probablement des années pour confirmer les origines du virus.

Des recherches approfondies sont nécessaires pour identifier le réservoir animal d’une épidémie, y compris le prélèvement d’échantillons d’animaux, des analyses génétiques et des études épidémiologiques.