L’enquêteur de Trudeau sur l’ingérence étrangère démissionne après des fuites médiatiques sur l’ingérence de la Chine dans les élections au Canada

L’enquêteur spécial du Premier ministre canadien, le juge Trudeau, sur l’ingérence étrangère a démissionné au milieu d’une controverse sur la fuite d’informations sur l’ingérence présumée de la Chine dans les élections canadiennes.

« Lorsque j’ai entrepris la tâche de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, mon objectif était d’aider à renforcer la confiance dans nos institutions démocratiques », a écrit David Johnston, que Trudeau a nommé « rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère » en mars, dans sa démission. lettre.

« J’ai conclu que, compte tenu de l’atmosphère hautement partisane autour de ma nomination et de mon travail, mon leadership a eu l’effet inverse », a écrit Johnston, informant Trudeau que sa démission serait effective au plus tard fin juin ou plus tôt s’il livre un bref rapport final d’ici là.

« Un examen approfondi et complet de l’ingérence étrangère, de ses effets et de la manière de la prévenir devrait être une priorité urgente pour votre gouvernement et notre Parlement », a-t-il déclaré à Trudeau.

LA MEILLEURE AGENCE D’ESPIONNAGE DU CANADA AVERTIT UNE LÉGISLATIVE NÉE À HONG KONG QU’ELLE EST SUR LA LISTE DES CIBLES ‘EVERGREEN’ DE LA CHINE

« Bien que j’ai conclu qu’une enquête publique en vertu de la Loi sur les enquêtes ne serait pas un moyen utile de traiter ce qui est presque exclusivement des informations classifiées, j’ai recommandé des audiences publiques à la fois pour éduquer le public et pour envisager les réformes nécessaires à divers aspects des systèmes et politiques traitant de l’ingérence étrangère », a-t-il dit.

« Les dernières pages de mon premier rapport ont identifié de nombreux domaines nécessitant une étude, une analyse et une réforme, y compris, mais sans s’y limiter, les effets de l’ingérence étrangère sur les communautés de la diaspora, les réformes juridiques et réglementaires nécessaires pour lutter de manière plus globale contre l’ingérence étrangère, et un examen complet de la manière dont les renseignements sont communiqués et traités des agences de sécurité vers et au sein du gouvernement. »

Johnston a déclaré qu’il avait encouragé Trudeau à nommer une « personne respectée, avec une expérience en matière de sécurité nationale » pour terminer le travail recommandé dans le premier rapport de Johnston, idéalement en consultant les « partis de l’opposition pour identifier les candidats appropriés pour diriger cet effort ».

Plus tôt cette année, le journal Globe and Mail a rapporté que des renseignements de la principale agence d’espionnage du Canada se sont ingérés dans les élections fédérales du Canada.

Trudeau a nommé Johnston pour enquêter, suscitant la condamnation du chef du Parti conservateur de l’opposition, Pierre Poilievre, qui l’a accusé d’être trop proche de la famille de Trudeau. Poilievre a déclaré que Johnston « a aidé Trudeau à dissimuler l’influence de Pékin dans notre démocratie ».

« David Johnson est un copain de ski, voisin de chalet, ami de la famille et membre de la fondation Trudeau. Il n’a rien à faire dans ce travail car c’est un faux travail qu’il est incapable de faire de manière impartiale et aucune de ses recommandations ne peut être prise au sérieux car il est en conflit d’intérêts », a déclaré Poilievre.

LA CHINE REJETTE LA DEMANDE DE L’ADMINISTRATION BIDEN POUR UNE RENCONTRE ENTRE LES CHEFS MILITAIRES : RAPPORT

Tous les partis d’opposition à la Chambre des communes ont demandé au gouvernement de tenir une enquête publique sur les allégations d’ingérence étrangère, mais Johnston a récemment publié un rapport recommandant de ne pas le faire.

Le premier ministre conservateur de l’époque, Stephen Harper, a nommé Johnston gouverneur général en 2010 et son mandat a été prolongé sous Trudeau jusqu’en 2017. Le gouverneur général est le représentant du monarque britannique à la tête de l’État, un poste essentiellement cérémoniel et symbolique.

Johnston est également un ancien membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Trudeau a déclaré qu’il avait pleinement confiance dans la gestion de l’enquête par Johnston et a minimisé l’importance de tout lien familial.

Plus tôt cette année, le Canada a expulsé un diplomate chinois soupçonné par l’agence d’espionnage canadienne d’avoir été impliqué dans un complot visant à intimider un législateur conservateur de l’opposition et ses proches à Hong Kong. Le législateur avait critiqué le bilan de Pékin en matière de droits de l’homme. La Chine a expulsé un diplomate canadien en représailles ce mois-ci.

La Chine utilise régulièrement des menaces contre des membres de la famille pour intimider les critiques de la diaspora chinoise.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les relations sino-canadiennes se sont effondrées après que la Chine a arrêté l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor. Cela s’est produit peu de temps après que le Canada a arrêté Meng Wanzhou, directrice financière du géant des télécommunications Huawei et fille du fondateur de l’entreprise, à la demande des autorités américaines qui l’ont accusée de fraude.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.