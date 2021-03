L’enquête de Mme Callamard était l’une des affirmations les plus détaillées et faisant autorité selon laquelle la responsabilité du meurtre de M. Khashoggi et de sa dissimulation pouvait être liée aux plus hauts niveaux de la cour royale saoudienne.

Elle a déclaré que la menace contre elle et «l’intimidation et la violence quotidiennes beaucoup plus importantes harcelaient tous ceux qui sont en première ligne de la défense des droits de l’homme», et a appelé ceux qui emploient des «tactiques d’intimidateurs».

