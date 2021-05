L’enquêteur a déclaré que les agents n’auraient pas dû tirer avec des armes à feu

LOUISVILLE, Ky. – Les policiers du métro de Louisville à l’appartement de Breonna Taylor n’auraient pas dû renvoyer des coups de feu parce que ce n’était pas sûr de le faire, a déterminé un enquêteur du département dans un examen de la fusillade mortelle.

Les agents avaient une «obligation» de n’utiliser une force meurtrière que contre la personne qui présentait une menace mortelle, le Sgt. Andrew Meyer, de l’Unité des normes professionnelles du ministère, trouvé dans un rapport préliminaire daté du 4 décembre.

Ils ne pouvaient pas faire cela en toute sécurité, étant donné la disposition du couloir de l’appartement de Taylor, le mauvais éclairage, les coups de feu rapides et le manque « d’isolement de la cible », a déclaré Meyer.

Pour cette raison, aucun des sept agents qui se sont rendus à l’appartement de Taylor pour purger un mandat de perquisition peu avant 1 heure du matin le 13 mars 2020, n’aurait dû tirer avec ses armes, a-t-il déclaré.

Mais trois l’ont fait. Et Taylor, un technicien des urgences de 26 ans qui n’était pas armé, est décédé.

« Ils ont pris un total de trente-deux clichés, alors que les circonstances fournies ne permettaient pas de prendre un seul cliché en toute sécurité », a écrit Meyer. « C’est ainsi que la mauvaise personne a été abattue et tuée. »

Même le Sgt. Jonathan Mattingly a violé la politique du département lorsqu’il a riposté, a conclu Meyer. Mattingly a été blessé lorsque le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a tiré un coup de feu avec son arme de poing légalement détenue, affirmant plus tard qu’il pensait qu’un intrus faisait irruption.

Mattingly « n’aurait pas dû prendre le tir » parce que sa cible, Walker, n’était pas isolée et qu’il y avait un risque important de frapper quelqu’un qui ne représentait pas une menace, a écrit Meyer. Taylor est décédée dans son couloir après que la police lui ait tiré six fois, avec au moins une balle tirée par Mattingly.

Meyer a recommandé que Mattingly soit trouvé en violation des politiques du LMPD sur l’utilisation de la force meurtrière. Son supérieur immédiat, le lieutenant Jeff Artman, était d’accord.

« La sécurité de Mme Taylor aurait dû être prise en compte avant qu’il (Mattingly) ne riposte », a écrit Meyer.

À l’aide de demandes de dossiers ouverts, le Louisville Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, a récemment obtenu le rapport de Meyer et l’ensemble de l’enquête de l’Unité des normes professionnelles sur l’affaire des stupéfiants qui a conduit la police à l’appartement de Taylor et à la fusillade qui a suivi.

Le service de police avait auparavant remis le dossier d’enquête en avril, mais en a retenu de grandes parties parce qu’elles étaient «préliminaires».

Le ministère a inversé le cours et a publié le dossier dans son intégralité après que le maire Greg Fischer a annoncé que la ville se conformerait à une décision de la Cour suprême du Kentucky selon laquelle les enquêtes sur la discipline des employés sont des archives publiques.

Sgt. Jonathan Mattingly:Un policier de Louisville abattu lors d’un raid fatal de Breonna Taylor pour prendre sa retraite

Recommandation inversée supérieure

Les dossiers récemment publiés montrent que malgré la recommandation de Meyer, Mattingly a été innocenté de ses actes répréhensibles par des responsables de la police de haut rang dans l’enquête du département sur les violations potentielles de la politique lors de la fusillade de Taylor.

Trois officiers ont tiré leurs armes. Mattingly était le seul officier des trois à conserver son emploi après la mort de Taylor. Les détectives Myles Cosgrove et Brett Hankison ont été licenciés pour leurs actions pendant la fusillade.

Hankison a également été accusé de trois chefs de mise en danger gratuite pour avoir tiré dans un appartement occupé à côté de l’unité de Taylor.

Mattingly a récemment soumis ses papiers de retraite, à compter du 1er juin. Avec plus de 20 ans au service du ministère, il est admissible à sa pleine pension. Kent Wicker, un avocat de Mattingly, a refusé de commenter.

Mais Sam Aguiar, un avocat de la famille de Taylor qui a examiné l’enquête, a demandé pourquoi Mattingly avait été disculpé.

«C’est problématique lorsque vous avez les enquêteurs désignés qui prennent les devants et font tout le travail sur le dossier (et) concluent qu’il y a une violation des politiques – et (alors) le chef entre et n’accepte pas les recommandations, « Dit Aguiar.

Yvette Gentry, qui est brièvement revenue au service de police l’année dernière pour occuper le poste de chef par intérim après avoir pris sa retraite en 2014, a refusé de commenter en raison de la prochaine audience d’appel de la Commission du mérite de la police des policiers licenciés.

Joshua Jaynes, un troisième officier licencié dans l’affaire pour fausses informations dans le mandat de perquisition obtenu pour perquisitionner l’appartement de Taylor, fait appel de son licenciement, tout comme Hankison et Cosgrove, qui ont tiré le coup de feu mortel.

Dans une lettre de décembre aux agents de l’enquête décrivant ses conclusions, Gentry a écrit que les actions de Mattingly devaient être « examinées à travers la lentille au moment où il a déchargé son arme sur une menace identifiée, au bout d’un couloir faiblement éclairé, après avoir été lui-même abattu. . »

« Nous suivrons les faits et la loi, où qu’ils mènent »:Le ministère de la Justice va enquêter si la police de Louisville s’est livrée à des abus

« La menace n’a pas été tirée »

En tirant avec son arme de poing, Walker a constitué une menace pour les agents dans l’embrasure de la porte, a déclaré Meyer, et son action a fourni une justification pour l’utilisation de la force meurtrière.

Le problème était: « La personne qui a présenté la menace n’a pas été abattue », a-t-il écrit.

Taylor, qui se tenait à côté de Walker dans le couloir de son appartement, « n’a pas été identifiée une seule fois comme ayant posé une menace pour quiconque tout au long des entretiens ou lors de l’examen de toutes les preuves », a déclaré Meyer.

Il a noté que Mattingly avait dit aux enquêteurs qu’il avait clairement vu un homme tenant l’arme.

Le procureur général Daniel Cameron, dont le bureau a agi en tant que procureur spécial pour l’affaire, a déclaré le 23 septembre que Cosgrove et Mattingly « étaient justifiés dans leur usage de la force après avoir été tirés dessus » et ne pouvaient donc pas être inculpés.

Mais dans ses conclusions, Meyer a noté une omission dans les remarques de Cameron.

« Cette déclaration n’aborde pas le fait que le destinataire de l’incendie du délai était Mme Taylor, pas M. Walker », a-t-il écrit.

Deux membres anonymes du grand jury qui a finalement accusé Hankison de mise en danger gratuite ont déclaré qu’ils pensaient que des officiers supplémentaires auraient dû faire face à des accusations dans la mort de Taylor.

L’un d’eux a décrit un « tollé » lorsque le procureur spécial a déclaré que les accusations de mise en danger gratuite de Hankison pour avoir mis en danger les voisins de Taylor étaient les seules à prendre en considération. Cameron a déclaré que les grands jurés avaient «le droit et le pouvoir de demander plus de preuves, et finalement de porter toute accusation jugée appropriée».

Un désaccord sur la politique

La politique LMPD autorise l’usage mortel de la force lorsque «la personne contre laquelle la force est utilisée constitue une menace immédiate de mort ou de blessure grave», a noté Meyer.

L’interprétation de Meyer de la politique l’a amené à déterminer: « La force doit être utilisée contre la personne spécifique décrite comme présentant une menace immédiate de mort ou de blessure grave pour l’agent ou une autre personne. »

« Les termes de cette politique ne permettent pas de dérogation ou d’excuse indépendamment du raisonnement ou des circonstances », a-t-il ajouté.

Artman, le supérieur de Meyer, a également recommandé que Mattingly soit trouvé en violation de la politique du LMPD sur l’utilisation de la force mortelle, selon les archives.

Artman a écrit dans une note à son patron, le major Jamey Schwab, le commandant de la division des enquêtes spéciales, que Mattingly avait violé la politique parce qu’il avait tiré sur Taylor et n’avait aucune «croyance raisonnable» qu’elle représentait une menace immédiate de mort ou de blessure grave.

Mais Schwab, le commandant des enquêtes spéciales, n’était pas d’accord avec Meyer et Artman, estimant que la politique du LMPD permettait de déterminer qui Mattingly avait l’intention de tirer.

«L’effort conscient d’utiliser la force contre Walker (qui était la cible visée) fait de lui la personne« contre laquelle la force est utilisée »aux fins de« la procédure standard d’exploitation, a écrit Schwab, contredisant l’interprétation de Meyer.

Il a écrit dans une note qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour trouver Mattingly en violation de l’utilisation de politiques de force meurtrière, ajoutant que « les micro-secondes peuvent changer considérablement les résultats entre le moment où un déclencheur est pressé sur une cible et une balle atteint sa position finale. »

Le chef intérimaire Gentry était d’accord avec Schwab, écrivant dans sa lettre du 27 décembre aux officiers Mattingly Les actions de Mattingly devraient être considérées sur la base de sa compréhension à l’époque, «après avoir été lui-même abattu».

Dans la lettre, elle a noté que Mattingly a identifié un homme armé et une femme au bout du couloir, et le sergent a tiré «sur l’agresseur qu’il a identifié».

Par conséquent, les actions de Mattingly comprenaient l’identification d’une menace et le recours à la force contre cette cible, a-t-elle écrit.

Et elle a noté que les politiques policières sont «précaires» parce que «l’intentionnalité de l’usage de la force policière n’est ni incluse ni écartée» – ce qui signifie que la politique de la LMPD ne dicte pas que l’intention de l’agent doit être prise en compte, mais cela ne l’empêche pas.

Si la cible de Mattingly était Walker, qui était armé, alors la politique devrait être appliquée à cela, a conclu Gentry.

La lettre de Gentry aux agents, exposant ses «conclusions préliminaires», n’a pas été initialement incluse dans le dossier d’enquête publié par le ministère. Il a été remis au Courier Journal après que les journalistes ont demandé pourquoi il n’était pas inclus. Une porte-parole a déclaré que l’omission était « due à un oubli ».

«C’est un changement significatif»:Le Kentucky limite les mandats d’interdiction de frappe plus d’un an après la mort de Breonna Taylor

La deuxième recommandation a également été rejetée

Le lieutenant Hoover, l’officier supérieur sur place à l’appartement de Taylor, a également été disculpé d’actes répréhensibles par Gentry.

Mais, comme avec Mattingly, Meyer a fait une recommandation différente.

Meyer a découvert qu’après que Taylor a été abattu, Hoover avait la responsabilité de maintenir la scène du crime, de recueillir des informations auprès des agents, d’ouvrir une enquête préliminaire et de désigner les détectives impliqués des agents «d’escorte» ou de «soutien par les pairs».

Cela ne s’est pas produit en grande partie.

Au lieu de cela, Hankison et Cosgrove sont restés sur les lieux pour effectuer des activités d’application de la loi, Hankison entrant sur la scène du crime de l’appartement pour poser des questions sur les preuves et quittant plus tard les lieux pour visiter l’hôpital où Mattingly était soigné.

Kenneth Walker:Les accusations ont été définitivement abandonnées contre le petit ami de Breonna Taylor pour avoir tiré sur un officier la nuit où elle a été tuée

Hoover a déclaré aux enquêteurs qu’il ne s’était rendu compte que plus tard que Hankison et Cosgrove avaient riposté parce qu’il était tellement impliqué dans la mise en sécurité de Mattingly et pour lui obtenir des soins médicaux après que le sergent eut été abattu.

Meyer a toutefois découvert que Hoover aurait pu connaître ces informations « s’il s’acquittait de la responsabilité de recueillir des informations de base auprès des agents impliqués et avait ouvert une enquête préliminaire ».

Le fait de ne pas avoir recueilli ces informations et d’affecter des agents d’escorte à Hankison et Cosgrove « a créé une circonstance qui aurait pu compromettre l’intégrité de la scène du crime et le traitement des preuves des agents impliqués », a écrit Meyer.

Artman, Schwab et Gentry, cependant, n’étaient pas d’accord et ont recommandé d’éliminer Hoover parce qu’il se concentrait sur les soins de Mattingly, qui saignait de son artère fémorale et a été précipité en chirurgie d’urgence.

Schwab et Gentry ont raisonné, « il n’était probablement pas pratique pour lui de passer des mesures de sauvetage à la prise en charge immédiate de la scène. »

