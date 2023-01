L’enquête Trump pourrait être compliquée par des documents au bureau de Biden

WASHINGTON (AP) – Le volume de documents classifiés est très différent, les circonstances de la découverte sont à part.

Mais la révélation que les avocats du président Joe Biden ont localisé ce que la Maison Blanche dit être un «petit nombre» de documents classifiés dans un placard verrouillé est une ride inattendue pour un ministère de la Justice enquêtant déjà sur Donald Trump sur la rétention de documents top secrets à Mar -a-Lago, son domaine de Floride.

Malgré de nombreuses différences factuelles et juridiques dans les situations, Trump s’est emparé de la nouvelle dans l’espoir de neutraliser sa propre vulnérabilité – du moins devant le tribunal de l’opinion publique. Il est peu probable que le développement affecte la prise de décision du ministère de la Justice concernant l’inculpation de Trump. Mais cela pourrait rendre une affaire pénale plus difficile à vendre politiquement, durcissant le scepticisme des républicains au Congrès et d’autres qui ont douté de la base d’une poursuite viable.

“Je ne pense pas que cela ait un impact sur le calcul juridique de Trump, mais cela a certainement un impact sur le récit politique à l’avenir”, a déclaré Jay Town, qui a été avocat américain dans le district nord de l’Alabama sous l’administration Trump.

“Dans la mesure où le récit politique est une considération”, a-t-il ajouté, “il est plus difficile de porter des accusations contre l’ancien président Trump en ce qui concerne les documents saisis à Mar-a-Lago”.

L’enquête Mar-a-Lago est menée par un avocat spécial, tandis que le ministère de la Justice a chargé le principal procureur fédéral de Chicago, un vestige de l’administration Trump, d’examiner l’affaire Biden. Tout se déroule alors que les républicains nouvellement ascendants ont pris le contrôle de la Chambre, avec des plans pour cibler le département avec des plaintes d’application de la loi politisée.

Déjà, le meilleur républicain du comité du renseignement de la Chambre, le représentant Mike Turner de l’Ohio, a demandé une évaluation des dommages des documents classifiés au directeur du renseignement national. Et Trump, évoquant la saisie par le FBI en août de boîtes de documents classifiés à Mar-a-Lago, a demandé sur sa plateforme de médias sociaux : « Quand le FBI va-t-il faire une descente dans les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche ? ”

Il a ensuite demandé pourquoi « le ministère de la ‘Justice’ » n’avait pas annoncé la découverte avant les élections de mi-mandat de novembre.

Il existe des différences significatives entre les situations Trump et Biden, y compris la gravité d’une enquête en cours du grand jury sur l’affaire Mar-a-Lago.

La perquisition de sa propriété a été l’aboutissement de mois d’allers-retours entre les responsables gouvernementaux et les représentants de Trump sur la conservation des dossiers présidentiels.

La National Archives and Records Administration a obtenu 15 boîtes de la propriété de Palm Beach, en Floride, en janvier dernier, contactant le FBI après avoir découvert des documents classifiés. Mais les représentants de Trump ont résisté pendant des mois aux demandes des Archives de restituer tous les documents. Et même après que les responsables du ministère de la Justice ont émis au printemps dernier une assignation à comparaître pour des documents classifiés et visité Mar-a-Lago, les associés de l’ancien président n’ont pas fourni l’ensemble des documents, selon les responsables.

Des agents du FBI sont revenus en août avec un mandat indiquant qu’ils enquêtaient sur des crimes, notamment la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et les efforts visant à entraver l’enquête fédérale. Ils disent avoir localisé des documents avec des marques de classification dans une salle de stockage et un tiroir de bureau et au total ont récupéré environ 300 documents de ce type dans la propriété.

On ne sait toujours pas si Trump ou quelqu’un d’autre pourrait être inculpé, ou quand une décision sera prise. L’ancien président fait face à des accusations criminelles potentielles dans le cadre d’une enquête distincte à Atlanta, où un grand jury spécial enquêtant sur les efforts visant à annuler les résultats des élections en Géorgie a terminé son travail.

Pendant ce temps, la Maison Blanche tente maintenant de faire la distinction entre l’affaire Mar-a-Lago et la découverte de documents classifiés dans les bureaux de Washington de l’ancien institut de Biden.

Un avocat du président, Richard Sauber, a déclaré qu ‘”un petit nombre de documents avec des marques classifiées” de l’administration Obama-Biden ont été trouvés le 2 novembre par les avocats personnels du président alors qu’ils emballaient des dossiers dans un placard verrouillé pour libérer de l’espace à le Penn Biden Center.

Le communiqué indique que la Maison Blanche a contacté les Archives ce jour-là, que les Archives ont pris possession des documents le lendemain matin et qu’il n’y avait eu aucune demande préalable des archives par les Archives – ce qui contraste apparemment avec la façon dont l’équipe Trump a traité les demandes d’archives. .

Même ainsi, des questions clés subsistent, notamment le contenu et le nombre exact des dossiers Biden, comment ils sont arrivés au centre, pourquoi ils y sont restés et pourquoi l’administration a attendu plus de deux mois pour reconnaître leur découverte. Le ministère de la Justice est également resté silencieux.

La nouvelle de Biden a représenté un coup de chance pour l’ancien président, qui s’est forgé une réputation de “Teflon Don” au cours de sa longue carrière dans les affaires pour éviter à plusieurs reprises les conséquences, et qui pendant des mois avait à tort comparé sa gestion des dossiers présidentiels aux efforts de son prédécesseurs.

Politiquement, les révélations arrivent à un moment fortuit pour Trump alors qu’il se prépare à accélérer sa campagne après avoir lancé une autre candidature à la Maison Blanche à la fin de l’année dernière. Les enquêtes sur sa propre gestion de documents classifiés ainsi que sur ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 se sont intensifiées, et les nouveaux développements pourraient fournir une couverture politique, en particulier parmi les publics occasionnels trop occupés pour se plonger dans les détails de l’une ou l’autre allégation.

«Cela lui donne certainement un sujet de discussion. Ce n’est pas que le fait d’avoir besoin de quelque chose pour être vrai ne l’ait jamais arrêté auparavant », a déclaré Tim Miller, un ancien stratège républicain devenu critique de Trump qui a travaillé pour la campagne de Jeb Bush en 2016.

Les enquêtes sur les violations de la loi sur l’espionnage, comme celle que mène le ministère de la Justice à l’égard de Trump, portent généralement sur la question de savoir si la conduite était volontaire et intentionnelle – par opposition à imprudente et accidentelle.

Cela allait toujours être le cas avec l’enquête Trump, mais établir la volonté et l’intention de Trump au-delà de tout doute raisonnable est susceptible d’être particulièrement important maintenant si le ministère de la Justice veut assurer la confiance du public dans tout acte d’accusation qu’il apporte – et montrer que le les allégations représentent plus qu’un simple égarement ou une mauvaise gestion de secrets gouvernementaux.

«On pourrait dire que ce développement augmentera encore plus la nécessité de toute accusation criminelle contre Trump, ou des personnes qui lui sont associées, concernant l’affaire Mar-a-Lago, qui doit être étayée par juste un quantum pulvérisant et une quantité de preuves qui est si accablante pour ne laisser aucun doute sur le fait que des poursuites pénales sont justifiées par la loi », a déclaré David Laufman, un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice qui a supervisé l’enquête sur les courriels d’Hillary Clinton.

Eric Tucker et Jill Colvin, Associated Press