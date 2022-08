L’enquête sur une mort suspecte à Kelowna laisse des questions sans réponse

Une source proche de la famille d’Austyn Godfrey affirme que la chronologie des événements avant la découverte de son corps dans un parc canin de Kelowna n’est pas exacte.

Une femme, WJ, a contacté Capital News pour faire le point sur l’enquête. Elle a demandé à rester anonyme.

Godfrey a été retrouvé mort au parc de Glenmore en janvier. Depuis lors, la GRC de Kelowna enquête sur l’incident comme une «mort suspecte», et non comme un meurtre.

Peu de temps après la mort de Godfrey, Ashley Henry a contacté Capital News et a déclaré qu’elle était la dernière personne à avoir vu Godfrey avant sa mort. Henry a dit qu’ils étaient en toute sécurité blottis sur le canapé jusqu’à ce que Godfrey parte à 2 heures du matin.

WJ allègue que les informations fournies par Henry ne sont pas vraies.

«Nous pensons qu’Ashley était l’une des amies d’Austyn…. Michelle (la mère d’Austyn) ne considère aucune de ces personnes comme ses vrais amis », a déclaré WJ

Capital News a contacté Henry pour une réponse.

WJ a déclaré que Godfrey voyageait régulièrement entre Kingston, ON et Calgary, AB avant de déménager en Colombie-Britannique.

“Malheureusement, nous savons qu’elle consommait de la drogue. Je ne sais pas précisément lequel, mais rien de bon, c’est sûr », a déclaré WJ

L’unité des crimes graves enquête sur la mort de Godfrey comme suspecte. Le service des coroners de la Colombie-Britannique a effectué une autopsie pour déterminer la cause du décès, mais l’information n’a pas encore été publiée.

WJ a déclaré que le cas d’Austyn avait été transmis à un autre officier qui ne fournissait pas de mises à jour régulières à la famille.

Elle a dit que Michelle, la mère, “a imploré des réponses et cela continue de tomber dans l’oreille d’un sourd”.

Const. de la GRC de Kelowna Mike Della-Paolera a déclaré que la famille ne recevra de nouvelles mises à jour que si cela ne compromet pas l’enquête ou s’il est jugé approprié de les rendre publiques. Della-Paolera a déclaré avoir parlé avec le superviseur et il a informé que la famille avait été mise à jour.

“Malheureusement, parfois, les réponses ne sont pas faciles lors de ce type d’enquêtes.”

Un ami de la ville natale de Godfrey, Kingston, a déclaré à Capital News qu’il avait vu des messages concernant les médias sociaux de Godfrey peu de temps avant sa mort.

“Elle a littéralement posté ‘si je me retrouve mort, c’est à cause de ce type'”, a déclaré Matt Kennedy.

Kennedy a déclaré qu’elle avait publié l’histoire sur son Instagram. Elle a également posté des captures d’écran de messages entre elle et le “gars” qui l’inquiétait.

Alors qu’Ashley Henry a dit un jour qu’elle ne connaissait pas personnellement l’homme représenté dans les messages de Godfrey, mais a déclaré qu’il aurait été “extrêmement violent envers elle et qu’elle essayait de le quitter depuis longtemps”.

La GRC n’a pas été en mesure de commenter l’homme dans les messages.

Della-Paolera a déclaré que la GRC et le bureau des coroners de la Colombie-Britannique enquêtent toujours sur cette affaire et communiqueront toutes les conclusions à la famille le moment venu.

