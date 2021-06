L’enquête sur l’intimidation de Meghan Markle est en cours et payée de la poche de la reine pour économiser les deniers publics, selon des sources

LA Reine a mis la main sur sa propre poche pour payer l’enquête sur les allégations d’intimidation par Meghan Markle.

Le palais a lancé une enquête cette année au milieu des affirmations selon lesquelles la duchesse de Sussex a intimidé deux membres supérieurs du personnel alors qu’elle était membre de la famille royale.

Mais il n’y avait aucune mention de l’enquête sur l’intimidation dans le rapport annuel du palais d’hier qui, selon des sources, est « en cours ».

Une source royale a déclaré: « Il n’y a pas d’argent de subvention souveraine dépensé pour cet examen. C’est privé. Il est rencontré en privé. Ce n’est pas de l’argent public. »

L’ancien chef de la communication du couple, Jason Knauf, aurait envoyé un e-mail alléguant un comportement inacceptable de la duchesse en 2018.

Il a compilé un dossier décrivant les allégations, qui a été envoyé au secrétaire privé du duc de Cambridge.

Meghan aurait claqué « ce n’est pas mon travail de dorloter les gens » après que des assistants aient été laissés en larmes et humiliés par ses « exigences difficiles ».

M. Kauf a affirmé que le traitement allégué de Meghan à l’égard du personnel était « totalement inacceptable », ajoutant qu’elle « semblait vouloir toujours avoir quelqu’un dans sa ligne de mire ».

Un courtisan a également affirmé que la duchesse « gouvernait par la peur » alors qu’il a également été signalé qu’il y avait une atmosphère « fébrile ».

Un autre ex-employé a affirmé avoir été personnellement «humilié» par Meghan, dont le comportement ressemblait «plus à de la cruauté émotionnelle et à de la manipulation, ce qui, je suppose, pourrait également être appelé intimidation».

L’ancienne actrice nie farouchement les allégations – et son porte-parole a déclaré qu’elle était victime d’une « campagne de diffamation calculée ».

Cela survient après que Harry et Meghan ont fustigé la famille royale dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey lorsqu’ils ont affirmé qu’il y avait un manque de soutien pour la santé mentale de Meghan.

Harry a également déclaré qu’il avait été coupé financièrement – ​​malgré le rapport du palais d’hier suggérant le contraire – et a affirmé cette année que sa femme se sentait suicidaire.

Le palais a décrit hier l’importance du soutien en santé mentale en soulignant les soins pour le personnel.

La source du palais a déclaré: « Pendant de nombreuses années, un service de conseil indépendant et un programme d’aide aux employés [has been available], et c’est quelque chose que nous avons également rappelé à nos employés, c’est qu’ils sont là s’ils ont vraiment besoin d’un soutien supplémentaire.

« Et je pense que ce travail se poursuit. »