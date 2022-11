L’enquête sur l’intimidation de Dominic Raab va commencer après la révélation de l’enquêteur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak fait face à des demandes de limogeage de son vice-Premier ministre Dominic Raab si une enquête le trouve coupable d’intimidation.

L’enquête sur deux plaintes officielles contre le secrétaire à la justice est enfin en cours après que M. Sunak a nommé l’éminent avocat du travail Adam Tolley KC comme enquêteur principal.

Downing Street a déclaré que M. Tolley aurait accès à des témoins et à des documents tels que des e-mails et des messages WhatsApp, et son rapport sera publié dans son intégralité après son achèvement.

Mais alors que l’enquêteur peut faire des recommandations de sanctions au Premier ministre, M. Sunak lui-même détient le pouvoir de décider si M. Raab peut rester au gouvernement.

Et l’avocat devra obtenir l’autorisation du Premier ministre s’il souhaite étendre son enquête au-delà des plaintes déjà déposées concernant le comportement présumé de M. Raab lors d’un précédent passage au ministère de la Justice et de son mandat de ministre des Affaires étrangères.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a demandé que M. Tolley ait carte blanche pour examiner toute allégation contre le DPM, alors que les médias rapportaient que plusieurs fonctionnaires examinaient des plaintes pour comportement agressif.

Elle l’a appelé à enquêter sur les allégations selon lesquelles le haut fonctionnaire du ministère de la Justice, la secrétaire permanente Antonia Romeo, aurait appelé des responsables du ministère de l’Intérieur pour s’excuser de la manière dont il avait agi lors d’une réunion.

Mme Rayner a mis en garde contre le danger que l’enquête se révèle être un «blanchiment», accusant le gouvernement conservateur d’«un bilan troublant de faute grave sous le tapis».

Et le whip en chef des libéraux démocrates, Wendy Chamberlain, a appelé M. Sunak à s’engager maintenant à limoger Raab si les plaintes pour intimidation sont confirmées.

“Rien de moins reviendrait à se moquer de sa promesse de ramener l’intégrité”, a déclaré Mme Chamberlain.

M. Tolley a une pratique commerciale et d’emploi à Fountain Court Chambers à Londres et a représenté une série de clients de l’établissement dans des affaires impliquant des allégations de harcèlement et de discrimination au travail.

En 2012, il a comparu pour un service de sécurité anonyme défendant des allégations de harcèlement sexuel portées par une femme agent secret qui a affirmé qu’elle était «sur liste noire» après s’être plainte d’être harcelée par son patron.

Il a représenté le roi Charles dans un certain nombre de poursuites contre sa famille en tant que prince de Galles, y compris la défense réussie d’une affaire en 2005 dans laquelle un ancien secrétaire alléguait une discrimination sexuelle et un licenciement abusif. Il a également comparu devant les tribunaux d’appel du travail du ministère de la Défense et du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Le secrétaire à la justice a demandé à M. Sunak d’ordonner une enquête après le dépôt des deux plaintes officielles le 15 novembre, et s’est engagé à “réfuter et réfuter en profondeur” les allégations portées contre lui.

Mais le lancement a été retardé d’une semaine le temps qu’un enquêteur soit recruté.

Normalement, une enquête de ce type serait menée par le conseiller indépendant de Downing Street sur l’éthique ministérielle. Mais le poste est vide depuis que Lord Geidt a démissionné en juin pour protester contre la volonté apparente de Boris Johnson d’enfreindre la loi.

M. Sunak a promis de nommer un conseiller indépendant, mais aucun candidat n’a encore été nommé.

Aucun calendrier n’a été fixé pour l’enquête de M. Tolley, mais on pense qu’il fera rapport d’ici Noël. Downing Street a déclaré que son rapport serait publié “en temps opportun” mais ne s’engagerait pas à une publication immédiate.

Les termes de référence publiés par le Cabinet Office stipulent que les informations fournies à M. Tolley seront reçues “en toute confidentialité”. Son enquête doit être achevée “le plus rapidement possible”.

Le KC fournira un récit des événements entourant l’intimidation présumée et pourra fournir des “conseils” à M. Sunak sur la manière dont il devrait réagir en cas de violation potentielle du code de conduite ministériel ou du droit du travail, a déclaré le n° 10.

Mais en tant qu’arbitre final du code, il appartiendra à M. Sunak lui-même de décider si son adjoint doit être limogé ou s’il doit faire face à une peine moindre, comme être tenu de présenter des excuses.

Mme Rayner a déclaré: «Il ne doit y avoir aucune trace de blanchiment en ce qui concerne la multitude d’allégations graves auxquelles le vice-Premier ministre est désormais confronté.

« La portée de cette enquête doit être immédiatement élargie pour permettre une enquête proactive sur le comportement de Dominic Raab pendant son mandat de ministre, y compris les soi-disant expressions de préoccupation, les plaintes informelles et le témoignage inquiétant de son propre ancien secrétaire permanent.

“Un enquêteur temporaire provisoire, nommé dans la panique, avec un mandat absurdement étroit n’est pas une solution pour faire face au flot d’allégations d’inconduite ministérielle nécessitant désormais une enquête.

“Rishi Sunak a promis intégrité et responsabilité, mais sa promesse non tenue de nommer un chien de garde de l’éthique comme l’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre montre qu’il ne parvient déjà pas à arrêter la pourriture à Downing Street.”

Mme Chamberlain a déclaré: «Cela ne fait que quatre semaines, et déjà Rishi Sunak a fermé les yeux à plusieurs reprises sur les allégations de comportement inapproprié de ministres conservateurs. Cela ne peut pas être un cas de plus d’une règle pour les députés conservateurs et d’une autre règle pour tous les autres.

“Chaque jour apporte encore plus de désordre et de scandale, tandis que des familles à travers le pays paient le prix de ce chaos conservateur sans fin.”