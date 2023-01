L’enquête sur l’insurrection au Brésil augmente le risque juridique de Bolsonaro

Commentez cette histoire Commenter

RIO DE JANEIRO – En baisse dans les sondages à l’approche des élections brésiliennes l’année dernière et sous plusieurs enquêtes pour des actes répréhensibles présumés au pouvoir, puis–le président Jair Bolsonaro a parlé franchement de l’une de ses plus grandes peurs : la prison. “La liberté est plus importante que la vie”, a-t-il déclaré cinq mois avant le vote d’octobre. « Ces jours-ci, je passe le plus clair de mon temps à lutter contre des problèmes juridiques. Ils disent même que j’irai en prison. Pour Dieu du ciel, je n’irai jamais en prison.

Pour l’icône de l’extrême droite qui attaque les LBGTQ et rejette les coronavirus, l’émeute du 8 janvier par ses partisans à Brasilia après sa courte défaite électorale a rapproché ces craintes. Par rapport aux autorités américaines enquêtant sur le rôle de l’ancien président Donald Trump dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain, les autorités brésiliennes ont agi rapidement pour ouvrir une autre enquête criminelle sur Bolsonaro.

Mais pour Bolsonaro, selon de hauts responsables judiciaires et des analystes juridiques, un risque bien plus grand que la peine de prison est la perte de quelque chose qu’il semble apprécier presque autant que sa liberté : sa carrière politique.

Le danger auquel Bolsonaro est confronté dans les enquêtes pénales à son encontre est largement compensé par la probabilité de sanctions pour des violations électorales présumées. Ces infractions entraînent rarement des peines de prison, mais elles entraînent souvent des amendes et, plus précisément, des interdictions de se présenter à des fonctions publiques pendant une période pouvant aller jusqu’à huit ans. Une telle sanction empêcherait Bolsonaro, 67 ans, de solliciter un retour à la fonction publique jusque dans les années 2030.

L’avocat de Bolsonaro pour les affaires électorales a qualifié les allégations portées contre lui de “persécution politique”. Mais il a reconnu que leur simple nombre constituait un obstacle juridique substantiel.

“C’est comme si je devais jouer 16 fois un match et que je ne pouvais pas perdre une seule fois”, a déclaré Tarcísio Vieira de Carvalho au Washington Post. “Il est très difficile d’éviter l’inéligibilité [to run again]. Mais abandonner n’est ni le mien ni le profil de Bolsonaro.

S’il est reconnu coupable de violations électorales, l’avenir de Bolsonaro pourrait commencer à refléter celui de sa vedette politique : Trump. Alors que Bolsonaro a été vaincu en octobre, ses alliés politiques ont fait des gains au Congrès brésilien et dans les gouvernorats des États. Le mouvement de droite qu’il a nourri au Brésil, construit sur la désinformation, les théories du complot et la rhétorique anti-démocratique, pourrait maintenant être assez fort pour prospérer sans lui.

“Alors que les cris d’indignation persisteront de la part de certains de ses partisans inconditionnels, la circonscription de Bolsonaro ne regrettera pas nécessairement son retour”, a déclaré Robert Muggah, co-fondateur de l’Institut Igarapé basé à Rio de Janeiro. “Cela laisse de la place à des gens de droite un peu plus civilisés… pour combler le vide qu’il a laissé après sa fuite aux États-Unis”

Une chose est sûre : les problèmes judiciaires de Bolsonaro sont légion.

Les 16 affaires électorales contre lui font l’objet d’une enquête par le tribunal électoral du Brésil. Six affaires pénales font l’objet d’une enquête par la Cour suprême. Le tribunal électoral est dirigé par le juge en croisade de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui cherche depuis des années à contrôler les impulsions antidémocratiques de Bolsonaro.

La Cour suprême gère les enquêtes criminelles en partie parce que le procureur général pro-Bolsonaro du Brésil a hésité à ouvrir des poursuites contre lui. Maintenant que Bolsonaro est un citoyen privé, toute accusation pénale contre lui devrait normalement être portée devant les tribunaux inférieurs.

Mais les analystes juridiques disent que toutes les accusations criminelles resteront probablement entre les mains de Moraes, en partie parce qu’elles impliquent d’autres hauts responsables politiques qui ne peuvent faire l’objet d’une enquête que par la Haute Cour.

L’une des principales raisons pour lesquelles le Brésil a agi rapidement pour enquêter sur Bolsonaro est Moraes, qui jouit de pouvoirs d’enquête étendus. Le 13 janvier, cinq jours après l’insurrection, il a accepté une demande des procureurs d’ajouter Bolsonaro à une enquête sur ses cerveaux et ses instigateurs.

Bolsonaro a passé son mandat de quatre ans à semer le doute dans le système électoral brésilien. Il a traité Lula de « voleur » et a suggéré que ses adversaires pourraient essayer de voler l’élection. Mais il a condamné les violences du 8 janvier et nié tout rôle dans celui-ci.

Les procureurs, dans leur demande d’enquête sur Bolsonaro, ont cité une vidéo qu’il a publiée sur Facebook le 10 janvier et qui remettait en cause sa défaite électorale. Bien qu’il ait été publié deux jours après l’émeute et supprimé un jour plus tard, les procureurs ont fait valoir qu’il aurait “le pouvoir d’inciter à de nouveaux actes d’insurrection civile”.

Autre élément de preuve : un document saisi au domicile d’Anderson Torres, ancien ministre de la justice de Bolsonaro et chef de la sécurité à Brasilia au moment de l’insurrection du 8 janvier. Le document semblait appeler à la déclaration d’un “état de défense” qui aurait pu être utilisé pour tenter de maintenir Bolsonaro au pouvoir.

“Je pense que le risque d’emprisonnement est plus grand maintenant qu’il ne l’était” avant le 8 janvier, a déclaré Hélio Silveira, un ancien haut fonctionnaire du Barreau brésilien.

Les autres affaires pénales contre Bolsonaro impliquent des allégations d’ingérence dans la police fédérale, de diffusion de désinformations sur la fiabilité du système électoral brésilien et de fuite d’informations classifiées, ainsi que de ses déclarations sur la pandémie. Alors que le Brésil souffrait de l’une des épidémies les plus importantes et les plus meurtrières au monde, Bolsonaro a qualifié le covid-19 de “petite grippe” et a semé le scepticisme à l’égard des vaccins.

Des personnalités proches du tribunal affirment que les enquêtes criminelles nécessitent des preuves plus nombreuses et plus solides. Les cercles judiciaires et politiques craignent de plus en plus que l’arrestation de Bolsonaro le transforme en martyr et risque de provoquer de nouveaux troubles de la part de ses partisans.

“L’arrestation de Bolsonaro n’aura pas lieu pour l’instant”, a déclaré un haut responsable judiciaire, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la question sensible. “Cela prendra du temps. Je ne vois pas la volonté du tribunal de faire cela. Pas maintenant.”

Mais les analystes considèrent que trois des cas de violation électorale sont graves. Ils se concentrent sur une réunion avec des diplomates étrangers en juillet 2022 au cours de laquelle Bolsonaro a cherché à mettre en doute la fiabilité des machines à voter du pays, l’utilisation présumée des programmes sociaux du gouvernement pour stimuler sa campagne et ses prétendues opérations de désinformation.

Plusieurs personnes familières avec la pensée du tribunal électoral ont déclaré que les juges tenteraient probablement de clore les affaires les plus solides d’ici mai. C’est le mois où Kássio Nunes Marques, nommé par Bolsonaro, obtient un siège au sein du tribunal de 7 membres.

Entre-temps, les déboires juridiques de Bolsonaro sont devenus un casse-tête politique à l’étranger.

Plutôt que de rester dans les parages pour remettre l’écharpe présidentielle à Lula, Bolsonaro a quitté la ville le 3 décembre pour la Floride. Le visa avec lequel il est entré aux États-Unis n’est pas connu du public. Il aurait pu s’agir d’un visa A-1, qui est utilisé pour les diplomates et les chefs d’État. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes le 9 janvier que les titulaires de visa A-1 avaient 30 jours à la fin de leur mandat pour partir ou demander un autre visa.

Pour Bolsonaro, 30 jours signifie lundi. Mais il pourrait détenir des visas touristiques ou d’affaires qui lui permettraient de prolonger son séjour de plusieurs mois.

Un haut responsable du département d’État, interrogé la semaine dernière sur le statut de visa de Bolsonaro, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter directement le statut de visa d’un individu. Mais “de manière générale”, a-t-il dit, “il se pourrait bien que des personnes viennent ici avec un visa A mais pourraient [already] avoir un autre [visa]que ce soit en tant que touriste ou autre chose.

Bolsonaro, dans une interview avec CNN Brasil, a suggéré qu’il reviendrait au Brésil ce mois-ci. Mais une personne familière avec sa pensée a déclaré que l’ex-président restait préoccupé par son éventuelle arrestation au Brésil.

Les législateurs démocrates font pression sur l’administration Biden pour qu’elle annule le visa de Bolsonaro s’il choisit de rester aux États-Unis.

“Les États-Unis ne doivent pas lui fournir un abri, ni à aucun autoritaire qui a inspiré une telle violence contre les institutions démocratiques”, ont écrit 41 démocrates de la Chambre dans une lettre du 12 janvier au président Biden.

Si Bolsonaro cherche refuge ailleurs, les analystes ont pointé du doigt l’Italie, qui accorde la citoyenneté aux ancêtres des émigrants italiens. Son arrière-grand-père est né dans le nord-est de l’Italie, ce qui le rend potentiellement éligible, ainsi que ses enfants.

Les médias ici ont rapporté que deux de ses fils – le membre du Congrès Eduardo Bolsonaro et le sénateur Flávio Bolsonaro – se sont rendus à l’ambassade d’Italie à Brasilia en novembre pour donner suite à une demande de citoyenneté. Les responsables italiens disent que Bolsonaro lui-même n’a pas postulé.

Le nouveau gouvernement de droite du Premier ministre italien Giorgia Meloni pourrait considérer la présence de Bolsonaro comme une distraction indésirable.

“Je pense qu’il est dans l’intérêt de Meloni de se tenir à des kilomètres [from Bolsonaro]car elle essaie désespérément d’acquérir un profil européen, démocratique et pro-américain », a déclaré Giuseppe Pisicchio, un ancien législateur italien qui enseigne le droit à l’Université Unint de Rome.