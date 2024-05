L’enquête sur l’hélicoptère Raisi soulève d’autres questions – Iran — RT World News

Les enquêteurs iraniens n’ont pas encore établi la cause du crash de l’hélicoptère qui a coûté la vie au président Ebrahim Raïssi, mais ont exclu tout sabotage, a rapporté mercredi la chaîne de télévision publique IRIB.

L’hélicoptère Bell 212 de fabrication américaine qui transportait Raïssi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian s’est écrasé le 19 mai dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental, tuant toutes les personnes à bord. L’état-major général de l’armée iranienne a été chargé d’enquêter sur la cause.

« Une explosion qui aurait pu se produire à la suite d’un sabotage pendant le vol ou quelques secondes avant la collision avec la pente de la colline a été exclue », a-t-il ajouté. indique le communiqué publié par l’état-major général, rapporté par l’IRIB.

Après avoir examiné les documents et dossiers relatifs à l’avion présidentiel, « Aucun défaut susceptible d’avoir affecté l’accident n’a été constaté en termes de réparation et d’entretien », » ont ajouté les militaires. De même, le poids de l’hélicoptère au décollage était « dans la limite autorisée ».















L’hélicoptère présidentiel avait communiqué pour la dernière fois avec les deux autres avions du groupe 69 secondes avant l’accident mortel et n’avait pas envoyé de signal d’urgence, selon le rapport. Un problème avec les radios a également été exclu, car les deux hélicoptères restants ont continué à communiquer, tandis que « aucune trace de guerre électronique » ont été détectés parmi les restes de l’avion présidentiel.

La cause de l’incident n’a pas encore été établie, selon l’état-major. Cependant, leur rapport a noté que les conditions météorologiques le long de la route de retour « doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie », compte tenu des derniers documents et des déclarations des pilotes et des passagers des hélicoptères survivants.

Raïssi a été enterré mercredi dernier dans sa ville natale de Mahshad. Le gouvernement de Téhéran a annoncé que l’élection de son successeur aurait lieu le 28 juin. Entre-temps, le vice-président Mohammad Mokhber a pris la présidence par intérim, avec la bénédiction du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

L’inscription des candidats débutera le 30 mai et se poursuivra jusqu’au 3 juin. Les candidats à ce poste seraient examinés par le Conseil des gardiens, un corps de 12 membres composé d’ecclésiastiques et de juristes qui administre les élections. La campagne devrait se dérouler du 12 au 27 juin.