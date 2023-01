L’enquête sur l’explosion massive du port de Beyrouth en 2020 reprend après 13 mois d’arrêt

Le juge chargé d’enquêter sur l’explosion massive du port de Beyrouth en 2020 a repris ses travaux lundi après une interruption de près de 13 mois, ordonnant la libération de certains détenus et annonçant son intention d’en inculper d’autres, dont deux grands généraux, ont déclaré des responsables judiciaires.

Le travail du juge Tarek Bitar était bloqué depuis décembre 2021 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation après que trois anciens ministres du Cabinet aient déposé des recours en justice contre lui. La cour est la plus élevée du pays.

Bien qu’il n’y ait pas eu de décision du tribunal, Bitar a repris le travail sur l’affaire lundi sur la base des justifications légales qu’il a données, ont déclaré les responsables judiciaires, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias. Ils n’ont pas précisé.

Bitar n’a pas répondu aux appels de l’Associated Press pour commentaires.

La catastrophe du 4 août 2020 s’est produite lorsque des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un matériau utilisé dans les engrais, ont explosé dans le port de Beyrouth, tuant plus de 200 personnes, en blessant plus de 6 000 et endommageant de grandes parties de Beyrouth. L’explosion est considérée comme l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire.

Il est apparu plus tard que le nitrate d’ammonium avait été expédié au Liban en 2013 et stocké de manière inappropriée dans un entrepôt portuaire depuis lors. De hauts responsables politiques et de sécurité étaient au courant de sa présence mais n’ont rien fait.

Les autorités judiciaires ont déclaré que Bitar avait décidé de libérer cinq personnes détenues depuis plus de deux ans. Parmi eux figurent l’ancien chef des douanes Shafeek Merhi ; Sami Hussein, le chef des opérations du port au moment de l’explosion, et un ouvrier syrien. Douze personnes resteront en garde à vue, dont le chef de l’autorité portuaire et le chef des douanes libanaises au moment de l’explosion.

La décision de Bitar d’ordonner la libération de certaines des 17 personnes détenues depuis peu de temps après l’explosion est intervenue quelques jours après les protestations de membres de la famille à Beyrouth exigeant que les 17 personnes soient libérées.

“Ce que Bitar a fait aujourd’hui, c’est qu’il a commis une violation majeure des lois internationales”, déclare Céline Atallah, avocate du détenu Badri Daher, qui était chef des douanes au moment de l’explosion. “S’il pense qu’il a le pouvoir de libérer certains des détenus, cela signifie qu’il a et doit libérer les dix-sept détenus.

“En vertu des conventions internationales que le Liban a ratifiées et des lois sur les droits de l’homme, leur détention est illégale. Je l’accuse de détenir les dix-sept en otages”, a déclaré Attallah, un libano-américain, à l’AP.

Les responsables ont déclaré que Bitar devrait inculper huit personnes, dont de hauts responsables du renseignement, le général de division Abbas Ibrahim et le général de division Tony Saliba. Bitar avait auparavant inculpé trois ex-ministres qui avaient refusé de se présenter à plusieurs reprises pour un interrogatoire et avaient déposé des plaintes légales pour bloquer l’enquête.

Paul Naggear, un survivant de l’explosion dévastatrice qui a perdu sa fille de 3 ans, Alexandra, a déclaré que la nouvelle était inattendue.

“De toute évidence, c’est très positif. C’est tout ce que nous demandons”, a-t-il déclaré à l’AP. “Nous sommes heureux de la décision (de relancer l’enquête), qu’elles (les autorités) l’arrêtent très bientôt ou non.”

Naggear fait partie d’une poignée de parents de victimes de l’explosion qui ont fait campagne pour Bitar et plaidé pour une enquête approfondie. Ces dernières semaines, ils ont manifesté plus fréquemment devant le palais de justice et le bâtiment du Parlement à Beyrouth pour demander la poursuite de l’enquête.

Certains politiciens ont défié Bitar devant les tribunaux, l’accusant de violer la constitution ou de faire preuve de partialité. Des menaces ont également été signalées contre le juge et le gouvernement s’est engagé fin 2021 à renforcer sa sécurité.

Bitar a également été interpellé par certains membres de la famille des victimes de l’explosion, dont Ibrahim Hoteit qui a perdu son jeune frère dans l’explosion. Hoteit avait déclaré que Bitar était devenu un obstacle à la découverte de la vérité dans l’affaire.

Bitar a fait l’objet de vives critiques de la part du puissant chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah. Nasrallah a qualifié l’enquête de Bitar de “grosse erreur” et a déclaré qu’elle était biaisée. Il a demandé aux autorités de retirer Bitar.

Bitar est le deuxième juge à prendre l’affaire. Le premier juge, Fadi Sawwan, a été expulsé après des plaintes de partialité par deux ministres du Cabinet. Si la même chose arrive à Bitar, cela pourrait être le coup de grâce pour l’enquête.