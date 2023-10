L’enquête sur l’espionnage d’Alibaba met l’accent sur les gains des applications chinoises

Les objectifs agressifs de la politique industrielle de Pékin reviennent au centre de l’attention alors que la Belgique est aux prises avec des activités d’espionnage présumées provenant d’une branche logistique d’Alibaba dans un aéroport de Liège, le cinquième plus grand hub aéroportuaire de fret d’Europe.

Les services de sécurité belges enquêtent sur « d’éventuelles activités d’espionnage et/ou d’ingérence » menées par des entités chinoises y compris Alibaba, selon le Financial Times.

L’objet de l’enquête est un Spin-off logistique d’Alibaba appelé Cainiao, qui gère les marchandises vendues aux clients européens via le site de commerce électronique Aliexpress. Les services de sécurité de l’État belge surveilleraient les opérations d’Alibaba depuis deux ans en raison d’un Réglementation chinoise obliger les entreprises à partager leurs données avec les autorités et les services de renseignement chinois.

Cette loi permet au gouvernement de demander que les éléments transitant par le hub soient catalogués ou modifiés, explique Carlos Perez, responsable de la recherche chez TrustedSec, une société de cybersécurité. Ces éléments modifiés pourraient être exploités à l’avenir pour la cyberguerre.

Qu’est-ce que l’espionnage économique ?

Tout ciblage ou acquisition d’informations secrètes impliquant des détails commerciaux, technologiques ou financiers est considéré comme de l’espionnage économique.

Une entreprise comme Alibaba pourrait utiliser ses équipements dans une plateforme aéroportuaire pour collecter des données exclusives concernant les transactions entre les entreprises et les pays achetant des marchandises, selon John Vecchi, directeur du marketing chez Phosphorus Cybersecurity.

Cainiao, l’entrepôt logistique d’Alibaba Photo: Chanson d’Aly (Reuters)

« Les Chinois voient un système de commandement et de contrôle qui aspire toutes les données », a déclaré Vecchi. « Ils seraient en mesure de voir qui sont les entreprises, leur personnel et les personnes qui effectuent les achats, et ils pourraient peut-être exploiter les entreprises impliquées dans ces transactions. »

Inquiétudes concernant l’agrandissement des entrepôts de commerce électronique chinois

L’essor rapide de la Chine dans le domaine du commerce électronique fait partie d’une feuille de route visant à dominer les marchés mondiaux, un programme qui inquiète les autorités américaines. Les centres de fret et les entrepôts sont essentiels au succès de la livraison rapide des marchandises, mais ils comportent des risques accrus s’ils sont gérés avec une technologie sophistiquée servant de cheval de Troie pour les opérations d’espionnage.

« Les Chinois peuvent expédier la technologie avec des logiciels malveillants déjà présents », a déclaré Vecchi. « Une fois installés et utilisés sur le réseau, les logiciels malveillants prolifèrent. »

Comme première étape vers l’atténuation des risques d’espionnage, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a pris des mesures pour interdire une large gamme d’appareils et d’équipements de télécommunications chinois importés.

Mais qu’en est-il des appareils déjà en main et des applications qui y ont déjà été téléchargées ?

TikTok, un géant chinois des médias sociaux, achats en ligne récemment lancés aux États-Unis et ont commencé construire centres de distribution. Au Royaume-Uni, elle a récemment lancé un «réalisé par TikTok» au Royaume-Uni.

Image: Dado Ruvić (Reuters)

Shein, détaillant chinois de mode en ligne a rapidement accru sa notoriétéet les sourcils, en augmentant sa part du marché américain de la fast-fashion de 18 % en mars 2020 à 50 % en novembre 2022. L’application mobile de Shein est brièvement devenue plus populaire que TikTok, Instagram ou Twitter, avec 27 millions de téléchargements.

D’autres détaillants en ligne chinois, notamment Temu et LightInTheBox, ont également connu une croissance exponentielle, nécessitant des centres de distribution pour expédier les marchandises aux clients.

La suppression de votre application TikTok ne mettra pas fin aux risques d’espionnage, a déclaré Vecchi, mais il appelle à une plus grande sensibilisation de la part des consommateurs.