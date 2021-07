L’enquête sur les lanceurs d’alerte de Matt Hancock est une attaque de l’État contre notre démocratie

La révélation du Sun selon laquelle le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, avait eu une mission secrète avec Gina Coladangelo derrière la porte d’un bureau n’était pas seulement un grand scoop.

C’était un exemple de journalisme d’intérêt public, par excellence.

Il est étonnant que le bureau du commissaire à l’information (ICO) ait décidé d’essayer d’extirper la source de l’histoire cruciale exposant Matt Hancock enfreignant les restrictions de Covid

Cette image désormais notoire du couple dans un corps à corps a soulevé de graves problèmes quant à son incapacité à suivre les mêmes règles Covid qu’il exigeait que tout le monde se conforme.

Il y avait des hurlements d’indignation de la part des familles de haut en bas du pays qui n’avaient pas étreint leurs proches en raison des lois que Hancock avait aidé à faire.

Et cela a soulevé de sérieuses questions sur la nomination à un poste important au ministère de la Santé d’une femme avec qui il entretenait une relation intime.

Il est donc étonnant que le Bureau du Commissaire à l’information (ICO) ait décidé d’essayer d’extirper la source de cette histoire cruciale.

Deux maisons ont été perquisitionnées hier par des responsables des données, qui ont saisi des ordinateurs et des appareils électroniques.

Hypocrisie de haut niveau

La législation même que l’ICO a utilisée pour mener cette enquête – l’article 170 de la loi sur la protection des données – inclut « l’intérêt public » comme moyen de défense contre les poursuites.

Comme l’a dit le rédacteur en chef du Sun, l’histoire de l’affaire Hancock est un exposé d’hypocrisie politique de haut niveau.

Et de peur de l’oublier en cette ère de fake news, c’était VRAI. Personne impliqué dans l’histoire n’a contesté son exactitude ou l’authenticité des images de vidéosurveillance publiées par The Sun pour corroborer l’histoire.

La gravité de l’inconduite de Hancock et le niveau d’indignation du public étaient tels qu’il n’avait d’autre choix que de démissionner.

Comme c’est le cas pour de nombreux articles de journaux, il se fonde sur des informations fournies aux journalistes par un lanceur d’alerte ou des lanceurs d’alerte ayant accès à des informations provenant de l’intérieur du gouvernement. Dans le commerce, ces sources sont connues sous le nom de sources journalistiques confidentielles et leur identité est fortement protégée par la loi.

Les autorités ne sont pas censées user de pouvoirs d’enquête pour les démasquer ou pour sonder le processus par lequel les informations ont été transmises confidentiellement aux journalistes, sauf dans les cas les plus exceptionnels.

Cela signifie, à tout le moins, qu’il doit y avoir un besoin impérieux de le faire pour protéger un autre intérêt public important – peut-être pour attraper des terroristes ou lutter contre le crime organisé.

Et un juge devrait surveiller attentivement l’utilisation de ces pouvoirs. En effet, les personnes impliquées dans la fuite de l’information – à la fois sources et journalistes – ont des droits fondamentaux. Si ces droits ne sont pas respectés par les autorités de l’État dans notre démocratie, nous en souffrons tous.

Le flux d’informations des sources aux journalistes d’intérêt public est susceptible d’être freiné chaque fois que de tels pouvoirs sont utilisés – et en particulier lorsqu’ils sont utilisés sans aucune justification appropriée.

Il existe de nombreux exemples récents de grandes agences de presse publiant des articles basés sur des documents divulgués, tels que les soi-disant Paradise Papers et Panama Papers, qui ont révélé des détails financiers privés sur des personnes puissantes.

L’action de l’ICO signifie que nous sommes moins susceptibles de recevoir par le biais des médias le type d’informations auxquelles nous avons droit afin de garantir que les personnes au pouvoir soient responsables devant le peuple et tenues de rendre des comptes.

Le gouvernement l’a reconnu en refusant de lancer sa propre enquête sur la fuite. Il n’y a pas non plus d’enquête policière. Ce sont les deux types d’enquête qui sont normalement en cause dans de tels cas.

La liberté d’expression

Il est inquiétant de constater que le commissaire est maintenant tombé sur ce paysage soigneusement élaboré et d’une importance vitale des protections juridiques de la liberté d’expression des journalistes.

Je ne sous-estime pas le rôle de l’ICO en tant que régulateur. Il s’agit de protéger les données personnelles des citoyens.

Dans la plupart des cas où un tiers peut avoir obtenu illégalement les données personnelles d’individus, il devrait faire l’objet d’une enquête approfondie par l’ICO en utilisant ses pouvoirs légaux d’enquête – y compris, si nécessaire, le pouvoir d’obtenir et d’exécuter des mandats de perquisition.

C’est pourquoi le commissaire a ces pouvoirs. Mais ils ne devraient pas être exercés dans un cas comme celui-ci.

Rien n’indique que Hancock ou Coladangelo – dont les données personnelles ont été divulguées dans les images – aient déposé une plainte auprès de l’ICO.

Ni, apparemment, le ministère de la Santé ou toute autre partie du gouvernement.

Si un entrepreneur, tel que l’entreprise qui a fourni le service de vidéosurveillance au département, a perdu ces données, il doit en informer l’ICO. Mais cela ne signifie pas que le commissaire doit utiliser ces pouvoirs dans tous les cas de ce type.

Comme toute enquête d’État sur une éventuelle infraction pénale – et en particulier une infraction mineure comme celle-ci – il doit y avoir un intérêt public à utiliser ce genre de pouvoirs coercitifs de l’État.

Et l’utilisation doit être compatible avec les droits fondamentaux des lanceurs d’alerte et des journalistes. Dans un cas de journalisme d’intérêt public de grande valeur comme celui-ci, aucune de ces conditions n’est même de loin établie.

Il s’agit d’une action de l’État brutale et mal conçue, du type de celle qui, à long terme, nous nuit à nous tous et à notre démocratie.

