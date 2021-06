L’enquête sur les fuites fiscales de ProPublica sera prioritaire, selon le procureur général Garland

Le procureur général Merrick Garland a déclaré mercredi aux législateurs qu’enquêter sur la source d’une fuite massive d’informations sur les contribuables derrière un article du média d’investigation ProPublica serait l’une de ses principales priorités.

« Je vous promets que ce sera en haut de ma liste », a assuré Garland à la sénatrice Susan Collins, R-Maine, lors d’une audience budgétaire devant la commission sénatoriale des crédits.

L’ancien juge fédéral a déclaré qu’à l’heure actuelle il ne savait rien de plus que ce qu’il avait appris en lisant le article tentaculaire, qui a révélé que ces dernières années, des milliardaires tels que le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG de Tesla Elon Musk et les hommes d’affaires Michael Bloomberg, Carl Icahn et George Soros n’ont payé aucun impôt fédéral sur le revenu.

« Sénateur, je prends cela aussi au sérieux que vous. Je me souviens très bien de ce que le président [Richard] Nixon l’a fait pendant la période du Watergate – la création de listes d’ennemis et la punition des gens en examinant leurs déclarations de revenus », a déclaré Garland. « C’est une affaire extrêmement grave. Les gens ont droit, évidemment, à une grande confidentialité en ce qui concerne leurs déclarations de revenus. »

L’article de ProPublica, qui devrait être le premier d’une série, n’a pas révélé comment les journalistes ont obtenu les dossiers fiscaux, et le point de vente n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’article indique que l’enquête est basée sur « une vaste mine de données de l’Internal Revenue Service sur les déclarations de revenus de milliers de personnes les plus riches du pays, couvrant plus de 15 ans ».

L’article ajoute que les stratégies fiscales utilisées par les individus ultra-riches qu’il citait semblaient parfaitement légales. Il a déclaré que l’enquête « démolit le mythe fondamental du système fiscal américain : que chacun paie sa juste part et que les Américains les plus riches paient le plus ».

Le point de vente a publié un article séparé défendant sa décision de publier les archives privées.

Les informations fiscales sont généralement confidentielles et ceux qui ont divulgué les documents pourraient être passibles de poursuites pénales.

Garland a déclaré qu’il pensait que le commissaire de l’IRS, Charles Rettig, s’occupait de l’affaire.

« Il a dit que leurs inspecteurs y travaillaient, et je suis sûr que cela signifie qu’il sera renvoyé au ministère de la Justice », a déclaré Garland. « C’était sur ma liste de choses à soulever après avoir fini de me préparer pour cette audience. »

Rettig, lors d’une audition de la commission des finances du Sénat mardi, a déclaré qu’il partageait « les préoccupations de chaque Américain pour la nature sensible et privée et la nature confidentielle des informations que l’IRS reçoit ».

Les commentaires de Garland sont intervenus alors que le ministère de la Justice, sous la direction du président Joe Biden, cherchait à s’éloigner des tactiques agressives utilisées contre les journalistes et les médias sous l’ancien président Donald Trump et les administrations précédentes.

Samedi, le département a déclaré que « dans le cadre d’un changement par rapport à sa pratique de longue date », il s’abstiendra de saisir les dossiers des journalistes dans le cadre d’enquêtes sur les fuites. Le mois dernier, Biden a qualifié cette pratique de « tout simplement erronée », bien que sa position n’ait pas encore été officialisée en tant que politique.

Mercredi également, Garland a défendu le ministère de la Justice contre les critiques de la gauche selon lesquelles il n’allait pas assez vite pour se distancier de l’administration Trump.

Lundi, le ministère a déposé un dossier controversé bref cherchant à vaincre efficacement une plainte déposée contre Trump par le chroniqueur E. Jean Carroll, qui allègue que Trump l’a diffamée lorsqu’il a nié l’avoir violée. Le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., a demandé à Garland « comment cela se passe ».

« Ces critiques sont-elles valables ? demanda Léahy.

« Je suis au courant des critiques », a répondu Garland. « Le travail du ministère de la Justice dans la prise de décisions de loi n’est de soutenir aucune administration, précédente ou actuelle. Notre travail est de représenter le peuple américain. »

Parfois, a déclaré Garland, « nous devons prendre une décision au sujet de la loi que nous n’aurions jamais prise et avec laquelle nous sommes fortement en désaccord, en termes de politique ».