L’enquête de grande envergure sur le siège meurtrier du Capitole le 6 janvier continue de se développer, car plus de 400 suspects ont été identifiés par les autorités fédérales qui prévoient de porter des accusations de sédition contre certains des personnes liées à l’insurrection.

« Nous travaillons sur ces affaires (de sédition) », a déclaré Michael Sherwin, le procureur fédéral en chef chargé de superviser l’enquête, ajoutant que les responsables s’attendaient à ce que les enquêtes « portent leurs fruits très bientôt ».

Les accusations, passibles d’une peine maximale de 20 ans, seraient parmi les plus graves pour les personnes impliquées dans l’attaque armée visant à perturber le décompte par le Congrès de la victoire électorale certifiée par l’État du président Joe Biden.

Près de trois semaines après l’agression, qui a fait cinq morts, au moins 138 personnes ont été arrêtées, et Sherwin a déclaré que les chiffres «augmentaient d’heure en heure».

« Ces affaires évoluent à un rythme très rapide », a déclaré le procureur, faisant référence à une rafale de 500 citations à comparaître et mandats de perquisition émis à l’appui de l’enquête. « Il n’y a pas de problème de main-d’oeuvre ici … Tout le monde est all-in sur ces cas. »

L’enquête criminelle se déroule dans tout le pays, tandis que le Sénat se prépare à accueillir le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, accusé d’avoir incité les émeutiers à prendre d’assaut le complexe du Capitole. Le procès du Sénat devrait s’ouvrir le 9 février.

Alors que le public a inondé les autorités de plus de 200000 éléments de médias numériques à examiner, le directeur adjoint du FBI Steven D’Antuono a déclaré que les enquêteurs continuaient de faire appel à l’aide pour rechercher le ou les suspects qui avaient posé des bombes artisanales au siège du républicain et Comités nationaux démocratiques.

Les fonctionnaires fédéraux ont offert une récompense de 75 000 $ pour les informations menant à une arrestation dans l’affaire, que D’Antuono a qualifiée de « priorité absolue ».

D’Antuono a déclaré que les composants des appareils en faisaient des menaces «viables» jusqu’à ce qu’ils soient découverts et désarmés par les autorités.

Plus tôt mardi, le chef par intérim de la police du Capitole des États-Unis a présenté ses excuses aux membres du Congrès pour les échecs de son agence lors de ce qu’elle a décrit comme une « attaque terroriste ».

«Je suis ici pour présenter mes plus sincères excuses au nom du ministère», a déclaré le chef par intérim Yogananda Pittman aux législateurs du comité des crédits de la Chambre, qui supervise le financement de l’agence, selon une copie de ses remarques préparées.

Pittman, qui a pris le commandement suite à la démission du chef Steven Sund après l’attaque, a déclaré que l’agence était consciente que les milices et les suprémacistes blancs – certains d’entre eux armés – seraient à la manifestation programmée précédemment et qu’il y avait « un fort potentiel de violence. et que le Congrès était la cible. »

« L’agence s’est préparée … (mais) nous n’avons pas fait assez », a-t-elle dit aux législateurs.

Un certain nombre d’officiers ont été blessés dans l’attaque, et Sherwin a déclaré que les charges contre les personnes impliquées dans les agressions devraient augmenter «géométriquement». Il a déclaré que la vidéo de la caméra du corps des officiers continuait d’affluer pour aider ces cas.

Contributeur: Nicholas Wu