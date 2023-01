L’enquête sur les documents met en lumière les derniers jours frénétiques de Biden en tant que vice-président

Tout ce que le président a vu a été archivé. Les documents classifiés seraient renvoyés et placés dans le système du Conseil de sécurité nationale ou, s’ils concernent la politique intérieure, dans le système du Bureau de gestion des archives. Le bureau du secrétaire du personnel de la Maison Blanche était chargé de veiller à la bonne gestion des documents.

Le système, similaire à celui utilisé par d’autres Maisons Blanches, n’était pas infaillible avant même que le président Donald J. Trump n’arrive et bafoue ouvertement les règles, déchirant régulièrement des documents gouvernementaux plutôt que de les conserver comme l’exige la loi. M. Trump fait l’objet d’une enquête pour avoir accumulé des documents sensibles dans son domaine de Mar-a-Lago et ne pas les avoir tous rendus, même après avoir été assigné à comparaître. Contrairement à M. Biden, M. Trump a insisté sur le fait qu’il avait le droit aux documents classifiés, affirmant même les avoir déclassifiés, bien qu’il n’y ait aucune preuve de cela. Il a été si résistant que les autorités envisagent de l’accuser d’entrave à la justice.

Même dans les administrations plus classiques, des documents classifiés ont été mélangés à des dossiers non classifiés. Certains vétérans de la Maison Blanche ont déclaré que lorsque de tels documents sont découverts après avoir quitté leurs fonctions, ils sont censés être renvoyés immédiatement aux archives. De tels incidents n’entraînent pas nécessairement des accusations criminelles si les autorités n’établissent pas une intention de contourner les règles.

Les derniers jours au pouvoir de M. Trump ont été particulièrement chaotiques car il a refusé de concéder l’élection, mais même dans le meilleur des cas, les derniers jours à l’intérieur d’une Maison Blanche peuvent être désorganisés et difficiles. Il y a beaucoup moins de membres du personnel dans l’aile ouest que d’habitude parce que la Maison Blanche échelonne les départs d’employés avant la prise de contrôle le 20 janvier du nouveau président et de la nouvelle administration.

Ces derniers jours, de nombreux employés ont rendu leur laissez-passer pour la Maison Blanche et leurs ordinateurs portables et téléphones émis par le gouvernement et ont nettoyé leurs bureaux. Ceux qui restent jonglent souvent avec la nécessité de faire leurs valises avec leurs responsabilités permanentes, qui, en vertu de la Constitution, se poursuivent jusqu’aux dernières minutes. D’anciens responsables de la Maison Blanche qui sont restés jusqu’à la fin ont décrit avoir continué à ranger leurs bureaux pendant les dernières heures du jour de l’investiture, lorsqu’ils sont obligés de quitter avant midi.

Le processus de départ de nombreux petits bureaux gouvernementaux n’est guère méthodique, disent ces responsables – il n’y a pas de procédure unique. Les assistants du président et du vice-président reçoivent des instructions pour trier les documents personnels des archives gouvernementales, une règle qu’ils ont été tenus de suivre tout au long de leur séjour à la Maison Blanche.

Mais comment ils font cela dépend d’eux. Les cartons contenant du matériel personnel sont généralement emballés, transportés jusqu’aux voitures et ramenés à la maison sans être scannés ni examinés par un tiers. Les documents publics destinés aux archives sont emballés, étiquetés et marqués pour la livraison.