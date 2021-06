L’enquête sur les crimes sexuels de Matt Gaetz sous un examen plus approfondi par le ministère de la Justice

Les autorités fédérales examinent si le représentant Matt Gaetz, en Floride, a entravé une enquête en cours lors d’un appel téléphonique impliquant un témoin, a déclaré jeudi une personne proche du dossier.

L’enquête d’obstruction, rapportée pour la première fois par Politico, est née d’une enquête existante visant à déterminer si Gaetz avait eu une relation sexuelle avec un mineur.

L’appel téléphonique en cause impliquait l’ex-petite amie de Gaetz et un témoin, et à un moment donné au cours de l’appel, Gaetz s’est joint à la conversation.

La source, qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement sur l’affaire, a refusé de préciser la nature de la discussion.

Les autorités fédérales ont enquêté pour savoir si Gaetz avait eu des relations sexuelles avec une fille mineure, alors âgée de 17 ans, et avaient payé pour qu’elle voyage avec lui. Le membre du Congrès à trois mandats qui représente le Florida Panhandle n’a pas été inculpé d’un crime. Il a nié tout acte répréhensible et a fait valoir qu’il était victime d’un plan d’extorsion compliqué.

Le risque juridique auquel Gaetz est confronté s’est accru le mois dernier lorsque l’ancien associé de Gaetz, Joel Greenberg, un ancien collecteur d’impôts de Floride, a accepté un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux.

Les responsables du ministère de la Justice ont refusé de commenter jeudi. Les représentants de Gaetz n’ont pas répondu aux demandes de renseignements de USA TODAY. Dans une déclaration à Politico, un porte-parole du membre du Congrès a de nouveau nié tout acte répréhensible.

« Après deux mois, il n’y a toujours pas une seule accusation d’inconduite enregistrée, et maintenant l’histoire change encore une fois », indique en partie le communiqué.

Gaetz a déclaré dans une chronique du Washington Examiner du 5 avril que « premièrement, je n’ai jamais, jamais payé pour du sexe. Et deuxièmement, en tant qu’homme adulte, je n’ai pas couché avec un jeune de 17 ans ». Il a poursuivi en écrivant qu’il « ne démissionnait absolument pas ».

Les républicains ont pour la plupart gardé le silence sur Gaetz depuis l’annonce de l’enquête, bien que le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., ait appelé à sa démission.

Et l’ancien président de la Chambre, John Boehner, autrefois le républicain le plus haut placé du pays, a déclaré à USA TODAY que Gaetz devrait démissionner s’il est inculpé. Si le membre du Congrès de Floride refuse, a déclaré Boehner, le leader du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, devrait prendre des mesures pour l’expulser.

Contribuer : Ledge King