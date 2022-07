L’enquête sur les allégations d’islamophobie du député conservateur Nusrat Ghani doit attendre le nouveau Premier ministre, admet Boris Johnson

Boris Johnson a admis qu’une enquête de longue haleine sur les allégations d’islamophobie du député conservateur Nusrat Ghani doit maintenant attendre la nomination de son successeur au n ° 10.

Cela fait suite aux allégations de la députée conservatrice il y a plus de six mois selon lesquelles elle aurait été informée par un whip du gouvernement que sa foi musulmane « mettait ses collègues mal à l’aise » lorsqu’elle a perdu son poste de ministre en 2020.

En janvier, un porte-parole du numéro 10 a déclaré que le Premier ministre avait chargé le Cabinet Office de mener une enquête sur les allégations de Mme Ghani et d'”établir les faits sur ce qui s’était passé”.

Mais dans une mise à jour du Comité de liaison des Communes – publiée mardi – M. Johnson a déclaré aux députés que l’enquête n’avait pas été achevée par son conseiller en éthique indépendant Lord Geidt avant sa démission.

Le mois dernier, Lord Geidt est devenu le deuxième conseiller à quitter son poste en deux ans dans un coup dur porté au Premier ministre, qui n’a pas nommé de successeur et a lancé une proposition de suppression du poste de conseiller en éthique.

M. Johnson a ajouté: “L’enquête reste donc en suspens et devrait relever d’une nouvelle fonction de conseiller indépendant, dès qu’il sera nommé par mon successeur”.

Cela signifie que l’enquête ne reprendra plus avant septembre au plus tôt, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chancelier Rishi Sunak se disputant le remplacement de M. Johnson dans le numéro 10.

S’exprimant en janvier, Mme Ghani a déclaré qu’on lui avait dit que lors d’une réunion de remaniement au n ° 10, “” la musulmanité a été soulevée comme un “problème”, que mon statut de” femme ministre musulmane “mettait mes collègues mal à l’aise et qu’il y avait des inquiétudes” que j’étais ‘pas fidèle au parti car je n’ai pas fait assez pour défendre les allégations contre l’islamophobie’ ».

Elle a dit Le Sunday Times à l’époque, c’était comme “recevoir un coup de poing dans le ventre” et la faisait se sentir “humiliée et impuissante”.

La situation s’est encore aggravée lorsque l’ancien whip en chef Mark Spencer a déclaré qu’il était la personne qui avait parlé à Mme Ghani, bien qu’il ait fermement nié avoir utilisé les mots revendiqués.

“Pour s’assurer que d’autres whips ne sont pas entraînés dans cette affaire, je m’identifie comme la personne que le député de Nusrat Ghani a revendiquée ce soir”, a-t-il déclaré dans un communiqué. publié sur Twitter.

« Ces accusations sont complètement fausses et je les considère comme diffamatoires. Je n’ai jamais utilisé ces mots qui m’ont été attribués.

Dans le cadre du remaniement de M. Johnson plus tôt cette année, M. Spencer a été nommé chef de la Chambre des communes – un poste qu’il occupe toujours au sein du gouvernement intérimaire du Premier ministre sortant.