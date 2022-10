L’enquête sur l’épidémie gastro-intestinale de DC Cobb se termine, le norovirus étant identifié comme agent pathogène – Shaw Local

Une enquête sur une épidémie dans un DC Cobb’s à McHenry, qui a conduit à la maladie de 173 personnes qui ont mangé ou travaillé au restaurant entre août et septembre, est close, ont déclaré des responsables.

Le norovirus, qui selon le Center of Disease Control and Prevention provoque des diarrhées, des vomissements, des nausées et des douleurs à l’estomac, a été identifié comme la cause de la maladie à DC Cobbs, selon un communiqué de presse publié vendredi par le département de la santé du comté de McHenry. Cependant, comment il est entré dans le restaurant n’est pas connu.

Le virus peut se propager “rapidement d’une personne à l’autre ou par des objets contaminés, et il ne peut pas être traité avec des antibiotiques”, indique le communiqué. Les symptômes durent généralement entre 24 et 48 heures.

L’enquête du département a été lancée en septembre après que 13 premières personnes ont déclaré être tombées malades après avoir mangé au DC Cobbs, situé au 1204 N. Green St. Ceux qui ont mangé au restaurant entre le 29 août et le 13 septembre ont été invités à répondre à un sondage. .

Cette enquête a identifié 173 personnes malades, composées de 168 clients qui ont mangé au restaurant entre le 29 août et le 16 septembre, et cinq membres du personnel, qui ont eu des vomissements ou de la diarrhée, ou les deux, résultats de l’enquête montrent.

À la suite de l’épidémie, les employés et les responsables de DC Cobbs ont réagi «rapidement», ce qui a réduit la transmission des maladies liées à l’épidémie, indique le communiqué.

“La direction de DC Cobb’s a pleinement coopéré avec l’équipe d’enquête sur la maladie et continue de travailler avec le personnel de la Division de la santé environnementale pour mettre en œuvre des stratégies supplémentaires afin de prévenir de futurs problèmes de santé publique”, a déclaré Patti Nomm, directrice de la santé environnementale du MCDH.